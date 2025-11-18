El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Inicio del juicio por la trama eólica el pasado mes de septiembre en la Audiencia de Valladolid. Carlos Espeso

Juicio por la trama eólica

Un técnico de Industria achaca al EREN los retrasos en la tramitación de los expedientes de los parques

Reconoce que a partir del año 2004 comenzaron a ocurrir «cosas raras»

E. N.

Martes, 18 de noviembre 2025, 13:22

Comenta

Un técnico del Servicio Territorial de Industria de Valladolid achacó este martes los retrasos en la tramitación de los expedientes de los parques eólicos al Ente Regional de la Energía (EREN), organismo dependiente de la Dirección General de Industria y Minas de la Junta, y recalcó que solo con el visto bueno del EREN se podía iniciar los trámites burocráticos.

Este funcionario autonómico, que esta mañana declaró en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Valladolid contra la denominada trama eólica, también remarcó que a partir del año 2004 comenzaron a pasar «cosas raras» en la tramitación de los parques, a la vez que insistió que un expediente podía estar esperando hasta cuatro años. «Los informes del EREN nunca llegaban, ni en meses, ni en años», aseguró.

El exresponsable de Iberdrola Renovables asegura que la operación con San Cayetano se ajustó al precio de mercado

El exresponsable de Iberdrola Renovables asegura que la operación con San Cayetano se ajustó al precio de mercado

Un exjefe de Industria considera «un poco extraño» el sistema por el que se decidía la autorización de parques

Un exjefe de Industria considera «un poco extraño» el sistema por el que se decidía la autorización de parques

En la jornada de este martes también declaró el actual jefe del Servicio Territorial de Industria de Valladolid, Marceliano Herrero, que asumió el cargo en noviembre de 2005. A lo largo de su testimonio, reconoció que la falta de personal y la complejidad de los procesos provocó que la tramitación de los expedientes de parques eólicos se retrasasen más de lo debido.

A su vez, negó que desde la Dirección General de Industria, Energía y Minas se le trasladara una planificación de los parques eólicos, y puntualizó que «nos iban diciendo qué parques debíamos tramitar».

En su declaración también reconoció que nunca se entrevistó con el entonces viceconsejero de Economía y principal encausado, Rafael Delgado, y que en los permisos de evacuación de la energía de los parques a la red eléctrica no intervenía la Junta. El juicio continuará este miércoles a las 10:00 horas con la declaración de nuevos testigos.

