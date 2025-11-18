Mañueco, en Zamora: «Frente a quienes suprimen paradas del AVE, nosotros impulsamos el transporte público» El presidente de la Junta de Castilla y León resalta el «éxito» de la tarjeta Buscyl, con más de 520.000 usuarios y 2,3 millones de viajes gratuitos

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha visitado este martes la nueva estación de autobuses de Benavente.

E. N. Martes, 18 de noviembre 2025, 13:07 Comenta Compartir

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, destacó este martes el «impulso» al transporte público que ha supuesto la puesta en marcha de la tarjeta Buscyl que, en cinco meses, cuenta con más de 520.000 usuarios y contabiliza más de 2,3 millones de viajes gratuitos en la comunidad.

«Frente a quienes se dedican a suprimir paradas del AVE en Sanabria, nosotros estamos en el impulso del transporte público. Creemos en un sistema de transporte eficaz y cercano, como instrumento indispensable para apostar por la igualdad de oportunidades, por el equilibrio territorial y, en definitiva, por el progreso de la sociedad y de las personas», aseguró, como recoge Ical.

Alfonso Fernández Mañueco hizo estas declaraciones en la recién renovada estación de autobuses de Benavente, que calificó de «más moderna, accesible, sostenible y digital», además de incidir en que dará servicio a más de 100.000 viajeros al año. La terminal llevará el nombre de 'Concordia de Benavente', «en memoria del tratado histórico que facilitó la unión de los reinos de León y Castilla y la persona de Fernando III, en 1230», según indicó.

«Hemos invertido mas de un millón de euros para un reforma integral de un complejo que tenían 38 años, mejorando dársenas, andenes y cubiertas y actualizando sus espacios interiores para adaptarlos a las nuevas necesidades. Se ha aumentado notablemente la habitabilidad, accesibilidad y eficiencia energética y ambiental», recalcó.

Con las obras de renovación completadas, Benavente dispone de «una estación moderna, que va a dar servicio a 56 rutas de autobús, que la Junta ofrece gratis con la tarjeta Buscyl, una iniciativa que tiene gran éxito y que permite viajar de forma gratuita en las 2.600 rutas que tiene la Junta en las nueve provincias de Castilla y León», subrayó.

En este contexto, Fernández Mañueco incidió en que, «aparte de ser un gran éxito», la tarjeta Buscyl pretende «fomentar la movilidad sostenible, facilitar el ahorro de las familias y aumentar las oportunidades y la búsqueda de la igualdad y el equilibrio territorial, sobre todo, en el mundo rural». La actuación en la estación de autobuses de Benavente se enmarca en el Plan de Modernización de la Junta de Castilla y León para este tipo de infraestructuras de titularidad autonómica, que cuenta con una dotación en torno a 40 millones de euros en esta legislatura.

Entre otras medidas, ya se han realizado las reformas de la estación de Ávila, Palencia, Salamanca, León, Soria, Ponferrada (León), Ciudad Rodrigo (Salamanca) y Almazán (Soria) y continúan las obras de mejora en las estaciones de Valladolid y El Burgo de Osma (Soria).

Igualmente, el número uno del Ejecutivo Autonómico recordó que la Junta licitó la semana pasada el proyecto para renovar la Estación de Autobuses de Zamora, «con lo que se dotará a la capital zamorana de unas instalaciones modernas y funcionales, acordes con el desarrollo urbano de esta ciudad».

La renovada estación de autobuses de Benavente es un «ejemplo del compromiso» de la Junta de Castilla y León con ese municipio zamorano para el que, a su vez, ha aumentado las inversiones previstas en el proyecto de Presupuestos para 2026.

Mañueco mencionó también las partidas destinadas a «mejorar y ampliar» el abastecimiento de aguas, la promoción de nuevas viviendas publicas para su venta, inversiones en los polígonos industriales de Villabrázaro y Puerta Noroeste e infraestructuras como el CEIP 'Fernando II' y la Residencia de Personas Mayores de Benavente.

«Es nuestra forma de entender la política, haciendo mucho y hablando lo justo, ofreciendo resultados con menos ruido y más nueces», indicó. «Transformaciones que mejoran la vida de muchas personas, peldaños imprescindibles para una ambición mayor, que es conseguir que Castilla y León esté entre las tres mejores comunidades autónomas de España para vivir, formar una familia y trabajar», concluyó.