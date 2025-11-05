Iveco iniciará la negociación del convenio en la fase final del ERTE, completado ya al 75%

Iveco iniciará a finales de este mes la negociación de un nuevo convenio colectivo en sustitución del que está en vigor, firmado para el periodo ... 2024-2025. Para ello y como es preceptivo, los representantes de los trabajadores cumplieron el pasado 15 de octubre con el trámite de denunciar el actual dentro de los tres meses anteriores a su caducidad ante la empresa y la autoridad laboral. Esta última admitió su escrito a trámite el día 22, por lo que la Dirección tiene hasta el 22 de noviembre –el plazo es de 30 días– para convocar la constitución de la mesa.

El proceso arrancará en una fecha aún por determinar, pero en todo caso coincidiendo con la fase final del ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) que la multinacional aplica en la factoría de Valladolid desde el 30 de junio. A esta fecha ya se han consumido 34 de los 45 días que es posible parar hasta el 31 de diciembre, el 75% del total, según explica el presidente del Comité de Empresa, Jesús Rodríguez, de CC OO. Ese porcentaje aumentará hasta casi el 85% al acabar noviembre, puesto que este mes está programado detener las máquinas durante otras cuatro jornadas, en concreto la del 10, 11, 21 y 28.

Fuentes de la compañía precisan, al hilo de esto, que si bien «todo va a depender de las previsiones que se vayan dando», «es muy posible» que en este ERTE número 24 se terminen empleando «cerca de los 45 días inicialmente previstos». Una situación muy distinta a la que se vivió durante el expediente anterior, que dejó la cuarta parte sin agotar debido a «una mejoría en la demanda del mercado en Europa». Más allá de eso, Iveco se suma a otros grandes de la automoción en la ciudad que han culminado el mismo proceso o están en plena negociación. Para empezar Horse, que firmó el acuerdo el 23 de octubre, y Renault, que acaba de arrancar el procedimiento.

Otro hito relevante es que sobre la firma pesa un acuerdo de compra por parte del gigante indio Tata Motors, que este julio anunció la adquisición de la división de vehículos comerciales a través de una oferta pública acordada por ambas partes. La operación, por importe de 3.800 millones de euros, se hará efectiva en el segundo trimestre de 2026 e impacta de lleno en la planta vallisoletana, puesto que el 90% de su personal está dedicado a la producción de la furgoneta Daily en su versión chasis cabina. El 10% restante se ocupa de manufacturar cabinas para los camiones que se terminan de montar en la fábrica de Madrid, donde por cierto también se está llevando a cabo un ERTE de 45 días desde el 17 de octubre con vigencia hasta el 31 de marzo de 2026.

Duración por determinar

Sea como sea, la intención de las tres secciones sindicales mayoritarias en Iveco Valladolid es presentar una propuesta única que recoja las demandas de todas las organizaciones, y hay mucho que debatir por delante. Por ejemplo, «no sabemos la duración que tendrá», señala el presidente del Comité, quien recuerda que «no solemos prorrogar convenios salvo en situaciones excepcionales, como fue el covid». El órgano de representación de la plantilla tiene 23 miembros de los que nueve pertenecen a Comisiones Obreras, seis a CGT, seis a UGT, uno a SETI (el Sindicato de Empleados y Técnicos de Iveco) y otro es independiente.

Jesús Rodríguez abunda, al hilo de eso, en que «tenemos la idea, como en convenios anteriores, de llevar una plataforma conjunta del Comité que recoja las posturas que tenemos cada uno». Un planteamiento que respalda la responsable de la Sección Sindical de la Unión General de Trabajadores, Alicia Carrascal, quien coincide en que «aunque cada sección prepara la suya, siempre se hace una en común». En la misma línea se expresa desde la Confederación General del Trabajo Javier Martín Pastor, quien añade que en su caso «todavía no tenemos perfiladas nuestras reivindicaciones porque no hemos convocado la asamblea de afiliación para ello, pero en breve lo haremos porque entre este mes y el próximo también hay que negociar el calendario laboral para 2026».

Antes de eso «la semana que viene, seguramente», en palabras del dirigente de CCOO, conformarán la lista de negociadores en nombre de la plantilla, que como es habitual estará formada por dos miembros de cada una de las centrales en lugar de hacer una distribución proporcional equivalente al peso obtenido por cada una en las elecciones sindicales, porque lo que se busca es «tener representación todos». Como en el caso anterior, sus compañeros Alicia Carrascal y Javier Martín Pastor están de acuerdo: «Siempre han ido dos representantes por cada sección sindical, no creo que esto deba cambiar», sentencia con rotundidad este último.