Los presupuestos de la Junta de Castilla y León, abocados al fracaso

No había expirado el plazo para registrar las enmiendas a la totalidad y los presupuestos de la Junta de Castilla y León ya se daban ... por finiquitados. El PSOE presentó la suya, tal y como había anunciado con mucha antelación Carlos Martínez (28 votos). El Grupo Mixto, a iniciativa de Unidas Podemos y Francisco Igea, la suya (2 votos más). UPL-Soria ¡Ya! registraron la suya, aunque aquí parece que, en lo tocante al voto, más a instancias de los sorianos que de los leoneses (otros 3 votos fijos, más tres dudosos). Y en estas llegó Vox y, cumplidas las doce del mediodía sin que Alfonso Fernández Mañueco asumiera públicamente sus postulados, como exigieron el sábado, anunció que presentaba la suya (11 votos más). Así, a bote pronto y a expensas de los dos no adscritos, de Por Ávila y de Soria ¡Ya!, la jornada anticipaba una estocada de muerte al proyecto de ley de las cuentas autonómicas: 44 votos a favor de las enmiendas a la totalidad, de 81 posibles.

El debate se celebrará este jueves, día 20, presumiblemente por la tarde. Un debate prolijo, con réplicas y dúplicas a cada enmienda, que se centrará en dar vueltas a lo mismo. Un PP-Junta que defenderá que son unas cuentas récord, sociales e históricas y que deberían tener el apoyo de todas las fuerzas porque significan el progreso para la comunidad. De hecho, el propio Mañueco dibujó esa línea de defensa casi a las tres de la tarde, cuando la web de la Junta de Castilla y León publicó una declaración institucional con el siguiente titular: «Mañueco pide a los grupos parlamentarios que no paralicen los presupuestos más altos de la historia y apela al entendimiento para aprobarlos pensando en las personas de Castilla y León».

No tendrá suerte, parece. En el Pleno escuchará lo mismo que se ha podido entrever hoy en los diferentes documentos registrados: que estas cuentas no recogen sus prioridades y, según los casos, no sirven para reducir la brecha entre territorios.

El PSOE fue el primero en llevar su escrito al registro de las Cortes. A las 12:23 ya estaba puesto el sello en un documento que explica, en primer lugar, que el proyecto tiene un «defecto de nacimiento» porque no lleva adjunta la ley de medidas tributarias, administrativas y financieras. La norma, en resumen, que dicta cómo se van a recaudar buena parte de los fondos que se pretenden administrar. Añadía su escrito que no existe voluntad de diálogo por parte del Ejecutivo y que el proyecto de ley «insiste en los defectos de ejercicios anteriores» y evidencia «la carencia de un proyecto de comunidad».

Ampliar Patricia Gómez Urbán, Pedro Luis González Reglero y Nuria Rubio registran la enmienda del PSOE. Ical

Pablo Fernández y Francisco Igea registraron también la suya con bastante antelación. Y Soria ¡Ya! y UPL, como grupo parlamentario unificado, llevaron el escrito al registro también antes que Vox. Ángel Ceña (Soria ¡ya!) aseguraba que la Junta no ha aceptado ninguna de sus propuestas porque «en el fondo busca el fracaso de los presupuestos» y vaticinaba otro voto a favor de las enmiendas a la totalidad.

Y llegó el turno de Vox. Que dejó claro, en palabras de su portavoz David Hierro, que no habrá vuelta atrás. «El plazo ya se ha terminado», dijo, por lo que ya no hay posibilidad de negociación desde hoy y hasta el jueves. «[Son unos presupuestos que] Constituyen un instrumento que certifica el inmovilismo político, institucional y social que representa hoy en día el actual Gobierno de la Junta», escribían en su enmienda. Hablaba de la «servidumbre ideológica a los postulados de Bruselas», del «fomento del efecto llamada a la inmigración ilegal» y de la «promoción de los objetivos de la Agenda 2030». Todas las grandes líneas argumentales de Vox, como mazos para derribar el proyecto de ley de presupuestos y como anticipo de lo que puede ser una negociación postelectoral.

Ampliar David Hierro y Carlos Menéndez entregan la enmienda de Vox en el Registro de las Cortes de Castilla y León. Ical

Así que la legislatura, tal y como está concebida, acabará de facto este jueves cuando se voten las enmiendas a la totalidad y se echen abajo las cuentas autonómicas. En el siguiente pleno ordinario, la semana que viene, se debería someter a votación los decretos sobre gestión forestal y bomberos forestales. Pero la caída de los presupuestos obligará a recomponer de nuevo el calendario de plenos, que se había modificado para permitir su tramitación exprés antes de acabar el año. Se volverá, presumiblemente, al anterior, que fijaba un último Pleno ordinario, ya sin mucha enjundia, los días 16 y 17 de diciembre.

Por eso el grupo socialista apuntaba a que, derribados los presupuestos, Alfonso Fernández Mañueco debería convocar elecciones de forma inmediata. Si el presidente de la Junta hiciera caso al PSOE, las urnas se colocarían el 18 de enero. No va a suceder salvo cambio de opinión imprevisto. Mañueco no quiere elecciones invernales, menos aún después de la experiencia de 2022 (13 de febrero). Y la legislatura acabará, sí o sí, el 19 de enero, lunes. Ese día se firmará el decreto de convocatoria electoral que situará la fecha electoral el 15 de marzo.

«No existen motivos de peso que avalen la presentación de una enmienda a la totalidad a estas cuentas», defendía el presidente de la Junta en su nota de prensa. Ha pedido que las retiren y, a cambio, las sustituyan por «enmiendas parciales al articulado». Lo que ocurre es que esas enmiendas parciales ya se pusieron en cierto modo sobre la mesa en las conversaciones de los grupos con el consejero Carlos Fernández Carriedo. Soria ¡Ya!, por ejemplo, presentó un plan para aumentar las inversiones en la provincia. Y Vox especificó partidas que quiere suprimir y medidas que querría implantar en esa ley de acompañamiento de medidas tributarias que no ha llegado ni a esbozarse. Así que los grupos, llegado este punto, han dado por finiquitada la posibilidad de avanzar en la tramitación hasta las enmiendas parciales. «Hay margen de tiempo suficiente», ha arengado Mañueco. Y así es, en realidad, hasta que este jueves se depositen los votos, aunque las declaraciones de los portavoces no auguran un paso atrás.