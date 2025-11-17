El exresponsable de Iberdrola Renovables asegura que la operación con San Cayetano se ajustó al precio de mercado

E. N. Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:01 Comenta Compartir

El responsable de Iberdrola Renovables desde junio de 2006 hasta hace unos meses, Xabier Viteri, aseguró este lunes durante el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Valladolid contra de denominada trama eólica, que la operación de compra de las participaciones que el Grupo San Cayetano tenía en la sociedad Energía Global Castellana, se realizó en base a los precios de mercado y fue muy beneficiosa para la compañía eléctrica.

Además de negar cualquier tipo de presión o indicación por parte de la Junta a la hora de promover y desarrollar parques eólicos en Castilla y León, Viteri recalcó que si Grupo San Cayetano hubiera tenido capacidad económica y hubiera continuado en el negocio eólico hasta la explotación de los parques, el beneficio que hubiera logrado hubiera sido más del doble de los 47 millones que cobró por vender a Iberdrola su parte en Energía Global Castellana, sociedad que en un 40% estaba controlada por San Cayetano y el 60% restante por compañía energética.

En su extensa declaración, Xabier Viteri aseguró a preguntas del fiscal que la gestión de Ibredrola siempre fue «transparente y sin engañarnos a nosotros mismos», a la vez que negó que se pagara dos veces por la misma operación.

Al mismo tiempo, explicó que la asociación de la compañía con socios locales para desarrollar parques eólicos era una práctica habitual en todas las comunidades autónomas e incluso en los países extranjeros donde la compañía desarrollaba también este negocio, y apuntó que era normal que muchos de los socios no fuera empresas relacionadas con el sector. Así, indicó que empresas como Pascual, Helios o Grupo Antolín también entraron en el negocio.

En su declaración también remarcó que las operaciones realizadas con el exadministrador de Villardefrades Eólica S. L., Andrés Martín de Paz, que también está acusado en este juicio, se realizaron con los mismos criterios que en el caso del Grupo San Cayetano y en base a una fórmula que establecía el precio del parque en función de sus características técnicas y de su fase de desarrollo. «En ninguno de los casos hubo nada exclusivo», afirmó.

