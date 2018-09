Ulibarri acusa a un cabecilla de Enredadera de emplear su nombre para hacer negocios

El Patatero asegura en una grabación que tenía «un millón de euros de gastos ficticios»

En una escucha grabada por la Policía el pasado 27 de marzo, Ángel Luis García dio indicaciones a una colaboradora, identificada como Ana, para eludir el pago de impuestos. En la grabación, hasta ahora inédita para las partes personadas, el Patatero reconoce que no pagó «prácticamente nada de IVA» en el ejercicio del 2016.

«Hemos metido un montón de gastos para no pagar IVA, el año pasado no pagasteis nada, ¿sabes?», le dice por teléfono la empleada de la empresa Círculo de Selección, mercantil leonesa fundada en 1997.

Ángel Luis le responde: «Vale, pues entonces pon la variación de existencias, por los quinientos y pico mil, por la misma cuantía que pusiste de gastos ficticios».

–«Es que hay más, hay casi un millón de euros de gastos ficticios». –«Sí, lo estoy mirando aquí, hay un montón... No se pagó nada prácticamente de IVA el año pasado».

Aunque esta conversación es calificada por la Brigada de Barcelona como de «interés», los agentes recuerdan al juez de Badalona que es un indicio que debe de recibir el tratamiento de «casual», conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Los investigadores recuerdan al magistrado que la conversación con la asesora contable de alguna de las sociedades de 'el Patatero' podría rozar la comisión de delitos societarios o contra la Hacienda Pública, al tratar de eludir impuestos.

Aunque no había duda que Ángel Luis García, economista de profesión, había comenzado a hacer negocios en la comarca de Astorga, su intención era ampliarlos a otras provincias. En su declaración en el Juzgado, tras ser detenido, dijo que conoció a Ulibarri en Valladolid en el 2016 por medio de su empresa de patatas. «Decidimos hacer una empresa, que él tendría el 60% y yo el 40%. Estuve de acuerdo porque él es un hombre influyente, y a mí no me conoce nadie», relató, para justificar que su empresa (Agema) no había tenido obras públicas ya que «solo puede hacer pequeñas obras».

Este imputado admitió haber hablado con alcaldes y técnicos de León y otros ayuntamientos.