El presupuesto de Educación prevé superar por primera vez los 3.000 millones

El presupuesto de la Consejería de Educación para 2026 se incrementa un 11,4% respecto al ejercicio de 2024, lo que la convierte en una de las áreas que más crece dentro del conjunto de la Junta, y logra superar, por primera vez en la historia, los 3.000 millones de euros. La consejera de Educación, Rocío Lucas, aseguró este viernes que son las cuentas que necesita el sistema educativo para seguir avanzando. «Un sistema dinámico y vivo, que no se conforma y se halla en un proceso constante de innovación y mejora», subrayó.

Con motivo de su comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda en las Cortes para presentar su presupuesto, Lucas recordó que los 3.050 millones suponen casi el 24% del total del presupuesto, lo que, a su juicio, demuestra el compromiso del Ejecutivo autonómica en la cartera. En este sentido, precisó que el gasto educativo alcanza el 4,1% del PIB autonómico, frente al 3,9% de hace dos años.

Durante su intervención, la consejera reiteró, según recoge la agencia Ical, que los presupuestos pretenden consolidar el sistema educativo de la comunidad, mantenerlo en los niveles de excelencia que ha alcanzado, y mejorarlos aún más. «Unos niveles de los que todos nos sentimos orgullosos y que, lejos de ser un punto de llegada, se convierten en un estímulo para seguir avanzando en calidad, equidad y modernización. Buscamos situar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades de España en una serie de importantes indicadores», aseveró.

Lucas destacó que la universalización del primer ciclo de Educación Infantil es ya una realidad «afianzada» con más de 22.000 alumnos de 0 a 3 años matriculados. Para garantizar esta gratuidad, la Junta prevé destinar 114 millones de euros en 2026.

La inversión en infraestructuras educativas alcanza cifras «sin precedentes» en las cuentas de 2026, según detalló la consejera. Se destinan 62,6 millones de euros a la construcción de nuevos centros y ampliaciones y otros 41 millones a obras de reforma, mejora y sustitución.

Citó el nuevo centro de educación especial en Miranda de Ebro, la ampliación del CIFP La Merced de Soria, tras la llevada a cabo en el Pico Frentes (ya finalizada) y los conservatorios de León y Zamora.

Lucas también se refirió a los servicios complementarios que son «esenciales» para la conciliación de la vida familiar y laboral, hasta el punto que reciben un impulso «significativo». El transporte escolar, clave para el medio rural, contará con más de 66 millones de euros para beneficiar a cerca de 36.500 alumnos en más de 2.100 rutas. Se refuerza, asimismo, el presupuesto destinado a los comedores escolares (que roza los 24 millones de euros) y el de los programas 'Madrugadores' y 'Tardes en el cole', que utilizan más de 14.500 alumnos. A estos programas irán destinados en torno a 7 millones, un 37% más que el presupuesto anterior.

Además, el Presupuesto contempla más de 17,5 millones para ayudas al estudio no universitario y 6,5 para los estudiantes de grado o máster. A lo que hay que sumar los 32,6 millones destinados a que las familias con menos recursos accedan de forma gratuita o con una reducción en el coste al servicio de comedor escolar o el programa 'Madrugadores'.

La Formación Profesional (FP) será otra de las grandes beneficiadas de las cuentas de la Junta para el próximo año, con más de 10,6 millones de euros para seguir con la ampliación de la oferta y mejorar la calidad. Una apuesta que, según Lucas, ha dado sus frutos, puesto que ha habido un incremento «sin precedentes» del alumnado en lo que va de legislatura.

Para 2026, se buscará reforzar los vínculos con el tejido empresarial, se promoverá la innovación aplicada y se invertirá 3,4 millones en asumir el coste de la cotización a la Seguridad Social del alumnado en prácticas impuesta por el Estado, «sin su financiación» .

