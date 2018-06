El retorno de la pintura La Agenda cultural está repleta de exposiciones, música, teatro y conferencias literarias ALFREDO GÓMEZ Jueves, 28 junio 2018, 19:23

La sala 8 del MUSEO PATIO HERRERIANO DE VALLADOLID acoge hasta el 26 de agosto de 2018, la exposición 'RETORNO DE LA PINTURA' con obras de Alfonso Albacete, Miquel Barceló, José Manuel Broto, Miguel Ángel Campano, Ferrán García Sevilla, José María Sicilia. Es a finales de los años 70 y principios de los 80, en plena transición política en España, en el ámbito de la producción artística cuando surge un retorno de la pintura. Si bien es cierto, que la pintura como género artístico no había desaparecido, pero durante la década de los 70 los artistas se centraron en explorar las posibilidades de otros soportes no tradicionales del arte y más novedosos, como la instalación, el vídeo y la performance. Éste concepto de 'retorno de la pintura' es el resultado de la recuperación del interés por la pintura como medio de investigación para expresar nuevas ideas.

Fotografías. Malkovich

La sala 2 del MUSEO PATIO HERRERIANO DE VALLADOLID, la Sala de san Benito del Museo, presentará desde el próximo jueves dia 14 de junio y hasta el 26 de agosto de 2018, la exposición 'MALKOVICH, MALKOVICH, MALKOVICH: Homenaje a los grandes iconos de la fotografía. La última sesión por SANDRO MILLER'. Es la mayor muestra presentada de esta serie hasta el momento ya que muestra además veinte nuevas imágenes nunca contempladas, y realizadas a finales del pasado año.

Fundación S. Montes

La Fundación Segundo y Santiago Montes acoge la conferencia 'Desplazamiento y refugio durante la guerra de El Salvador. Las investigaciones pioneras de Segundo Montes', de Arancha Jiménez, que tendrá lugar el día viernes 29 de junio a las 20:00 horas.

Patio Corsario. Voces Búlgaras

SLAVEY QUARTET (Voces Búlgaras) en Patio Corsario, al aire libre. Viernes 29 de junio a las 21:30 h. De gira por el mundo, este famoso cuarteto está constituido por Svetla Karadjova, directora de la formación, Kristina Karamfilova, Lilyana Galevska y Vania Vakary. Las características tímbricas de sus voces: soprano, mezzosoprano, alto y contralto, permiten una armonía perfecta, calidez, sensualidad y encanto. En su repertorio se encuentra la auténtica música folclórica búlgara de todas las partes del país, arreglos originales de algunos de los mejores compositores búlgaros y los cantos de la Iglesia eslava desde el siglo XIV hasta el siglo XX. Una prolija carrera discográfica, innumerables vídeos para televisión y más de 3.000 conciertos por todo el mundo son la carta de presentación de estas cuatro mujeres de exquisita voz. Aportación: 10 €. Reserva obligatoria por wasap o llamada al 607704975.

Cines Broadway. La Traviata

El jueves finaliza la temporada 20117/18 con una ópera representada desde el Teatro Real de Madrid, de Giuseppe Verdi 'La traviata', a las 20:30h. en Cines Broadway. «Esperamos que hayan disfrutado tanto de la temporada como nosotros y estén atentos a lo que tenemos preparado para verano» indica desde la dirección de estos cines vallisoletanos.

Café del Teatro Zorrilla. Jazz en vivo

Víctor Antón y Luismi Segurado protagonizaron el pasado año uno de los más hermosos conciertos de nuestra temporada de jazz en vivo. Desde entonces, el pianista salmantino se ha establecido en Barcelona y el guitarrista zamorano, recién llegado de un periplo didáctico por El Salvador, prepara ya la inminente aparición de un nuevo disco. Esta semana podremos disfrutar de nuevo con su talento y creatividad. Jazz con mayúsculas. Viernes, 23: 00 hoas. Entrada gratuita. Aforo limitado

Íscar. Neguri Big Band. Jazz.

Pepe Muñoz, Juan Neguri y Miguel Sacristán forman la banda Neguri Big Band que ofrecerán una velada mágica de jazz en el castillo de Iscar, con con un variado repertorio de swing, jazz, soul y latino, que viene precedido del éxito en la Sala Galileo en Madrid el pasado 16 de mayo 2018 con un lleno absoluto. Cuando se juntan buenos músicos, solo se obtiene grandes melodías. Los acordes para una velada única en un lugar mágico. La banda cuenta con 24 músicos y dos cantantes unidos por su pasión, talento y su experiencia en el ámbito musical. CASTILLO DE ISCAR. Viernes. 21:00 horas.

Festival Véral

El sábado 30 de Junio se presenta en la Pérgola del Campo Grande una nueva edición del Festival Véral organizado por el Colectivo Laika. Por la mañana, a las 12:30, dentro de los 'Conciertos a tu altura', el dúo Fetén Fetén presentará su espectáculo musical didáctico para toda la familia 'El mágico planeta de los instrumentos insólitos'. Ya por la tarde, a partir de las 20:00 horas, será el turno de los grupos Mujeres, Captains y The Jackets. La entrada es gratuita.

Jorge Arribas

El domingo 1 de Julio a las 12:30 horas, el músico Jorge Arribas presenta su concierto didáctico El Barco de Martín en el Museo Casa Cervantes de Valladolid. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Castilla y León Música

Antonio Valseca destaca que junio se despide con grandes conciertos en las fiestas de León (Marta Sánchez, El Arrebato), Burgos (Rosendo, La Raíz...), Segovia (Carlos Jean, Sidecars...) y Zamora (Muchachito, Ara Malikian).

Jueves

BURGOS – LA RAÍZ (Espacio Atapuerca, 00:00h)

LEÓN – MARTA SÁNCHEZ (Plaza Mayor, 23:00h)

LEÓN – EL MÉTODO (Jardín de San Francisco, 22:00h)

LEÓN – ELLIOT MURPHY (Plaza San Marcelo, 22:30h)

SEGOVIA – AUDITE (Plaza del Pirámide, 21:30h)

SEGOVIA – SIDECARS (Plaza Mayor, 22:30h)

ZAMORA – MUCHACHITO (Plaza Mayor, 23:00h)

ZAMORA – ARA MALIKIAN (Auditorio Municipal, 22:30h, 25€-45€)

Viernes

BURGOS – HERMANO L (La Casa de las Musas, 00:00h, 10€)

BURGOS – BIENMESABE (Plaza Santo Domingo de Guzmán, 20:00h)

BURGOS – LA TROUPE DEL SWING (Plaza de la Libertad, 20:00h)

BURGOS – LOS GURÚS (Plaza Roma, 20:00h)

BURGOS – NANGA DELF (Paseo Sierra de Atapuerca, 20:00h)

BURGOS – LA BANDA DE ARLANZÓN (Plaza de España, 00:00h)

BURGOS – ROSENDO + ESLABÓN (Espacio Atapuerca, 22:00h)

LEÓN – IVÁN FERREIRO (Plaza Mayor, 23:00h)

LEÓN – ZURRIAGAZO (Jardín de San Francisco, 22:00h)

LEÓN – MÁGICOS 70 (Plaza San Marcelo, 22:30h)

PALENCIA – LOS OTROS ABADES (Universonoro, 22:00h, 6€-8€)

SEGOVIA – GWENDAL (Plaza Mayor, 22:00h)

ZAMORA – LA RAIZ + LA REGADERA + LOS VERSOS LIBRES (Auditorio Municipal, 21:45h, 12€-15€)

Sábado

BURGOS – ZIMMERBAND (La Casa de las Musas, 13:00h, 5€)

BURGOS – TAVERNERS (Plaza Santo Domingo de Guzmán, 20:00h)

BURGOS – MARIACHI (Plaza de la Libertad, 20:00h)

BURGOS – LOS GURÚS (Plaza de España, 00:00h)

BURGOS – NANGA DELF (Plaza Roma, 20:00h)

BURGOS – BURGOSALSÓN (Paseo Sierra de Atapuerca, 20:00h)

BURGOS –LA M.O.D.A. + LOBOCORDERO (Espacio Atapuerca, 22:00h)

LEÓN – PAPA QUIJANO (Plaza San Marcelo, 22:30h)

PONFERRADA (LEÓN) – KIKIRIBÚ (Tararí, 23:30h)

VENTA DE BAÑOS (PALENCIA) – VDROCK, DEF CON DOS + KAOS URBANO + KAOTIKO + VAGOS PERMANENTES + IKUORI + VIOLETS (Patio Instituto Viejo, 19:30h, gratuito)

SEGOVIA – THE REBELS + PAJARRACOS + LOS WRAYAJOS (Patio de la cárcel, 20:00h)

Zamora Actividades

Alicia Pérez destaca que Zamora continúa con la celebración de las Ferias y Fiestas de San Pedro, con dos citas tradicionales y muy importantes este fin de semana en la ciudad, como son la Feria del Ajo y la XLII Feria de la Cerámica y Alfarería Popular. La Feria del Ajo reunirá a 182 productores, que instalarán 366 puestos en la avenida de las Tres Cruces, donde colocarán sus ristras y montones de ajos y podrá adquirirse este producto. La Feria de la Cerámica estará durante todo el fin de semana en las plazas de Viriato y de Claudio Moyano, y contará con varias actividades organizadas en torno a ella.

Flamenco

Otra de las citas ineludibles del fin de semana en Zamora es el XLVIII Festival Flamenco, que tendrá lugar el viernes 29 de junio, día de la festividad de San Pedro, en la plaza de la Catedral. Comenzará a las 22:30 horas con Antonio Reyes, Jesús Méndez y Ricardo Fernández del Moral al cante; Diego Amaya, El Perla y Miguel Salado al toque, y Pastora Galván al baile. Además, el jueves 28 de junio se celebrará la misa flamenca en la iglesia de San Juan con Ricardo Fernández del Moral.

SIMANCAS (VALLADOLID) – DANI MARTIN (Los Pinos, 22:00h, 25€-50€)

VALLADOLID – LA URSS (Porta Caeli, 21:00h, 8€-10€)

ZAMORA – DEMARCO (Auditorio Municipal, 22:30h, 12€-15€)

León Actividades

Santi Fernández destaca que llega el fin de semana y con él, el final de las fiestas patronales de San Juan y San Pedro, así que entre nostalgia e ilusión los leoneses podrán disfrutar de los últimos días de feria, cabalgatas y conciertos.

Iván Ferreiro

El indie llega a León de la mano de Iván Ferreiro. Después de más de 10 años como líder y vocalista del grupo Los Piratas, Iván Ferreiro decide lanzar su carrera en solitario. Tras varios conciertos en bares, y en compañía de su hermano Amaro Ferreiro, Iván saca a la venta el que será su primer disco en solitario, Canciones para el tiempo y la distancia. La carrera de Iván Ferreiro ha sido imparable desde ese primer disco. El más personal es posiblemente el que lanzó en el año 2011 bajo el título Confesiones de un artista de mierda, en el que hace un recopilatorio de algunos de los temas más importantes de su carrera, hasta la fecha, e incorpora algunas canciones nuevas.

Feria

Por otro lado, estos días de festejo, alegría y celebración no se entenderían sin su tradicional feria. Atracciones para todas las edades, todos los gustos y de todo tipo copan la zona del aparcamiento del estadio Reino de León y el Palacio de los Deportes. Una de las expectativas y lugar que más gente ha reunido es El Come Y Calle, un lugar en el que se mezcla gastronomía y conciertos con la tranquilidad de pasar un buen rato en el parque de San Francisco.

Charangas

Por su parte las tradicionales fiestas de los pueblos ya van cogiendo auge, como manda la tradición verbenas, orquestas, charangas y fiestas de 'prao' vuelven a estar de moda en estos meses de verano. Este fin de semana es el turno de pueblos como Ferral del Bernesga, Trobajo de Cerezedo o Puente Domingo Florez.

Ágora de la Poesía

LXI Ágora de la Poesía. Como cada último viernes de mes, a las 22 hs en el anfiteatro de la plaza de San Marcos mañana 29 de junio. El Ágora de la poesía es un lugar de paso, por el que pasa la poesía como versos migratorios. Es un lugar de tránsito de la palabra nómada cuyo polvo del camino forma parte del paisaje. Es recuerdo y es leyenda. No es nada. Por eso es intangible. Desparece al dejar el momento en que se celebra, como lo hace la flor del cerezo al caer de la rama y, tal vez, esto sea la poesía. Tal es la razón de que poetas y poetisas lloran tras el anhelo de una belleza que sienten, ven, pero que no existe. Y sonríen al cantar sus realidades de quimeras. No es posible abarcar lo real de la poesía. La palabra se convierte en aire que respira lo invisible. Hay quien piensa que lo poético es algo cursi. Pero no. ¿O sí?

Palencia Actividades

Fernando Caballero informa de las actividades más importantes de Palencia en este fin de semana.

VIERNES, 29

Palencia. PallantiaPhoto

Concluye el festival PallantiaPhoto que ha tenido a la imagen como protagonista de la vida cultural palentina durante todo el mes de junio. El final de la programación se centrará en una photovelada con la exposición de las colecciones de la asociación contraluz y en un concierto de Los Culebra, `para terminar con una fiesta denominada Photofiesta flash' en Y un cuerno. Plaza de San Francisco, 22:30 horas.

Guardo. Concentración motera

Las motos y sus conductores regresan a Guardo para participar en la XXVIII Concentración Motera Lechazos, en la que se han programado rutas en moto por la comarca, juegos, procesión de las antorchas (habitual en este tipo de actos), sorteos y verbenas. La concentración se prolongará hasta el sábado, 30 de junio.

SÁBADO, 30

Dueñas. Mercado castellano y medieval

La ciudad de Dueñas celebra este fin de semana el X Mercado Castellano-Medieval, que incluye duelo de caballeros, juegos tradicionales, talleres en vivo, tiro con arco, pasacalles, una exposición de trabajos del taller de dibujo y pintura y de la Asociación de Restauración de Muebles y una visita turística guiada. Las actividades continuarán el sábado, día 1 de julio. Plaza de España y alrededores.

Ampudia. Teatro

Athenea Musical ofrecerá en Ampudia un espectáculo músico-teatral 'Donde terminen los sueños', en el que Olga es una vieja actriz dueña de un teatro a punto de ser demolido. Ella y su cuñada viven entre telones viejos y quizá un nuevo espectáculo garantice la supervivencia del teatro . Sala de Cultura, 20:30 horas.

La Olmeda. Taller infantil

La villa romana de La Olmeda acogerá varios talleres titulados 'Tesela a tesela' dirigido a niños de 7 a 12 años que aprenderán cómo se realizaba el mosaico romano. Plazas limitadas. A las 11:00, 12:00 y 13:00. Inscripción en el teléfono 979 11 99 97 y en info@villaromanalaolmeda.com

Astudillo. Encuentro de bolilleras

La localidad de Astudillo celebra el VII Encuentro de Bolilleras, que incluye una exposición y venta de productos de encaje y demostraciones. Plaza Mayor, 17:00 horas.

DOMINGO, 1

Triollo. Cine

La programación cultural de la Diputación para este domingo incluye una sesión de cine en Triollo en el marco del ciclo 'Noches de cine'. Se proyectará la película dramática y musical 'La la land', dirigida por Damien Chacelle. Plaza, 22:30 horas.

Ampudia

El grupo de teatro Las Mismas de Ampudia representará este domingo en esta localidad la obra '¡Qué lío de boda!', en una actuación benéfica. La obra esta dirigida por Miguel Mota. Casa de Cultura, 19:30 horas.