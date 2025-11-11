El exadministrador de Avanzalia pagó 3 millones para desbloquear la conexión de una planta solar

E. N. Martes, 11 de noviembre 2025, 14:02 Comenta Compartir

El que fuera administrador único en Avanzalia System, Carlos Galdón Cabrera, aseguró este martes que abonó tres millones de euros a la «banda» formada por el exconsejero de Economía, Tomás Villanueva, el exviceconsejero Rafael Delgado, y su abogado Jesús Rodríguez Recio para desbloquear la conexión de la planta solar de Zarapicos, en la provincia de Salamanca. Por lo tanto, el presunto cobro de comisiones por parte de Delgado no se limitaba a la instalación de los parques eólicos.

Galdón, que en un primer momento fue encausado en la supuesta trama eólica por delitos de prevaricación, blanqueo y defraudación fiscal aunque posteriormente fue excluido por el Ministerio Fiscal por haber prescrito el delito, declaró en calidad de testigo en la Audiencia Provincial de Valladolid contra la denominada trama eólica que ingresó tres millones de euros en el banco Lloyds Bank del Principado de Mónaco en el año 2000 en dos cuentas.

Un pago que, recordó, se produjo después de que recibiera una llamada de Aguirre para que se permitiera la conexión de 10 megavatios en una segunda planta solar de Zarapicos, con una inversión de 66 años, tras la puesta en marcha de la primera de megavatio sin ningún problema. «A finales de 2006, se nos bloquea por parte de la Sección de Industria y Energía de la Junta -el consejero Villanueva, Delgado y su mano derecha Rodríguez Recio- esta instalación, al carecer de autorizaciones para conectar a la red la planta. Pasaron meses sin noticias y un día recibo una llamada de un señor, un tal Francisco Aguirre, que dice que teníamos que pagar tres millones para desbloquear esta situación. Tuve que ceder por que esos momentos estábamos ahogados y a punto de ir a la cárcel por la presión de los inversores», explicó.

El que también fuera presidente de la farmacéutica GSK (GlaxoSmithKline) recordó, según recogió la Agencia Ical, que, tras la «intermediación» de Aguirre, Avanzalia System recibió la autorización para la conexión de la planta solar el 28 de mayo de 2007. A continuación, conoció a Rodríguez Recio y Rafael Delgado, con los que dos meses después firmó un acuerdo con la sociedad de Aguirre (Aguiase) de un contrato de prestación de servicios, en el que se establece la consecución de un permiso para el parque eólico de Peña Cabra (Salamanca), con una potencia de cien megavatios, que pertenecía a Gamesa, al cambio del pago de 8,1 millones de euros.

En un primer momento, se abonaron 1,5 millones de euros pero no el resto por que consideró que fue un «engaño» por que se había dicho que el parque tenía 3.000 horas pero la realidad es que no llegaba a las 2.000 y no era rentable. Por lo tanto, devolvieron el parque a Aguiase. »Jesús Rodríguez Recio era la voz de su amo y la mano derecha de Rafael Delgado, con quien mantuve tres o cuatro reuniones y viajamos junto a Japón», sentenció.

