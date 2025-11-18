El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los portavoces de los grupos charlan antes de reunirse en las Cortes este martes. Ical
Castilla y León

El PP apela a un milagro para salvar unos presupuestos sentenciados

Los grupos parlamentarios mantienen su intención de sacar adelante las enmiendas a la totalidad y aseguran que «nadie» les ha llamado para continuar con las negociaciones

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Martes, 18 de noviembre 2025, 14:14

Comenta

El proyecto de ley de presupuestos de Castilla y León yace en el suelo, enterrado en enmiendas a la totalidad, sin pulso ni respiración. ... El jueves se procederá a la ceremonia oficial en la que se sepultará «el presupuesto récord», el «más social de la historia», el de las ayudas prometidas. Todos los grupos de la oposición han presentado su enmienda a la totalidad. PSOE, Vox, UPL-Soria ¡Ya! y Grupo Mixto. No parece quedar ni un resquicio, en las 48 horas que faltan para que empiece el Pleno-funeral, para que se produzca una resurrección milagrosa. Y aun así, al portavoz del PP en las Cortes, Ricardo Gavilanes, le tocó pasar el trago de seguir el discurso del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y asegurar que «aún hay tiempo». Que el difunto, como aseguraba Basilio Soulinake en 'Luces de bohemia', está solo cataléptico y no muerto. «No es el fin, porque hay enmiendas a la totalidad y se trata de evolucionar a enmiendas parciales. Hasta el último minuto siempre hay margen de intentar negociar y alcanzar algún acuerdo».

