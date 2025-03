UPL critica la «nula capacidad» de Mañueco para hacer avanzar la comunidad

El Norte Valladolid Miércoles, 26 de marzo 2025, 20:50 Comenta Compartir

El portavoz del grupo UPL-Soria Ya, Luis Mariano Santos, criticó este miércoles la «nula capacidad» del presidente de la Comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, para hacer avanzar la Comunidad, de la que dijo vive de «titulares y aduladores». Le acusó de ser un «temerario» al querer negociar unas cuentas que nunca elaboró ni presentó y que forman parte del «imaginario colectivo» que pretende imponer en León y Castilla. «Es un temerario al frente de políticas temerarias», incidió.

En su primer turno de palabra en el debate de política general, Santos aseguró que la Junta elabora una cuentas «irreales» y «ficticias» que le sirven para viajar por el territorio. «Quieren cumplir las promesas de los últimos 20 años y que la mayoría de ellas seguirán durmiendo en el sueño de los justos», aseveró.

Y es que el líder de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) mantuvo que Mañueco nunca tuvo intención de negociar los presupuestos por que esa «indefinición» le beneficia con promesas durante año y medio, en un claro ejercicio de irresponsabilidad, de todas las cosas que no ha cumplido. Puso el ejemplo de la Facultad de Medicina en León, que llega 20 años tarde y ofreciendo, a cambio, el «derecho de pernada» a otras provincias con nuevos grados.

«Exige silencio a los leonesistas cuando interpelamos con los problemas de la Región Leonesa pero mientras tanto esta tierra se desangra económica y demográficamente», sentenció. No en vano, recordó que Zamora y León son líderes nacionales en una tasa de actividad propia de territorios en riesgo de despoblación o que León, Zamora y Salamanca son líderes en exportación de personas a otros países. En este sentido, le afeó que, después de tres años de legislatura, no ha presentado una iniciativa legislativa contra la despoblación, pese a haber prometido muchas veces.

Por último, Mariano Santos exigió, según recogió la Agencia Ical, mejoras para la Región, pese a reconocer que el actual marco territorial no les gusta ni es el deseado. Enumeró el parque agroalimentario del Bierzo, el acuífero de Villafáfila, las listas de espera que, una vez más, lideran los hospitales de León, Zamora y Salamanca, el desastre de Oncología en el Bierzo, las camas de UCI del Hospital de León y la falta de una unidad de reproducción asistida en las tres provincias. También, mencionó el Corredor Atlántico y la reapertura de la Ruta de la Plata, que ahora reclama la Junta pero que no lo hizo cuando el PP estaba al frente del Gobierno central. «Lo temerario en política es no cumplir las promesas. El culpable es quien pudiéndolo hacer, no lo hace», subrayó.

El procurador de UPL en las Cortes demandó otros proyectos pendientes desde hace años como el centro de salud de Sahagún, Villaquilambre, y Villalpando, la ampliación del parque tecnológico de León, los conservatorios de música de León y Zamora y el instituto de Villaquilambre. «Para ustedes, lo importante no es negociar o llegar acuerdos, sino el titular y la promesa vacía», apuntó.