Facua reclama la devolución de billetes pagados sin estar disponibles los equipos de Buscyl en los autobuses

La organización de consumidores Facua Castilla y León ha remitido un escrito a la Dirección General de Transportes y Logística de la Junta para que se obligue a las empresas concesionarias que cubren los trayectos interurbanos a devolver el dinero que los beneficiarios de la nueva tarjeta Buscyl han tenido que abonar porque los autobuses no tenían implantados los dispositivos de lectura.

La asociación explica que tuvo conocimiento por parte de algunos usuarios, con la tarjeta en formato digital, que había algunas líneas de autobús donde no la habían podido utilizar durante todo el mes de septiembre al no disponer los vehículos del equipamiento técnico necesario (tablets o lectores de QR) para validar sus viajes gratuitos.

Por ello, Facua asegura que durante varias semanas se han visto obligados a comprar sus billetes por el método habitual si querían subir al autobús pese a que las compañías estaban obligadas a tener activos dichos dispositivos desde el 1 de septiembre, fecha en la que entró el funcionamiento el nuevo sistema de transporte Buscyl.

De esta forma, la organización asegura que La Regional, empresa de autobuses que cubre la línea de Medina del Campo, es una de las que hasta octubre no tenía implantado este sistema, lo que hizo que los viajeros se vieran obligados a pagar sus billetes al no poder validar su tarjeta digital Buscyl, que permite a los ciudadanos empadronados utilizar de forma gratuita los servicios interurbanos y metropolitanos de la Comunidad.

Asimismo, recordó que el artículo 89.4 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, deja claro que tiene la consideración de cláusula abusiva «la imposición al consumidor y usuario de bienes y servicios complementarios o accesorios no solicitados». Según apunta Facua, obligar a pagar por no disponer de estos dispositivos hace que no puedan beneficiarse de los descuentos que tienen concedidos.

También señaló que el Estatuto del Consumidor de Castilla y León establece en su artículo 42.1 letra e) que serán consideradas infracciones administrativas «el incumplimiento de las normas reguladoras de precios, la imposición injustificada de condiciones sobre prestaciones no solicitadas o cantidades mínimas, o cualquier tipo de intervención o actuación ilícita que suponga un incremento de los precios o márgenes comerciales de los bienes y servicios, así como el incumplimiento de las normas sobre publicidad de precios, facturación y la ocultación al consumidor de parte del precio mediante las formas de pago».

Por ello, Facua pide a la Junta de Castilla y León que inste a las empresas que prestan servicios de transporte en trayectos cubiertos por la tarjeta Buscyl a habilitar canales ágiles para que les puedan ser abonadas a los consumidores las cantidades que han pagado por trayectos que deberían haber sido gratuitos, informa Ical.