Zona calcinada del paraje de Las Médulas, que visitarán los reyes este miércoles. EP

Los Reyes visitarán este miércoles las zonas afectadas por los fuegos en Castilla y León

La Casa Real informa de que Felipe VI y Letizia también acudirán el jueves a Galicia y el viernes a Extremadura

E. N.

Martes, 26 de agosto 2025, 10:03

Casa Real anunció este martes que los reyes, Felipe VI y Letizia, visitarán a partir del miércoles las principales zonas afectadas por los graves incendios que se han originado estos últimos días. El miércoles se desplazarán a Castilla y León, donde estarán en el Parque Natural del Lago de Sanabria (Zamora) y en Las Médulas (León).

Además, el jueves visitarán varias localidades afectadas en Galicia y ya el viernes acudirán a Extremadura.

La intención es conocer de primera mano los daños sufridos y las necesidades de los vecinos afectados, así como mostrar su agradecimiento a todos los equipos que han contribuido a combatir el fuego y proteger a la población.

