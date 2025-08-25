Avance «positivo» en los incendios de León y Zamora, donde cuatro siguen con riesgo alto

El Norte Valladolid Lunes, 25 de agosto 2025, 22:39 Comenta Compartir

Transcurridos 18 días desde que el 8 de agosto se desatase el primer incendio importante en Castilla y León –Llamas de la Cabrera (León), la comunidad mantiene cuatro incendios en nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (seis si se divide el zamorano de Porto de su foco leonés en La Baña y si se disgregan los de Fasgar y Colinas del Campo de Martín Moro Toledano), todos ellos en las provincias de León y Zamora, así como cuatro más de nivel 1 y otros diez activos. Se contabilizan, además, más de 700 personas evacuadas en los incendios leoneses de La Baña, Garaño, Molinaseca y Fasgar. Además, a última hora de la tarde del lunes se encontraban cortadas por el fuego o el humo de los incendios nueve carreteras secundarias de las zonas afectadas.

En el caso del incendio de Porto-La Baña, de carácter autonómico al extenderse entre León y Zamora y en nivel 2 del ÍGR, la atención del operativo se centra en tres focos diferenciados: San Ciprián, hacia donde se dirigen lentamente las llamas; La Baña, donde los trabajos se dedican a consolidar el perímetro a partir de las pistas forestales existentes; y el Cañón del Tera, donde es más difícil trabajar a las cuadrillas terrestres y el incendio requiere de agua y tiempo para ser controlado. Este obliga a mantener desalojados a unos 300 vecinos del municipio leonés.

Según la información recabada por Ical a través de la herramienta Inforcyl de la Junta, cada uno de estos focos necesita una «estrategia y herramientas de extinción diferente», aunque, en todos ellos, se trabaja con medios aéreos. No obstante, detallaron desde el operativo que en el Cañón del Tera es difícil trabajar con medios terrestres y maquinaria, mientras que en La Baña y San Ciprián se combinan trabajos de cuadrillas terrestres, autobombas, maquinaria pesada y medios aéreos.

Los medios de extinción trataron a lo largo del día de «frenar el avance» del incendio forestal de Fasgar, de nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR), en sus diferentes frentes con medios aéreos para «controlarlo en los lugares que se quiere y durante la noche preparar líneas de control con bulldozer». También se pretende utilizar la noche para «afianzarlo con fuego directo para poder asegurar el perímetro», algo que, «si sale bien», dejaría «bien limitada la zona norte» y «solamente quedaría trabajo en la zona sur».

Así lo detalló a Ical el director de extinción del incendio, Víctor Fernández, quien reconoció que se trata de un incendio «muy extenso y con zonas muy abruptas», donde «el trabajo está siendo muy difícil y sigue bastante perímetro por controlar», aunque «las poblaciones están todas protegidas».

Fernández explicó desde el Puesto de Mando Avanzado, situado en Igüeña, qu existen «tres frentes activos», uno en la zona más alta que da hacia el norte, con Vegapujín y Fasgar, que se esperaba «controlar a lo largo de la noche, al igual que en la que baja hacia Colinas del Campo de Martín Moro Toleado» y uno más hacia Tremor, donde «se está dejando que evolucione hacia el cielo abierto para que muera allí», ante «la imposibilidad de hacer líneas de control con maquinaria debido a la orografía».

Intensa actividad

En el caso de Garaño, también en León y en nivel 2, los trabajos se centraron en cortar la cabeza, donde los flancos derecho e izquierdo están activos, por lo que el ataque radica en dichos flancos para cerrar su avance. En el mismo se concentra una una intensa actividad de medios para evitar la posibilidad de que alcancen masas arboladas maduras.

Este fuego comenzó minutos después de las 14 horas del domingo y, al poco tiempo, se ordenó la evacuación de 181 personas de Viñayo (80), Piedrasecha (25), Portilla de Luna (66) y Sagüera de Luna (10). Localidades a las que ayer se sumaron Mora de Luna, con 50 personas, y Vega de Caballero, con 40. Todo ello debido a la complicación vivida por la tarde debido a que «los vientos bruscos» lo dirigieron hacia la zona de Los Barrios de Luna, según afirmó la alcaldesa de Soto y Amío, Ana María Arias.

En relación al fuego de Molinaseca, en la comarca del Bierzo, los trabajos realizados durante la noche y a primera hora de la mañana permitieron que el incendio avanzase hacia su estabilización. Su situación era favorable aunque requirió de trabajo especialmente de buldócer para cerrar su perímetro. Se anularon los desalojos de los pueblos de Molinaseca (35 vecinos) y Lombillo de los Barrios (15).

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Comandancia de la Guardia Civil de León detuvieron a un hombre, de 75 años de edad, como presunto autor de este incendio, que podría tener su origen en una hoguera efectuada para cocinar.

El sindicato CSIF acusa a la Junta de bajar cuatro incendios de nivel sin criterios técnicos

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) Castilla y León acusó este lunes a la Junta de pasar cuatro incendios forestales con nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial a 1 sin criterios técnicos y sin respetar el protocolo, algo que calificaron de «muy grave». En concreto, denunció que se trataba de los fuegos de Llamas de Cabrera, Anllares y Gestoso-Oencia, en la provincia leonesa, y el de Barniedo de la Reina-Cardaño de Arriba, en León y Palencia. «Es una decisión que va en contra del criterio técnico y todos debemos respetar la profesionalidad de los trabajadores», sentenció el presidente del sector autonómico de Administración General de la Junta de CSIF, Agustín Argulo, quien además es agente forestal en León y ha participado en el operativo del incendio de Yeres.

La Junta aseguró en un comunicado que los incendios descendidos de nivel se encuentran sin llama, no suponen riesgo para la población ni mantienen cortes en la red viaria. «No obstante, continúan bajo estrecha vigilancia para atajar las reproducciones que pudieran producirse, y se mantiene la labor de enfriamiento hasta su control definitivo». Pero Argulo subrayó que la Consejería de Medio Ambiente debería haber actuado en la bajada del IGR de estos cuatro incendios al igual que había hecho hasta ahora. Puso el ejemplo del fuego de Yeres, que estuvo dos días con el nivel 2, pese a tener controlado todo el perímetro. «Hay que evitar reproducciones de las llamas que se salgan del perímetro, ya que pueden suceder con un poco de vientos y con calor en las horas centrales. No es el momento de bajar el nivel por que no están los medios disponibles, al existir más incendios en la comunidad», precisó.

Según el informe al minuto que facilita la herramienta Inforcyl, ayer por la tarde se hallaban en nivel 1 de IGR los fuegos de Anllares del Sil (León), Llamas de la Cabrera (León), Gestoso (León) y el de Barniedo de la Reina - Cardaño de Arriba, que afecta a las provincias de Palencia y León.

Además, se contabilizaban otros diez incendios en nivel cero, con Yeres y Canalejas (León), Resoba, San Pedro de Cansoles, Brañosera, La Venta y Villalcón (Palencia), Molezuelas de la Carballeda (Zamora), Candelario (Salamanca) y Fuentepelayo (Segovia).