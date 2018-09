Médicos y enfermeros de guardia recuperan la manutención tras seis años de recortes Los médicos hacen una sentada en el hospital Clínico de Valladolid para reclamar los menús. :: / K. GÓMEZ La Cesm reclama el cumplimiento urgente de un acuerdo firmado hace más de año y medio ANA SANTIAGO Valladolid Domingo, 30 septiembre 2018, 21:30

Fue en 2004 cuando se firmó el acuerdo que establecía, junto al pago de desplazamientos, el derecho al de la comida y cena para el personal que hacía guardias tanto de Atención Continuada como de Emergencias, entre otros. Después, los recortes de 2012 suspendieron estas dietas. Así, llegaron las movilizaciones y protestas y, en enero de 2014, el personal de Especializada recuperó estos pagos; pero no el resto.

El viaje desde entonces ha sumado sentencias y pactos incumplidos; aunque ahora el anuncio de su recuperación, garantiza Sacyl, es ya una realidad. Según explica la directora de Profesionales de la Gerencia de Salud, Concha Nafría, «ya está en marcha, estamos en plena tramitación, aunque aún no hemos abierto la licitación, para sacar a concurso público la manutención de todos los profesionales que hacen guardias en Atención Primaria y de los de Emergencias. Es cuestión de resolver los informes. Publicar la licitación, lo que se hará en breve, requiere su publicación en el boletín comunitario europeo. Es complejo porque será un concurso público abierto dado que es una cantidad considerable, son 8,5 millones de euros al año, y no puede ser una contratación directa».

Por ello, la responsable de los recursos humanos de Sacyl no se «aventura –insiste– a hablar de una fecha de entrada en vigor, no será mucho, unos cuatro meses, en el primer trimestre del año esperemos que esté; pero no me atrevo a poner fechas a una tramitación que tiene su complejidad».

Una deuda para Sacyl de 9,64 euros por dieta no pagada Solucionada la manutención futura quedan pendientes las reclamaciones de las dietas de los últimos años, la 'deuda' de Sacyl con los trabajadores que tuvieron que pagarse su comida. Ya hay sentencias al respecto y contemplan 9,64 euros por manutención. Algunos juzgados estiman la devolución desde 2014 y otros solo lo hacen retroactivo desde 2015. Los profesionales de área dedicados a las urgencias percibirían unos mil euros por año sin pagar;el resto, la mitad.

El personal sanitario de AtenciónEspecializada, aunque también perdió el pago de dietas y protagonizó protestas en 2014, no tardó en disponer de manutención en las guardias. El gerente del Clínico de Valladolid optó directamente por facilitar la comida, cena y desayuno en las instalaciones de cocina y cafetería del propio centro asistencial y dio la orden. Después se extendió a los 14 complejos asistenciales; pero este sistema no supone un coste contabilizado.

El problema, «y la discriminación», criticaron durante años Satse y la Cesm, es que Atención Primaria no tenía tal opción y la plantilla de guardia tuvo que optar por sus fiambreras, bocadillos o el bar de enfrente y pagado de su propio bolsillo. También UGT promovió demandas, presentadas a título individual.

La reclamación llegó a los juzgados. «Tenemos numerosas sentencias que ordenan su pago y, sobre todo, un acuerdo firmado en marzo de 2017 con la Consejería de Sanidad que a estas alturas, año y medio después, no se ha cumplido todavía», destaca José María Soto, secretario autonómico delSindicato Médico.

El abono retroactivo de las comidas pagadas por el personal sigue pendiente

A este respecto, desde Sacyl se explica que dicho acuerdo es el que se publicó el pasado 27 de junio en el Bocyl y que ahora la Administración sanitaria trabaja para hacerlo efectivo. Para el Sindicato Médico, los tiempos y los retrasos no son justificables.

Numerosas sentencias desde 2014 reconocen el derecho a dietas

El concurso para facilitar la manutención al personal de guardia, que incluirá desayuno, comida y cena, permitirá, explica Concha Nafría, «elegir menú entre cinco primeros platos y cinco segundos, también habrá unos básicos por si no se ha seleccionado, y se podrá hacerlo además a través de una aplicación de móvil. Llegarán a cada centro de salud o de emergencias con nombre y apellidos, y en los mismos lo tienen todos y si falta en alguno se facilitará, tendrán frigorífico y microondas en la sala de descanso. Esto permitirá tener opciones, comer a la hora que más le interese al profesional, todas las garantías sanitarias y una buena distribución que se exigirá a la empresa de 'catering' de línea fría. Lo hemos sacado en lotes –explica– para cubrir las distintas provincias y poder atender a dos a la vez».

El 'catering' sustituirá así a la desaparecida fórmula de los vales para comer en restaurantes o bares de la zona y está dirigido a todo el personal de guardia, los que hacen 24 horas seguidas. El horario ordinario es el de 8:00 a 15:00 horas.

Aunque el número de médicos y enfermeros de guardia cada día en Castilla y León varía –y más en fin de semana–, una mirada a una jornada al azar recoge hasta 626 profesionales de Atención Primaria y 60 de Emergencias, los de las ambulancias, de guardia, y cada persona genera tres menús –desayuno, comida y cena–, lo que se traduce en 2.058 servicios diarios. Unos menús de catering que suponen unos 11 euros por persona y día.

El Sindicato Médico recuerda que al atender tal necesidad en Especializada y negársele a Primaria, los casos llegaron los tribunales. Tal situación «obligó a los profesionales a acudir a los juzgados en defensa de sus legítimos derechos e intereses. La primera de las sentencias se dicta en el Contencioso Administrativo número 3 de León que, con respecto a la suspensión de la manutención, aprecia la infracción del principio de igualdad que en la demanda se denunciaba «pues se aporta un término válido de comparación (el personal de Atención Especializada) y la Administración no alega causa alguna que explique la diferencia de trato entre Atención Primaria y Especializada, siendo así que la existencia de una pretendida costumbre o tradición adoptada en los propios hospitales gestionados por el Instituto Nacional de la Salud», revisa la Cesm.

Así, de forma mayoritaria, «otros juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Castilla y León fallaron también a favor de los reclamantes como en Ávila,Segovia,Burgos oZamora, en sentencias de 2017 y de 2018. Explica el Sindicato Médico que de forma abrumadora en Castilla y León los jueces están reconociendo el derecho a la manutención en Atención Primaria, a excepción de los juzgados de Palencia y Soria, lo que está conduciendo «al despropósito de que el mismo colectivo tenga diferentes derechos dentro de una misma comunidad en atención al lugar donde prestan los servicios».

En Salamanca «se desconoce por ahora en qué sentido se pronuncian los tribunales y en Valladolid, las sentencias fueron en un primer momento desestimatorias, pero este año los jueces han cambiado de criterio y ahora lo están reconociendo si bien no hay coincidencia respecto de la fecha de los efectos económicos», repasa el Sindicato Médico. Así, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 considera que es a 1 de enero de 2014, mientras que el resto de las salas lo fijan en el día 15 octubre de 2015, fecha en la que recupera su vigencia al dejar de estar suspendido y ello por la condición a la que estaba sujeta dicha suspensión: 'hasta que el crecimiento económico supere el 2,5% del PIB Interanual de Castilla y León, durante dos trimestres consecutivos'; lo que dejó, en ese momento, de existir a tenor de los datos de la contabilidad regional trimestral de Castilla y León», critica la Cesm.

Sacyl solucionará así en un futuro próximo la recuperación de la manutención;pero no el pago retrospectivo de las dietas no percibidas pese al derecho a ellas.