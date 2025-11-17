El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Alfonso Fernández Mañueco, durante su declaración institucional tras conocer las enmiendas a la totalidad de los grupos parlamentarios. El Norte

Los presupuestos de la Junta de Castilla y León, abocados al fracaso

Vox, PSOE, UPL-Soria ¡Ya! y Grupo Mixto registran enmiendas a la totalidad y anticipan el 'no' a las cuentas en el Pleno del día 20 pese al intento de Mañueco por prolongar la negociación

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Lunes, 17 de noviembre 2025, 15:12

No había expirado el plazo para registrar las enmiendas a la totalidad y los presupuestos de la Junta de Castilla y León ya se daban ... por finiquitados. El PSOE presentó la suya, tal y como había anunciado con mucha antelación Carlos Martínez (28 votos). El Grupo Mixto, a iniciativa de Unidas Podemos y Francisco Igea, la suya (2 votos más). UPL-Soria ¡Ya! registraron la suya, aunque aquí parece que, en lo tocante al voto, más a instancias de los sorianos que de los leoneses (otros 3 votos fijos, más tres dudosos). Y en estas llegó Vox y, cumplidas las doce del mediodía sin que Alfonso Fernández Mañueco asumiera públicamente sus postulados, como exigieron el sábado, anunció que presentaba la suya (11 votos más). Así, a bote pronto y a expensas de los dos no adscritos, de Por Ávila y de Soria ¡Ya!, la jornada anticipaba una estocada de muerte al proyecto de ley de las cuentas autonómicas: 44 votos a favor de las enmiendas a la totalidad, de 81 posibles.

