Un Pleno muy largo que se olvida de algunas cosas

Llegaba Francisco Vázquez (PP), que es vicepresidente de la Mesa de las Cortes, a la valla del recinto cuando terminaban de sonar los timbres que ... llaman a sus señorías para empezar la sesión. Acostumbrados a una sesión de tarde y una de mañana, estos plenos de política general en sesión continua, con pausa para comer, son un atoramiento. Y ojo con el menú, que afrontar las siete horas de pleno vespertino con el cocido que servía algún bar del entorno igual es mucho tentar a la somnolencia. Por la tarde, eso sí, no se manifestaban los trabajadores de Televisión Castilla y León, que piden unas condiciones de trabajo dignas y la intermediación de la Junta, que es al fin la que apoquina los 22 millones anuales de subvención directa para que funcione la tele autonómica privada. La Junta, en este caso, arguye que no se puede meter en la gestión de una empresa privada. Gestión que Vox y Francisco Igea intentan cambiar con una enmienda a la ley de publicidad institucional que es uno de los grandes puntos de fricción en este tramo final de legislatura.

Mañueco copaba la mañana con su discurso sin límite de tiempo. Que en realidad sí lo tiene, tácitamente, porque suele rondar la hora y media. Noventa y dos minutos habló el presidente de la Junta. Ceñido a la costumbre. Dibujó una Castilla y León «que funciona» y anunció mejoras inmediatas. Aplauso de los suyos puestos en pie antes de cerrar la sesión y dar lugar a un curioso entreacto.

Aunque todos los grupos iban a hablar en el turno de tarde, al término de la sesión matinal había comparecencia de cada portavoz de cada partido para valorar el discurso. Que después se iba a valorar en el hemiciclo, con las correspondientes réplicas y dúplicas, pero bueno, más vale que sobre que no que falte. Pero claro. Aunque Luis Tudanca oficia como portavoz, en realidad era Carlos Martínez, el nuevo secretario autonómico, el que iba a tomar la palabra. Y entonces resulta que el protocolo de las Cortes, que a veces tiene es tan flexible como un azulejo, dice que al no ser procurador no puede utilizar el mismo espacio que los portavoces. Así que habló en el vestíbulo. Y opacó, claro, el discurso posterior de Luis Tudanca, que tuvo que escuchar de Mañueco que está ya de salida y que hay división interna en el PSOE.

Ampliar Aspecto del hemiciclo en la sesión de mañana, con la tribuna de invitados llena. Alberto Mingueza

Por el hemiciclo andaban los representantes de las instituciones propias de Castilla y León, el Consejo de Cuentas, Consejo Consultivo, Procurador del Común y el Consejo Económico y Social. Todos tienen el mandato caducado y todos escucharon hace un año que PSOE y PP se aprestaban a ponerse de acuerdo en renovar los cargos que, en algunos casos, iban a seguir con los mismos nombres al frente. ¿Se ha dicho algo en el debate sobre esta cuestión? No. ¿Y en los corrillos? Tampoco. Instituciones que tienen funciones concretas, algunas muy valiosas para los ciudadanos o para fiscalizar el papel de las administraciones, pasaron por las Cortes tan inadvertidas como un soplo.

La sesión seguirá este jueves con la votación de las propuestas de resolución. Treinta de cada grupo. Será una sesión de mañana. Y en cuanto concluya se podrá dar por iniciada oficialmente la precampaña.