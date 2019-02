Castilla y León Podemos pide unificar los trámites para votar desde el exterior el 28-A y el 26-M El secretario general de Podemos Castilla y Léon, Pablo Fernández, junto a Amada Peñalosa, responsable de la formación morada de Migración y Retorno / Miriam Chacón-Ical La formación morada recuerda que 173.681 castellanos y leoneses viven fuera de la comunidad y destaca «el tortuoso» proceso del voto rogado ARTURO POSADA Valladolid Lunes, 18 febrero 2019, 14:11

El denominado 'voto rogado' (solicitud para votar desde el extranjero) obliga a los residentes en el exterior a un engorroso proceso que dificulta la participación. Según señala Podemos Castilla y León, la participación en las autonómicas de 2015 fue de un 3,2% en la comunidad y ese porcentaje puede bajar en la cita del 26-M,. La convocatoria del comicios generales para el 28-A «puede complicar aún más el voto» en el exterior, una situación que afecta a 173.681 castellanos y leoneses, como apunta Pablo Fernández, coordinador general de Podemos en la comunidad. Por eso, y para evitar duplicar los esfuerzos para votar a distancia, la formación morada propone que el ruego de voto (solicitud) para las generales del 28 de abril sirva también para las autonómicas y europeas del 26 de mayo. «Llamamos a todas las fuerzas políticas para lograr un consenso a través de la Junta Electoral Central y de la Oficina del Censo para facilitar el proceso de ruego de voto y permitir que los ciudadanos y ciudadanas de Castilla y León tengan acceso a ese derecho. Queremos que el ruego de voto de las generales compute también para las autonómicas, porque, al solaparse, creemos que muchas personas lo solicitarán para la primera cita y no para la segunda. Además, queremos que se amplíe el plazo para enviar las papeletas desde el exterior, ya que el envío va a coincidir con la Semana Santa», ha comunicado Pablo Fernández.

Amada Peñalosa, responsable de Migración y Retorno de Podemos Castilla y León, ha recordado que las personas que quieran votar en las generales y no se hayan inscrito en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) antes del pasado 31 de enero deben poner una «reclamación de inclusión» la semana del 11 al 18 de marzo y rogar el voto al mismo tiempo. Otra opción pasa por inscribirse como «residentes en tránsito», del 6 al 30 de marzo, de manera presencial en cada consulado. La documentación electoral con las papeletas para las generales saldrá de España el 8 de abril y, si hubiera impugnación de listas (algo habitual), lo hará el 16 de abril. La persona que está en el exterior tiene como fecha límite para votar por correo hasta el 23 de abril. Si opta por votar de manera presencial en el consulado, las fechas son del 24 al 26 de abril. Como el 18 y el 19 son festivos (Jueves y Viernes Santo), el correo con las papeletas puede sufrir demoras para llegar a sus destinatarios. «Es importante recordar que los consulados no tienen papeletas. Si no te ha llegado el sobre, no merece la pena ir al consulado», ha recordado Peñalosa.

Pablo Fernández ha explicado que no se requeriría una modificación legislativa para aunar el voto rogado en las dos citas. «La decisión la puede tomar la Junta Electoral dentro del encaje legal. Sería algo de sentido común para facilitar el proceso de voto. Hay que tener en cuenta la circunstancia sobrevenida de la convocatoria de las elecciones generales».

Para aclarar posibles dudas o recibir asesoramiento sobre todo el proceso del voto rogado en las citas del 28-A y 26-M, Podemos Castilla y León tiene activada una dirección de correo electrónico: inmigracion@castillayleon.podemos.info.