Inicio del juicio por la trama eólica el pasdao 15 de septiembre en la Audiencia de Valladolid. Carlos Espeso

Juicio por la trama eólica

El responsable de una empresa afectada: «Delgado me dijo que si me autorizaba los parques le cortaban los huevos»

Se vieron obligados a vender a Endesa para recuperar parte de la inversión que hicieron, que ha cifrado en unos tres millones de euros

Jenifer Santarén

Jenifer Santarén

Miércoles, 15 de octubre 2025, 15:09

El juicio por la presunta trama eólica que sienta en el banquillo a 14 acusados entre exaltos cargos de Junta y empresarios locales implicados en ... los parques eólicos autorizados presuntamente de forma irregular por Delgado ha continuado este miércoles con las declaraciones de varios jefes de los servicios territoriales de Salamanca o Palencia, que se han pronunciado en la misma línea de lo manifestado por sus homólogos en cuanto a qué las ordenes de autorización llegaban directamente de la Dirección General de Energía y Minas a partir de la avocación de 2004.

