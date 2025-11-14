Carriedo aún conserva «la esperanza» a pesar del 'no' del PSCyL a los presupuestos Los negociadores socialistas sostienen que la reunión «llega tarde y mal» y critican a Mañueco por no «dar la cara»

El Norte Valladolid Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:43 | Actualizado 20:19h. Comenta Compartir

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, invitó este viernes de nuevo al Grupo Socialista y al resto de formaciones a apoyar el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026, tras el 'no' de los socialistas, que mantienen su enmienda a la totalidad al considerar que el Ejecutivo actúa «tarde y mal». «Yo no pierdo la esperanza hasta el último minuto», dijo.

El encuentro, que se prolongó por espacio de una hora y 50 minutos, transcurrió en un clima de «cordialidad» entre Fernández Carriedo, que estuvo acompañado por la directora general de Presupuestos, María Isabel Campos, y la delegación socialista, conformada por la portavoz en las Cortes, Patricia Gómez Urbán, y los procuradores Rosa Rubio y Pedro González.

Fernández Carriedo destacó que había encontrado una «mejor disposición» de la esperada inicialmente por parte del PSOE tras una reunión «larga y positiva» en la que les explicó los detalles de las cuentas, aunque sin éxito, puesto que el Grupo Socialista sigue adelante con la enmienda a la totalidad anunciada esta semana por el líder autonómico, Carlos Martínez, y que se debatirá en el pleno previsto para el 20 de noviembre.

La socialista Patricia Gómez aseguró que la reunión llega «tarde y mal» e insistió en que tendría que haberse producido hace meses entre el secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. «Se han equivocado y lo han hecho tarde y mal», reiteró. Además, aseguró que el jefe del Ejecutivo autonómico «se esconde en lugar de dar la cara», y apostilló: «Se esconde quien la teme».

«No es el presupuesto que Castilla y León merece» y «las negociaciones no se hacen a 48 horas de la enmienda a la totalidad», señaló Patricia Gómez

«Las negociaciones no se hacen a 48 horas de presentar una enmienda a la totalidad. Se hacen mucho antes», dijo la portavoz socialista, es decir, «desde el minuto uno» para contar con un «buen presupuesto», ya que señaló con lo que «había encima de la mesa» existía «poco margen» para el acuerdo. También indicó que sin una ley de medidas en la que fijar la política fiscal, hablar sólo de los gastos les dejaba poco margen.

De esta forma, aunque valoró el «tono» del consejero, señaló que había «poco que debatir y enmendar» sobre un presupuesto que a su juicio «no es el que merece Castilla y León», ni el que necesita la comunidad, porque señaló ha surgido de los «deseos» del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Por su parte, el titular de Hacienda reconoció que no había obtenido el apoyo de los socialistas, pero señaló que en este periodo de «reflexión», hasta el momento «final», existe un «margen» para que puedan cambiar de opinión. «No perdemos la esperanza», dijo Fernández Carriedo, quien deseó encontrar también una «mejor disposición» de la esperada entre el resto de partidos citados este viernes y mañana, según informa Ical.

Dos cuestiones concretas

Precisamente, ante el encuentro de hoy con Vox, el consejero sostuvo que en su consejería tienen «de todo», tras ser preguntado si disponía de una «plancha» para el «gurruño» de propuestas, desdeñado por Fernández Mañueco, que los de Santiago Abascal han avanzado que le llevarán como condición para alcanzar un acuerdo.

Carriedo remarcó que disponen «sobre todo mucha ganas y mucha ilusión» de informar a los grupos de que existe un «buen presupuesto» y que merece la pena apoyarlo. «Vamos a hacer el mismo esfuerzo con todos», dijo.

Durante la reunión, la portavoz socialista pidió aclaración al consejero de Hacienda sobre dos cuestiones concretas del presupuesto, por un lado la ausencia de una ley de acompañamiento o medidas, así como sobre que no haya una partida consignada de 24,1 millones de euros en concepto de responsabilidad civil subsidiaria que pudieran derivarse del procedimiento que se sigue sobre la denominada 'trama eólica'. De esta forma se preguntó de dónde va a «quitar» ese dinero la Junta, si se dicta la sentencia en enero o febrero, ante el temor que haya recortes en las políticas para los «más desfavorecidos».

Al respecto, Fernández Carriedo les trasladó que no presentaron este año una ley de medidas porque el acuerdo en materia tributaria entre el PSOE y la Junta es «más lejano» que sobre partidas de los presupuestos, por lo que optaron por registrar un «documento» que facilitara el entendimiento con la oposición.

También señaló que son «muy respetuosos» con los procedimientos y sentencias, sin anticipar ningún resultado ni interferir en el trabajo que hace la justicia.

Soria Ya y Por Ávila se abren a apoyar las cuentas a cambio de inversiones Soria Ya y Por Ávila abrieron la puerta a facilitar su tramitación a cambio de proyectos e inversiones para sus territorios y UPL mantuvo el suspense, ya que adoptará una decisión este fin de semana. Por ello, el futuro de las cuentas sigue abierto a la espera de la reunión de hoy con Vox, a quienes el Ejecutivo intentará persuadir. Fernández Carriedo mantuvo cinco encuentros de seis horas de duración con los socialistas, así como con UPL, Soria YA, Por Ávila y los populares, que sostienen en minoría el Ejecutivo autonómico, antes de que el próximo lunes, 17 de noviembre, se cierre el plazo de presentación de las enmiendas a la totalidad. Las cuentas tienen confirmada la enmienda a la totalidad del PSOE así como la del procurador de Unidas Podemos Pablo Fernández, quien no participó en las reuniones de este viernes, y de Francisco Igea, que no fue convocado. En cambio, Por Ávila la ha descartado y UPL y Soria Ya, que comparten grupo, tomarán una decisión estos días. Pedro Pascual, de Por Ávila, descartó firmar una enmienda a la totalidad y señaló que su voto dependerá de si logra «algo» de lo planteado a la Junta. En términos similares, Ángel Ceña, de Soria Ya, reclamó elevar la inversión en su provincia hasta los 636 millones para facilitar la tramitación de las cuentas.