De Santiago-Juárez, sobre el caso Perla Negra: «José Francisco Martín sabe mucho, sobre todo a tocino si le untan» El vicepresidente, consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, comparece en rueda de prensa para explicar los asuntos tratados. / Ical El vicepresidente de la Junta recuerda que la Justicia no ha dado la razón al procurador socialista en el recurso presentado ARTURO POSADA Miércoles, 17 abril 2019, 14:17

La Junta de Castilla y León ha salido este miércoles al paso de las valoraciones del procurador socialista José Francisco Martín sobre la ampliación de la imputación a Rafael Delgado, exviceconsejero de Economía, en el caso de la Perla Negra, donde aparecen imputados otros once ex altos cargos de la Junta y empresarios por el sobrecoste del edificio de la antigua Agencia de Desarrollo Económico en Arroyo de la Encomienda (Valladolid). «El que sabe mucho es José Francisco Martín. Fíjense si sabe que les confundió a todos ustedes [los periodistas]. La noticia era que él había recurrido el auto y no le daban la razón. Se ampliaba un delito a Rafael Delgado, pero la noticia es que no le han dado la razón. JF Martín sabe mucho, se lo digo yo. Sobre todo a tocino si le untan», ha declarado este miércoles el vicepresidente y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez.

La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha calificado como «actitud irrespetuosa» las declaraciones de José Francisco Martín sobre el caso que afecta a ex altos cargos del gobierno regional. «Han perdido el recurso porque querían extender la imputación a personas que el juez ha entendido que no. Lo pierden y dice que habrá que pedir explicaciones. ¿Desde cuándo un político como este puede poner en entredicho el auto judicial y pedir explicaciones al juez? Me parece inaudito en una democracia con separación de poderes. Él dice que soy la que más sé de ese procedimiento. El juez no lo ha entendido así y ha imputado a quien ha imputado. Yo fui como testigo y dije todo lo que sabía en sede judicial. Parece que él si sabe mucho, pero es incapaz de decir algo concreto, más allá de acusar a alguien como yo que se presenta como candidata a la alcaldía de Valladolid. Qué casualidad».

Pilar del Olmo y José Antonio de Santiago-Juárez han comparecido conjuntamente tras el consejo de gobierno de este miércoles para explicar las medidas adoptadas que permitirán impulsar en Plan Industrial de Network Steel en Villadangos del Páramo (León). El vicepresidente de la Junta es el jefe de campaña de la consejera de Economía en su candidatura a la alcaldía de Valladolid y, según las informaciones de los últimos días, De Santiago-Juárez también formará parte de la lista del PP al Ayuntamiento, algo que no ha confirmado. «En este momento, estoy en el umbral de la sabiduría, que como saben es la duda. No sé si la consejera de Economía me quiere llevar y yo no sé si quiero ir», ha apuntado De Santiago-Juárez. Pilar del Olmo, por su parte, ha argumentado que comparecía en calidad de «consejera de Economía y Hacienda». «No hemos tratado este asunto en el consejo de gobierno», ha bromeado.

Del Olmo mantiene su dualidad como candidata al Ayuntamiento de Valladolid por el PP y consejera, y aún no ha decidido cuándo abandonará su responsabiidad en la Junta. «Saben que hay dos miembros del gobierno regional menos [las exconsejeras Alicia García y Milagros Marcos]. Hay que tener en cuenta esa circunstancia y que seguimos siendo necesarios para Castilla y León, para aprobar medidas que crean empleo. Han variado muchas circunstancias desde que dijeron que iba a ser la candidata. Pero hasta que no se publiquen las listas no será oficial, por lo que ahora no soy más que consejera de Economía y Hacienda».