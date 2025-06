Soluciones eficaces y transformadoras

Andrea Díez Valladolid Miércoles, 4 de junio 2025, 06:43 Comenta Compartir

La Inteligencia Artificial está redefiniendo la manera en la que nos relacionamos y eso significa que entramos en un periodo de transformación. El cambio es global y se expande a todos los ámbitos sociales, empresariales y de investigación. Para el director Comercial Empresas Territorial Castilla y León CaixaBank, José Portela, esta realidad no significa la desaparición de las personas, «no se van a sustituir, pero sí creo que quienes no se adapten dejarán de ser competitivos». Así lo manifestó ante la nutrida audiencia que se dio cita en el Foro de Inteligencia Artificial donde se abordaron los desafíos de esta herramienta también en el sector de la banca.

«No voy a tirar de la IA para hablar, sino de la experiencia porque creo que lo que ocurre en nuestro banco es extrapolable a otras empresas». Así, ofreció unas pinceladas sobre el contexto actual, con unos años de crecimiento económico y de población. «Nuestros clientes demandan más servicios, agilidad, eficacia y mejores condiciones». En este sentido, el Plan Estratégico 2025-2027 de CaixaBank, según recordó, se asienta sobre dos pilares: crecimiento y transformación. «Si queremos crecer tenemos que hacer las cosas de manera diferente, necesitamos ir más deprisa y dar soluciones distintas», apuntó.

En línea con este proceso de adaptación, no solo al contexto actual sino también al futuro que estará marcado por los avances en la Inteligencia Artificial, José Portela fue claro: «Tenemos que hacer un cambio porque no conseguiremos crecer sin transformación». Y en este punto está la clave para el sector bancario que además de sumarse a la revolución tecnológica que ello conlleva, ha puesto en marcha diferentes programas que aseguren una plantilla formada y preparada para los cambios que están por llegar. Muestra de ello, es el Plan Cosmos para canalizar la inversión de 5.000 millones de euros en los procesos y la tecnología del Grupo y que facilitará la incorporación de 3.000 nuevos jóvenes empleados a lo largo de los próximos tres años, de los cuales, 1.000 serán en IT.

Grandes objetivos

Este plan propone articular la estrategia tecnológica de la entidad en los próximos años en torno a cuatro grandes objetivos: incrementar la agilidad y la capacidad comercial de sus áreas de Negocio; desarrollar nuevos servicios gracias a capacidades de vanguardia y a la simplificación de los procesos; potenciar la excelencia operativa mejorando la eficiencia y, finalmente, reforzar y evolucionar la plataforma tecnológica actual con los mayores estándares de resiliencia y seguridad. En cuanto al uso de la IA, apuesta por su introducción para dotar de capacidades conversacionales y operativas tanto a empleados como a clientes y también en la automatización de los procesos de negocio y operaciones. En definitiva, «estamos comprometidos con la excelencia, seguiremos liderando la aplicación de esta tecnología ofreciendo soluciones innovadoras que ayuden a nuestros clientes en su proceso de transformación».