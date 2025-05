Pollán propone un acuerdo habitual en España para acabar con los dobles sueldos en las Cortes

Antonio G. Encinas Valladolid Martes, 20 de mayo 2025, 15:06 Comenta Compartir

El reglamento de las Cortes de Castilla y León está a medio cocer. No por falta de tiempo, que tiene ya 35años y se ha ... modificado cuatro veces ( 1997, 2005, 2014 y 2015), sino porque ha habido una falta de interés manifiesta por parte de los partidos políticos con representación en definir algunos puntos. «Para muchas cosas no define plazos», explicaba con gesto de incomprensión una procuradora socialista. Pero no es lo único. Por ejemplo. No dirime qué profesiones y oficios son incompatibles con el cobro de un sueldo político como parlamentario.

