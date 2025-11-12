El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Inicio del juicio por la trama eólica el pasado mes de septiembre en la Audiencia de Valladolid. Carlos Espeso

Juicio por la trama eólica

Un exjefe de Industria considera «un poco extraño» el sistema por el que se decidía la autorización de parques

Sánchez Yagüe asegura que que nadie le mencionó la «exigencia» de que las empresas promotoras de proyectos debían contar con socios locales de Castilla y León

E. N.

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:04

Comenta

El jefe de Sección de Industria y Energía en el Servicio Territorial de Palencia entre 1996 y 2016, José Ramón Sánchez Yagüe, calificó este miércoles que el sistema de avocación, que otorgaba a la Dirección General de Energía y Minas y al entonces viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, la potestad final para la autorización definitiva de los parques eólicos en la comunidad fue un «poco extraño».

«Se estableció este sistema de manera genérica cuando lo habitual es que la avocación se plantee para que el órgano superior tome una decisión sobre un expediente concreto», precisó. Lo hacía en referencia a la instrucción 2/2004 por el que todos los expedientes se tenían que someter al trámite de avocación y enviarlos a la Dirección General para su resolución.

Noticias relacionadas

El exadministrador de Avanzalia pagó 3 millones para desbloquear la conexión de una planta solar

El exadministrador de Avanzalia pagó 3 millones para desbloquear la conexión de una planta solar

El exjefe de Eólicas del EREN asegura que Delgado controlaba las adjudicaciones de parques

El exjefe de Eólicas del EREN asegura que Delgado controlaba las adjudicaciones de parques

Sánchez Yagüe, que esta mañana declaró como testigo en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Valladolid contra la denominada trama eólica, aseguró que nadie le mencionó la «exigencia» de que las empresas promotoras de proyectos debían contar con socios locales de Castilla y León. «Me suena. No era una exigencia que estuviera en la norma pero se hablaba que era conveniente que la actividad económica estuviera centrada en la comunidad, algo que también ocurría en otros territorios. Era conveniente pero no puedo decir que fuera necesario», afirmó. Además, subrayó que, pese a conocer a Rafael Delgado, no tuvo ningún contacto directo con él, desde su puesto en la administración.

El exfuncionario añadió, a preguntas del Ministerio Fiscal, que, a consecuencia del sistema de avocación, los expedientes administrativos en el Servicio Territorial de Palencia tardaban «mucho» en resolverse, hasta el punto que algunas empresas llamaban a la Junta para preguntar por la tramitación de las autorizaciones. De ahí que apuntara que era previsible que hubiera colapso de expedientes en la Dirección General al recibir los proyectos de todas las provincias de la comunidad.

Tenían «un matiz»

José Ramón Sánchez Yagüe explicó, según recogió la Agencia Ical, que los expedientes de los parques eólicos tenían el «matiz» de un sistema previo de concurso, por el que las empresas presentaban las solicitudes de proyectos en un ámbito territorial. Una vez recibidos todos, se establecía un plano con la interferencia entre los proyectos. De esta manera, los que coincidían en un área se tenían que resolver a posteriori, por el que el Ente Regional de Energía (EREN) informaba sobre ese conflicto de competencias.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Listado completo de los 250 municipios de Castilla y León obligados a confinar sus aves por riesgo de gripe aviar
  2. 2

    Detenido un vigilante de seguridad por agredir a policías cuando esperaba en un centro de salud
  3. 3 Un médico se refugia en una consulta para evitar ser agredido por un paciente con una muleta
  4. 4 Los Javis se separan tras trece años de relación
  5. 5

    Covaresa se despide de la primera librería del barrio
  6. 6 Muere tras ser apuñalado por su hermano en una pelea en Ponferrada
  7. 7

    Minuto de silencio en la Diputación de Segovia por el matrimonio fallecido en la autovía de Pinares
  8. 8

    Conduce drogado por Valladolid mientras ve una película en el coche
  9. 9

    El Ayuntamiento revisa la controvertida tasa de basura para aplicar «mejoras» en 2027
  10. 10

    Rescatado del Pisuerga tras intentar escapar después de ser sorprendido robando en un bar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Un exjefe de Industria considera «un poco extraño» el sistema por el que se decidía la autorización de parques

Un exjefe de Industria considera «un poco extraño» el sistema por el que se decidía la autorización de parques