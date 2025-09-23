El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Patricia Gómez Urbán, durante su intervención en el turno de preguntas orales al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Leticia Pérez-Ical

PP y PSOE se arrojan la corrupción a la cara y Vox lo celebra

Los de Abascal asisten, con las encuestas al alza, al combate nulo en las Cortes de Castilla y León entre «el novio de Ayuso va p'alante» y «futuro del hermano de Sánchez»

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Martes, 23 de septiembre 2025, 19:57

«La he liado parda», decía la camiseta del día de Pablo Fernández (Unidas Podemos), que ha descubierto que vende más televisión y más foto ... una camiseta que un discurso, y ahí está, transmutado en meme de Instagram andante. Esta vez la foto del «liante» era la de Francisco Vázquez, el número 2 de Mañueco. El que, sin querer queriendo, como el Chapulín Colorado, marcó el día 15 de marzo en el calendario electoral. Bastó con un lapsus con una fecha que ya se sabía para que de pronto los focos nacionales se viraran bruscamente hacia Castilla y León, esa comunidad sin menciones en los telediarios nacionales salvo que medie una catástrofe.

