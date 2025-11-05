El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Furgonetas Iveco Daily en su versión chasis cabina junto a la factoría de Valladolid. Alberto Mingueza

Valladolid

Iveco iniciará la negociación del convenio en la fase final del ERTE, completado ya al 75%

Los sindicatos nombrarán a sus representantes la próxima semana y afrontan el proceso con la intención de presentar una plataforma conjunta

E. García de Castro

E. García de Castro

Valladolid

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 06:48

Iveco iniciará a finales de este mes la negociación de un nuevo convenio colectivo en sustitución del que está en vigor, firmado para el periodo ... 2024-2025. Para ello y como es preceptivo, los representantes de los trabajadores cumplieron el pasado 15 de octubre con el trámite de denunciar el actual dentro de los tres meses anteriores a su caducidad ante la empresa y la autoridad laboral. Esta última admitió su escrito a trámite el día 22, por lo que la Dirección tiene hasta el 22 de noviembre –el plazo es de 30 días– para convocar la constitución de la mesa.

