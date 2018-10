Tomás Quintana, elegido nuevo Procurador del Común tras una votación con una papeleta de más en la urna Tomás Quintana, en una fotografía de archivo. / Carlos S. Campillo-ICAL Los 84 procuradores depositaron 85 votos y dos fueron anulados, lo que no alteró la amplia mayoría favorable al nombramiento del catedrático ARTURO POSADA Valladolid Miércoles, 10 octubre 2018, 17:04

Aplazadas las votaciones sobre el Consejo Consultivo y el Consejo de Cuentas, la elección de Tomás Quintana como nuevo Procurador del Común de Castilla y León cerró la doble jornada de pleno en las Cortes. El resultado final de la votación se ajustó a lo previsto: Tomás Quintana López, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de León, superó en primera ronda la mayoría necesaria (3/5 de los votos) y relevará en el cargo al octogenario Javier Amoedo, cuyo mandato había vencido hace 18 meses y que se mantenía en funciones. Quintana, que contaba con el beneplácito de populares y socialistas tras una negociación previa, cumple con los requisitos de jurista de prestigio, perfil independiente y vinculación con León, donde se ubica la sede de este organismo, encargado de velar por los derechos constitucionales de los ciudadanos.

El recuento de la votación –secreta y con papeleta– dejó momentos de duda porque en la urna aparecieron 85 votos, uno más de los correspondientes a los 84 procuradores que componen la cámara autonómica. La lectura de las papeletas en voz alta arrojó 67 síes, 13 abstenciones y 5 votos en blanco.

«Los votos emitidos han sido 85. Por lo tanto, alguien ha introducido con su voto una papeleta en blanco», dedujo la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, tras varios minutos de consulta en la Mesa. «Pero como no podemos aseverar qué contenía la papeleta, lo que hemos decidido es restar una papeleta de cada uno de los sentidos del resultado. Por lo tanto, el resultado final sería de 66 síes y 17 abstenciones. Nos parece que es lo más equilibrado: restar un voto de cada uno de los sentidos en los que se ha expresado la cámara». Clemente no diferenció entre las 13 abstenciones y los cinco votos en blanco que había registrado la urna a la hora de ajustar el resultado final.

Mientras la presidenta se disponía a anunciar la elección de Tomás Quintana, una procuradora expresó sus dudas en voz alta: «Igual no liarla y lo repetimos, ¿eh?». Clemente no lo vio necesario porque la papeleta extra no alteraba el amplio respaldo a Quintana. Los 66 síes válidos superaban con creces los 51 votos necesarios en esta primera ronda de votación.

«Habiendo obtenido la mayoría de los 3/5, don Tomás Quintana López ha resultado elegido como Procurador del Común de Castilla y León. Esta presidencia acreditará su nombramiento y ordenará la publicación del mismo en el Boletín Oficial de Castilla y León y en el Boletín Oficial del Estado», proclamó Silvia Clemente antes de levantar la sesión.