El responsable de una empresa afectada: «Delgado me dijo que si me autorizaba los parques le cortaban los huevos»

El juicio por la presunta trama eólica que sienta en el banquillo a 14 acusados entre exaltos cargos de Junta y empresarios locales implicados en ... los parques eólicos autorizados presuntamente de forma irregular por Delgado ha continuado este miércoles con las declaraciones de varios jefes de los servicios territoriales de Salamanca o Palencia, que se han pronunciado en la misma línea de lo manifestado por sus homólogos en cuanto a qué las ordenes de autorización llegaban directamente de la Dirección General de Energía y Minas a partir de la avocación de 2004.

El siguiente en declarar ha sido el empresario Javier Mozo, que ha ratificado el periplo por el que pasaban con respecto a los parques promovidos por Ibervento, sociedad de la que era administrador y que contaban con socios alemanes. La presencia de estos fue la excusa esgrimida por Delgado para no autorizar sus proyectos, pese a que habían superado la declaración de impacto ambiental y, tal y como aseguró el propio jefe territorial de industria de Burgos, estaban listos para la avocación.

Mozo ha explicado que dada la paralización que sufrían sus proyectos, y toda vez que desde la delegación territorial le comunicaron que su aprobación ya solo dependía de Valladolid, solicitó una reunión con Delgado, en la que le dejó claro que no iban a tener autorización. «Me dijo que era conveniente para la economía de Castilla y León que los parques eólicos los promovieran determinados socios locales», ha rememorado, llegando a detallar que «le cortaban los huevos» si firmaba la autorización para las instalaciones de Ibervento.

Ganaron «mucho menos dinero»

Tras comunicar el contenido de esa reunión a sus socios alemanes, uno de ellos decidió salirse, llegando a aseverar que «ya no le interesaba invertir en Castilla y León». En ese contexto, recibieron una llamada de Endesa para interesarse por la compra de los parques que promovían, viéndose a obligados a vender para recuperar parte de la inversión que hicieron, que ha cifrado en unos tres millones de euros.

Mozo ha calificado el acuerdo como justo, aunque asegurando que fue condicionado por las circunstancias y que ganaron «mucho menos dinero» del que tenían previsor con la explotación de los parques. «A las pocas semanas de venta, no sé si llegaron a ser meses, se autorizaron los parques», ha concluido, a preguntas del Fiscal.