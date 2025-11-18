El PP apela a un milagro para salvar unos presupuestos sentenciados

El proyecto de ley de presupuestos de Castilla y León yace en el suelo, enterrado en enmiendas a la totalidad, sin pulso ni respiración. ... El jueves se procederá a la ceremonia oficial en la que se sepultará «el presupuesto récord», el «más social de la historia», el de las ayudas prometidas. Todos los grupos de la oposición han presentado su enmienda a la totalidad. PSOE, Vox, UPL-Soria ¡Ya! y Grupo Mixto. No parece quedar ni un resquicio, en las 48 horas que faltan para que empiece el Pleno-funeral, para que se produzca una resurrección milagrosa. Y aun así, al portavoz del PP en las Cortes, Ricardo Gavilanes, le tocó pasar el trago de seguir el discurso del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y asegurar que «aún hay tiempo». Que el difunto, como aseguraba Basilio Soulinake en 'Luces de bohemia', está solo cataléptico y no muerto. «No es el fin, porque hay enmiendas a la totalidad y se trata de evolucionar a enmiendas parciales. Hasta el último minuto siempre hay margen de intentar negociar y alcanzar algún acuerdo».

Y alcanzar algún acuerdo implica, dijo, que hay tiempo «para que los grupos de la oposición retiren esas enmiendas a la totalidad».

Gavilanes, por turno, es el último portavoz en hablar en las ruedas de prensa tras la Junta de Portavoces en las Cortes. Y todos los demás, en mayor o menor grado, habían dejado claras dos cosas antes de que entrara él: que nadie les ha llamado desde que se reunieron con Carlos Fernández Carriedo, y que por eso registraron sus respectivas enmiendas antes de que expirara el plazo; y que quien tiene que retirar algo es el presidente de la Junta, que debería llevarse los presupuestos antes de que se los devuelvan desde el parlamento.

En este punto, al portavoz parlamentario del PP le queda el comodín de la Junta. «No ha habido ninguna llamada», le preguntaron. «¿Cree que hay tiempo para una segunda ronda de conversaciones?». «La voluntad ha sido clara por parte del consejero Carlos Fernández Carriedo. Ayer -por el lunes- tenía Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero hay tiempo». Y respecto a esa segunda ronda: «Depende de la Junta, no le puedo avanzar si existe [esa posibilidad]».

Así que la realidad parlamentaria se disocia políticamente. A un lado, el PP observa un escenario en el que los presupuestos aún pueden ser una realidad si los grupos parlamentarios se avienen a dialogar. Al otro, los grupos parlamentarios consideran que es el PP quien no quiere dialogar, sino imponer un relato político a partir de una reunión con el consejero que no ha derivado en ninguna conclusión. «No ha habido ningún tipo de contacto [desde entonces]», aseguró David Hierro (Vox). «Con Carriedo sí hemos estado hablando dos horas y media, pero Mañueco no ha estado allí, lleva sin negociar desde 2019. Solo ha negociado su sillón cuando le ha convenido, y con los sindicatos, el acuerdo del Diálogo Social. Y lo que habíamos avanzado el sábado con Carriedo, Mañueco ha decidido destruirlo en unas horas», aseguró.

Ángel Ceña, de Soria ¡Ya!, insistió en lo mismo. «Carriedo nos reúne el viernes a las cuatro, salimos a las cinco y estamos a martes por la mañana y no he tenido ni un whatsapp ni un correo», relató. «Quien ha tenido una actitud negativa ha sido el PP. En la primera reunión no se aceptó ninguna de las proposiciones que presentó Soria ¡Ya!», aseguró. Y echó una cuenta simple: «Los 474 millones para Soria suponen el 3% del presupuesto y somos el 4% de la población, el 5% del PIB y el 11% del territorio». No cuadran, asegura. Suficiente para mantener su enmienda a la totalidad.

Patricia Gómez Urbán (PSOE) anunció que «el PSOE no retira su enmienda». Por si quedaban dudas. «Le diría a alguien cercano al presidente del PP de Castilla y León que le recomienden que no se haga más daño. Toda la oposición ha presentado una enmienda a la totalidad y no se le ocurrió nada mejor que hacer el ridículo [con una declaración institucional]».

Vox y PSOE coincidieron en un dato que, a su juicio, demuestra la escasa capacidad de la Junta, en minoría, para llegar a acuerdos en temas cruciales. «Lleva tres presupuestos desde 2019. Y dos con Vox, por cierto, para que luego hable de la pinza PSOE-Vox», dijo Hierro. Y Patricia Gómez, con esa misma cifra, puso en marcha el comparador. «María Chivite (presidenta de Navarra), en minoría, ha sacado siete presupuestos en minoría; Mañueco en seis años ha sacado tres, una votación mal y un anteproyecto que no presentó», desgranó. Los presupuestos de Chivite, que gobierna en coalición con Geroa Bai (Geroa Socialverdes y PNV) y Contigo (Podemos, IU y Batzarre), han contado en esas ocasiones con el apoyo externo de EH Bildu. Todos ellos suman 30 parlamentarios; en el otro bando, UPN, PP y Vox suman 29.

Con estos planteamientos, y con Vox rotundo al afirmar el lunes que, pasado el plazo que le dieron a Mañueco, no hay más prórrogas, lo de la resurrección presupuestaria se complica. Y de no retirar las cuentas, a la Junta le espera un Pleno complicado. El Ejecutivo tendrá voz durante quince minutos para presentar el proyecto de ley al hemiciclo. Después se irán sucediendo las enmiendas a la totalidad: PSOE, Vox, UPL-Soria ¡Ya! y Grupo Mixto. 22,5 minutos en cada una para ejercer la crítica. 22,5 minutos en cada una para tratar de defenderse. Eso supone una hora y media de bombardeo de argumentarios contra un consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, muy bregado en lances dialécticos, pero que tendrá que encontrar la fisura en cada rival para no repetirse en la hora y media de réplicas y dúplicas.

La votación será el jueves a las 19:15 horas. Entonces se confirmará la defunción o el milagro.