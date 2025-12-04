Trabajadores Unidos retira su demanda y allana la negociación del convenio de Renault

Ángel Blanco Escalona Valladolid Jueves, 4 de diciembre 2025, 20:51 Comenta Compartir

La paralización de la negociación del convenio colectivo de Renault ya es cosa del pasado después de que el sindicato TU haya desistido de su demanda judicial, de modo que las reuniones entre la dirección del grupo automovilístico y el comité de empresa en busca de un acuerdo laboral para los próximo años podrán comenzar a partir de la semana que viene.

El pasado 19 de noviembre, Renault y los cinco sindicatos representados en la comisión negociadora del convenio colectivo –UGT, CC OO, SCP, CGT y CSIF– acordaban paralizar las conversaciones tras ser demandados por Trabajadores Unidos (TU), la única central que quedó excluida. TU (organización asociada con USO) presentó en el Juzgado de lo Social de Palencia un «conflicto colectivo con solicitud de medidas cautelares», apelando a la «tutela de la libertad sindical», para exigir su participación. Lo hizo el día 27 de octubre, víspera de que se constituyera formalmente el órgano paritario de diálogo (de 26 miembros) entre la empresa y los representantes de los empleados de las factorías de Valladolid, Villamuriel de Cerrato, Sevilla y las oficinas de Madrid.

«Durante semanas, desde Trabajadores Unidos - USO hemos defendido algo tan sencillo como legítimo: que antes de cerrar un nuevo convenio, la plantilla pueda decidir mediante un referéndum», señalan desde la organización, que recuerda que dicha petición «está respaldada por 825 firmas reales, que pertenecen a compañeros afines a todas las organizaciones sindicales, compañeros que solo pedían poder votar de forma justa, democrática y transparente».

Así las cosas, TU denunció en el juzgado «la falta de transparencia en la convocatoria de la mesa y el tipo de votación que se realizó», un procedimiento que en el sindicato siguen considerando «ilegal y sin garantías». «A pesar de ello, en lugar de corregir lo ocurrido, la empresa y otros sindicatos decidieron apartarnos y paralizar la negociación, obedeciendo sin explicación alguna una petición que no procedía de los trabajadores, sino de la propia empresa», lamentan en TU, que considera que el resto de sindicatos «prioriza, una vez más, las necesidades de Renault».

13 representantes sindicales negociarán el convenio colectivo de Renault:cuatro de UGT, tres de SCP y tres de CC OO;dos de CGT y uno de CSIF.

La decisión del Juzgado de que el asunto debía set tratado por la Audiencia Nacional, al afectar a una empresa con centros de trabajo en varias comunidades autónomas, ha cambiado las cosas. «Todos sabemos lo que eso significaría: que la empresa y esos sindicatos podrían hacerse fuertes en esta situación, prolongando aún más el bloqueo que ellos mismos han generado, utilizando este proceso como una coartada perfecta para retrasarlo todo durante meses», señalan desde TU, que ha decidido «haciendo un ejercicio de responsabilidad y compromiso con toda la plantilla» no llevar el caso a la Audiencia Nacional.

Hay motivos

Insisten desde TU en que la retirada de la demanda no se debe a que «falten motivos» o a que sus representantes estén «de acuerdo con lo ocurrido» sino a que no desean permitir «que se utilice la denuncia como una excusa barata para seguir bloqueando el convenio y perjudicando el futuro de los trabajadores».

«Seguimos convencidos de que deberíamos estar en esa mesa de negociación. No por un interés propio, sino porque eso nos permitiría informar con transparencia a los trabajadores, defender las mejoras que venimos reclamando y dar voz a las 825 personas cuyo derecho a decidir ha sido ignorado deliberadamente», deploran desde Trabajadores Unidos, organización que solo cuenta con representación en la factoría de Palencia.

Según explicaron desde la Unión General de Trabajadores, en función de las cuotas de representación UGT contará con cuatro integrantes en la mesa de negociación del convenio, fruto de un cociente de 4,062; Comisiones Obreras tendrá tres en virtud de su 3,453; los mandos de SCP dispondrán de otros tres gracias a un 2,640; mientras que CGT tendrá dos por su 2,031 y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) uno debido a que tiene un 0,609, notablemente por encima del 0,203 de Trabajadores Unidos.