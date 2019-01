Tras los pasos de Lorca Propuestas para disfrutar este fin de semana en Castilla y León ALFREDO GÓMEZ Viernes, 25 enero 2019, 17:13

Valladolid

La Fundación Santiago y Segundo Montes (calle Núñez de Arce, 9) acoge la presentación de 'Las amantes boreales', con su autora, Irene Gracia y Gustavo Martín Garzo. «Irene Gracia es nuestra escritora más secreta. Son extraños esos seres heridos y lunáticos que pueblan sus obras, siempre llenos de una oscura y melancólica belleza. Esas muñecas que fingen ser humanas, esas bellas ahogadas, esos ángeles perdidos, esas muchachas que pierden su voz... La lectura de sus novelas es como visitar aquellos prados de la verdad de los que hablaban los griegos». Viernes, a partir de las 20:00 horas.

Cines Broadway

«¡Les presentamos el mayor espectáculo sobre hielo de la historia! Una mezcla de ópera, danza, pop, patinadores... todo ello sobre la espectacular Arena de Verona. Con Andrea Bocelli como artista principal. Proyectaremos el espectáculo el próximo domingo 27 de Enero, 19:00 en Cines Broadway», indica la organización.

María Parrado

La cantante María Parrado presentará su tercer disco 'ALAS', donde hay temas compuestos por artistas como Luis Fonsi, Vanesa Martín...el día 26 de Enero de 2019. El Teatro Zorrilla sube el telón para recibir la dulce voz de la gran artista María Parrado. La cantante española María Parrado ha comenzado la gira de su tercer disco 'ALAS' y hace una parada en el Teatro Zorrilla de Valladolid para presentar este tan esperado trabajo que demuestra una vez más, el talento de esta joven promesa de la canción.

Conferencia

El Teatro Zorrilla presenta: 'Felicidad, mitos y realidad', una conferencia sobre la psicología de la felicidad. El próximo jueves 24 de enero, la sala Fernando Urdiales del Teatro Zorrilla acoge la conferencia 'Felicidad, mitos y realidad', sobre la psicología de la felicidad, de la mano del provocativo psicólogo Lucas Burgueño.

Flamenco

Fernando Pastor indica que esta semana viene cargadita de excelentes eventos flamencos. Para hacer boca, comienza con una nueva edición de las Tertulias Flamencas que se realizan en el Teatro Cervantes. Será el jueves día 24, a las 19:30, y tendrá como tema El Fandango.

El sábado, día 26, la Peña Flamenca 'Amigos del Cante' de Zamora organiza una gran velada con Manuel Fernández 'Borrico'. Dará comienzo a las 21:00 y al finalizar habrá un ágape para los asistentes, por lo que hay que avisar si se tiene intención de acudir, llamando al teléfono que viene en el cartel.

Y para cerrar a lo grande la semana, el Teatro Zorrilla será escenario del espectáculo 'Rasa y Duende: Lorca, Flamenco y La India'. Es el domingo día 27 a las 19:00, A cargo de la Compañía Mónica de la Fuente, en colaboración con Casa de la India y Junta de Castilla y León. Este espectáculo de danza, música y teatro está inspirado en los poemas del Cante Jondo de Federico García Lorca, donde se indaga en la experiencia del cante y, a su vez, se convierte en imagen, sonido y movimiento. Una exploración sobre la relación entre la imagen poética, el sonido primitivo y estilizado del flamenco y la danza inspirada en lenguajes contemporáneos de India y de España. La bailarina vallisoletana, especialista en danza india, actuará flanqueada por José Salinas (cante y percusiones), Carlos Blanco (guitarra) y Yonder Rodríguez (percusiones y tabla).

Albert Pla

Albert Pla nos propone con 'Miedo' un viaje íntimo y muy personal, desde la infancia hasta más allá de la sepultura, por las sensaciones, las emociones y los sentimientos que nos produce ese fantasma que vive en nuestra mente alimentado por nuestros pensamientos, el miedo. LAVA TEATRO SALA CONCHA VELASCO. Sábado, 26 de enero de 2019. 20:30.

La hora del tercio

La hora del tercio se compone de una tertulia improvisada sobre temas de cualquier tipo, siempre en tono de humor, y que se realiza en El Rincón del Erizo un miércoles al mes, a las 18:30. Puede pasar todo el mundo a tomar una cerveza y pasar un buen rato.

Mucientes. La Musgaña

El próximo sábado 26 de enero, 19 h, continuaremos con la XII edición de Las 10 y Una Noches, dedicada a la memoria de nuestro amigo, el luthier y gaitero Antón Varela, con La Musgaña y una selección de sus mejores temas, tras más de 30 años difundiendo el Folk Ibérico.

Gastronomía. La Quinta

El Paseo de Zorrilla cuenta con un nuevo Gastrobar, en el que puedes encontar variadas tapas y raciones, además de una variada carta de vinos y licores. La Quinta es un elegante espacio, junto al Hotel Juan de Austria, que propone desde desayunos hasta zona de barra para picar y también un espacio separado para comidas. Además, combina los distintos ambientes para poder disfruta de una copa de noche en un ambiente tranquilo y relajado.

León

Ágora de la poesía

Este viernes 25 de enero a las 22:00 se convoca el LXVIII Ágora de la Poesía en el anfiteatro de la plaza de san Marcos. El Ágora es un encuentro abierto, universal. No hay organización alguna, sino el hecho de quedar para escuchar y recitar o leer poesía, como forma de expresión, para comunicar. Lo que cada cual quiera. No hay temática, no hay un orden establecido, sino sobre la marcha. Se hace el llamamiento «¡a mí la poesía!» y se convierte en un «nosotras y nosotros ¡la poesía!». Cada Ágora de la Poesía se hace a sí mismo.

Castilla y León Música

Antonio Valseca indica que se termina el primer mes del año con visitas tan llamativas como las de Nacho Vegas (Palencia), Tontxu (Valladolid) o Los Brincos (Burgos).

JUEVES 24 DE ENERO

BURGOS - DANIEL GUANTES (La Rua, 21:00h, gratuito)

LEÓN - TRIBUTO COLDPLAY + MUSE (El Gran Café, 21:30h, 12-15€)

VIERNES 25 DE ENERO

BEJAR (SALAMANCA) - CESAR CRESPO TRÍO (Alquitara, 00:00h)

LEÓN - ALICE WONDER (El Gran Café, 22:30h, 10€)

LEÓN - HAMLET + MONTAÑEROS DE KENCTUCKY (Espacio Vías, 21:30h, 15-18€)

PALENCIA - BLUES & DECKER (Universonoro, 22:00h)

SALAMANCA - ANTONIO OROZCO (Caem, 21:00h, 35-45h)

SALAMANCA - LOS GANDULES (Music Factory, 22:30h, 10-12€)

VALLADOLID - TONTXU (Teatro Zorrilla, 21:00h, 15€)

VALLADOLID - TRIBUTO COLDPLAY + MUSE (Porta Caeli, 21:30h, 12-15€)

ZAMORA - DIEGO OJEDA (La Cueva del Jazz, 22:30h)

SÁBADO 26 DE ENERO

BENAVENTE (ZAMORA) - DE PANI`S BOYS (Buda, 23:00h. gratuito)

BURGOS - LOS BRINCOS (Hangar, 22:00h, 10€)

BURGOS - TRIBUTO ESTOPA (La Rua, 21:00h, 8-10€)

LEÓN - TRIBUTO HÉROES DEL SILENCIO (Espacio Vías, 21:30h, 16€)

PALENCIA - NACHO VEGAS (Teatro Principal, 21:00h)

PALENCIA - ESCUELA DE ODIO + LA KONTRA (La Cueva, 22:00h, 10-12€)

SALAMANCA - CARMEN BOZA (Music Factory, 23:00h, 10-12€)

VALLADOLID - MARÍA PARRADO (Teatro Zorrilla, 20:30h, 20-45€)

VALLADOLID - IRATXO (Porta Caeli, 21:00h, 8-10€)

VALLADOLID - TRIBUTO THE BEATLES (Teatro Carrión, 20:30h, 27-30€)

ZAMORA - THE GILES ROBSON BAND (La Cueva del Jazz, 23:30h, 8-10€)

DOMINGO 27 DE ENERO

BENAVENTE (ZAMORA) - ESCUELA DE MÚSICA PIMENTEL (Buda, 19:00h. gratuito)

PONFERRADA - SAMANTHA MARTÍN (King Kong, 13:00h)

VALLADOLID - RASA Y DUENDE (Teatro Zorrilla, 19:00h, 15-18€)

Zamora

Alicia Pérez destaca que la escuela de baile Every Dance representa el domingo 27 de enero en el Teatro Ramos Carrión de Zamora el espectáculo 'Candilejas'. Se trata de un espectáculo de danza donde los alumnos ponen en escena sus habilidades en un montaje basado en el mundo del cabaret. Every Dance es una escuela profesional, alegre, dinámica y divertida, donde el baile es su verdadera pasión. El espectáculo comenzará a las 20:00 horas y las entradas tienen un precio de 5 euros.

El Museo Etnográfico de Castilla y León acoge el sábado 26 de enero el taller '¡Qué animalada!', a cargo de Laura Escuela. La actividad está dirigida a niños a partir de 4 años y estará centrada en cuentos tradicionales y álbumes ilustrados en los que los animales y sus peripecias tienen el protagonismo. Será una sesión dinámica y participativa, acompañada de instrumentos musicales como las campanas o el ukelele. Las plazas son limitadas y la entrada es libre hasta completar el aforo.

Ávila

Isabel Martín indica que Ávila acoge diversos ciclos de conferencias durante los próximos días, algunas de ellas clásicas en la ciudad, como la de Montañeros Abulenses, y otras dedicadas a la historia de España, la filosofía y la figura de Bartolomé Esteba Murillo en su 400 aniversario. Habrá sesiones especiales de cine, varias exposiciones e incluso un concierto familiar tributo a Queen.

Cine Forum: «Vida en sombras»

El 24 de enero se reanuda la séptima edición del cine fórum de la Biblioteca Pública de Ávila con la proyección de «Vida en sombras» (1948), del director catalán Llorenç Llobet Gràcia, una versión sin estrenar con un montaje previo a la censura y protagonizada por Fernándo Fernán Gómez y María Dolores Pradera. Del mismo director se proyectará un cortometraje sobre Ávila, de 1945. Lugar: Biblioteca Pública de Ávila Fecha: 24 de enero Hora: 19 horas

X Semana de Cine Espiritual

Hasta el 25 de enero, el auditorio de la Fundación Ávila acoge la Semana de Cine Espiritual que organiza la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Ávila. Películas que hacen reflexionar y buscar ese «anuncio a las afueras», que es el lema de esta jornada. El 23 de enero se proyecta «Una bolsa de canicas»; y el 24 y el 25 será el turno de la película «Mi mundial». Serán proyectadas en sesiones escolares por la mañana (9:30 y 12:30).

Rock en familia: Queen

La Fundación Ávila acoge un «concierto para padres e hijos»: un tributo a Queen para todos los públicos. Día: 27 de enero Lugar: Teatro Fundación Ávila (Avda. de la Juventud, 4) Hora: 12 h. Precio: 12 euros (venta anticipada en el Palacio de los Serrano y en Tiquetea, y una hora antes en la taquilla del teatro).

Ciclo de conferencias «Épica y Tinieblas»

El coronel de Caballería Jesús Martínez de Merlo pondrá voz a la conferencia titulada «Abulenses en los Tercios: Sancho Dávila y Juan del Águila, Maestres de Campo». Será en el marco del ciclo de conferencias «Épica y Tinieblas» organizado por la Cátedra de Cultura de Defensa «Subintendente Julián de Vallespín» de la Universidad Católica de Ávila. DÍA: 24 de enero LUGAR: Palacio de los Serrano. HORA: 19 h. Entrada libre hasta completar aforo.

Juan Antonio Piedrahíta

El pintor Juan Antonio Piedrahíta repasará la obra del sevillano Bartolomé Esteban Murillo en el año que se cumple el 400 aniversario de su nacimiento. La realidad de la época vista desde los ojos de este maravilloso artista será acercado a los abulenses, en esta conferencia que organiza el Ayuntamiento de Ávila. Día: 25 de enero Lugar: Episcopio Hora: 20 h. Entrada libre hasta completar el aforo.

X Jornadas de Montañeros Abulenses

La Fundación Ávila y el Club de Montaña Almanzor recuperan las Jornadas de Montañeros Abulenses de los viernes con la conferencia «Descubriendo la naturaleza y la montaña», de Carlos Tomás Rodríguez Martín. Continuarán durante todo el mes de febrero. Día: 25 de enero Lugar: Auditorio de la Fundación Ávila (Calle Pedro Lagasca) Hora: 19:30.

Jornadas «Ciencia y filosofía»

El profesor Manuel Paz Marcos cerrará las Jornadas de Filosofía que se organizan en el Episcopio con una conferencia sobre las premisas filosóficas de Galileo. Punto y final a un ciclo, organizado por el Ayuntamiento de Ávila, en el que se han tratado temas tan interesantes como las matemáticas, la teoría copernicana o la cosmovisión antigua. Día: 28 enero Lugar: Episcopio. Hora: 20 h. Entrada gratuita hasta completar aforo.

Exposición de Narciso Lafuente

'Lo cotidiano' es el título de la muestra de pintura de Narciso Lafuente en el Episcopio y que organiza el Ayuntamiento de Ávila Lugar: Episcopio (Plaza de la Catedral, 3) Fechas: Hasta el 31 de enero. Horas: Martes a viernes de 19 a 21 h. Sábados y festivos de 11 a 14 h. y de 19 a 21 h. Domingos, de 12 a 14 h. Lunes cerrado.

Exposición de Teresa Muñoz

El Torreón de los Guzmanes, sede de la Diputación de Ávila, acoge la muestra de Teresa Muñoz Martín. Medio centenar de acuarelas que acercan al espectador a la «mirada» personal de la artista. Lugar: Torreón de los Guzmanes Fecha: Hasta el 1 de febrero Horario: lunes a viernes de 12:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:00 h.

Exposición de Antonio Veredas

El Museo de Ávila acoge la exposición de Antonio Veredas e incluye talleres familiares sobre la misma muestra, que se desarrollan los sábados 12, 19 y 26 de enero de 2019, previa reserva de plaza. Está dirigido a jóvenes de entre 12 y 16 años, que pueden ir acompañados. Lugar: Museo de Ávila Fechas: Hasta el 3 de febrero Horario: Hasta las 20:30

El Barco de Ávila. Exposición 'Sex'N'Roll'

Dibujo, pintura, linografía y edición digital son las técnicas utilizadas por Jorge Ortuño en esta muestra sin «moralinas ni enseñanzas». El espacio cultural de El Barco de Ávila acoge esta exposición hasta el 28 de febrero. Lugar: Espacio cultural El Barco de Ávila Fechas: Hasta el 28 de febrero Horario: De lunes a domingo de 10:30 a 14 h. y de 17 a 20 h. Cerrado miércoles por la mañana y domingos por la tarde.

Segovia

Miguel Ángel López destaca que el Taller Municipal de Teatro de Segovia reanuda este fin de semana el ciclo Viernes Abiertos. La segunda actuación de la temporada que inició el pasaod 14 de diciembre, primera de 2019, es la que propone la compañía Proyecto Exodistas, con una obra cuyo título avanza (en parte) el contenido. Así, este viernes 25 de enero el escenario de la iglesia de San Nicolás, sede del TMT, acoge la representación de 'Quizás haya malgastado mis años de juventud'. El montaje tiene una trama sencilla y compleja, pues la sinopsis dice que «en una sociedad en la que somos incapaces de admirar en el otro sus diferencias y sus particularidades, cinco jóvenes desconocidos son lanzados a la intemperie de una noche en la que pondrán en duda muchas de las certezas que conforman su sistema de creencias y valores». Exodistas es un colectivo formado por profesionales de distintos ámbitos de las artes escénicas que persiguen «generar un material creativo que reflexione acerca de la realidad social y política de nuestro tiempo». Entre las actrices que componen la compañía está la actriz segoviana Virginia Rodero, acompañada por José Ramón Arredondo, Silvia Maya, Julia Nicolau y Rául Pulido; la dramaturgia y dirección es de Pablo Gallego Boutou. La representación es a las 21:00 horas, si bien es necesario recoger la invitación que da acceso una hora antes en la sede del Taller Municipal de Teatro, que solicita una donación de 3 euros por entrada destinada a fines benéficos.

Este fin de semana también inicia la programación del trimestre Titirimundi, que propone en el escenario de la Sala Julio Michel, en La Cárcel Centro de Creación (avenida de Juan Carlos I), el sábado 26 y el domingo 26, cada dia a las seis de la tarde, la representación de una obra recomendada para niños de más de tres años: 'Los Tres Cerditos', con Estrella Teatro. La compañía presenta un giro sobre el cuento clásico, pues resume que «los payasos Coscorrito y Cuchufleta se disponen a contar el cuento de 'Los tres cerditos' y cada cerdito tiene una personalidad que se refleja en la forma en que deciden construir su nueva casa, en la que se protegerán del temible Lobo Feroz». Hasta aquí el cuento clásico, pero Estrella Teatro añade una pregunta: «¿O no tan feroz?».

La propuesta medio ambiental de este fin de semana incluye dos rutas programadas en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, en el entorno de La Granja de San Ildefonso y Valsaín, El sábado 26 de enero, a las 10:00, partirá la del 'Sendero del Acueducto', y el domingo 27 la ruta 'Cueva del Monje-Fuente del Ratón'. La primera es un recorrido de 8 kilómetros, de dificultad baja, que saldrá (previa reserva en www.reservasparquesnacionales.es) des de el cartel informativo del Parque Nacional situado en Revenga, en la carretera de acceso al Embalse de Puente Alta. Es un recorrido cargado de historia que interna a los senderistas en el bosque en busca del azud del Acueducto de Segovia y que, en el paseo, permite contemplar la variación de la vegetación con la altura además de antiguas y modernas construcciones relacionadas con el agua; el itinerario, de ida y vuelta, sale de Revenga, sigue por la margen derecha del embalse de Puente Alta, cruza la Cañada Real Soriana Occidental y llega al Azud del Acueducto en el río Frío, en el paraje de La Acebeda.

La segunda ruta, el domingo, es la de 'Cueva del Monje-Fuente del Ratón', de dificultad media y siete kilómetros. Saldrá, también a las 10:00, del Centro Montes y Aserradero de Valsaín (en La Pradera de Navalhorno, junto a la carretera del Puerto de Navacerrada, CL-601), Es un recorrido por los pinares de Valsaín que realizan los caminantes acompañados de pinos y arroyos para llegar a la Fuente del Ratón y a la emblemática Cueva del Monje, un conjunto megalítico objeto de numerosas leyendas sobre sus moradores. Desde el Centro Montes y Aserradero de Valsaín la ruta sigue por el Vado de los Tres Maderos.