Dos meses desde que Renfe eliminó paradas del AVE en Sanabria: así ha cambiado la vida de los usuarios

Óscar F. Civieta Zamora Viernes, 8 de agosto 2025, 19:18 Comenta Compartir

Viajes que han multiplicado por tres su duración, cambios de horarios, de rutinas y, presumiblemente, también de lugar de residencia o de trabajo. Son los efectos secundarios (pero absolutamente sensibles) de la decisión de Renfe de suprimir paradas de la Alta Velocidad en la estación de Sanabria.

Hace dos meses que el AVE pasa de largo por la explanada de Otero y el silencio administrativo es total. No hay diálogo ni negociaciones. Pero sí rabia. Mucha. La volverán a mostrar los vecinos de la Comarca de Sanabria y La Carballeda este sábado, 9 de agosto, en una manifestación convocada por la Plataforma Viajeros Jodidos Sanabria Alta Velocidad.

La siguiente cita programada –aunque desde la Alianza UPA-COAG (convocantes) deslizan que podría haber otra acción intermedia– tendrá lugar en Madrid, el próximo 27 de septiembre.

«Si en octubre no ha cambiado, pediré cambio de destino»

Miguel Ángel Cabañas es inspector de Sanidad en Puebla de Sanabria. Hasta el pasado 9 de junio, se subía cada mañana a un tren en Zamora a las 7:40 y pisaba el andén en Sanabria a las 8:05. Junto a él, otros 20 profesionales (entre médicos, enfermeros, profesores y empleados de banca), con los que formó un grupo nacido de la similitud de horarios y necesidades.

Gracias a esa comandita natural, están consiguiendo soslayar (no sin preocupaciones) los perjuicios provocados por la supresión de frecuencias. Se han puesto de acuerdo para llevar cada día dos coches y repartirse entre ellos (en verano los docentes están de vacaciones y les basta con un par de vehículos). Salen a las 6:50 y llegan a las 8:10 (45 minutos de viaje más que antes).

Para la vuelta, los coches parten a las 15:00. Si alguno sale antes del trabajo, puede optar por esperar o volver en tren. Eso es lo que ocurre el día que este medio habla con Miguel Ángel. Contesta al teléfono desde la estación de Sanabria Alta Velocidad, y lo primero que resalta es que su tren (que viene de Lugo) llega con una hora y un minuto de retraso. «Hoy es más exagerado», confiesa, «la demora habitual es de 25 o 30 minutos».

Antes del 9 de junio, también en conversación con El Norte de Castilla, aseguró que, si no había cambios pediría plaza en Corrales, Zamora o incluso Benavente, «pero me iré», afirmó con rotundidad. 60 días después mantiene su decisión, incluso le ha puesto fecha: «Vamos (son varios los que lo tienen en mente) a dar de margen hasta octubre. Si nada varía, solicitaré un cambio de destino».

¿Por qué octubre? En primer lugar, tiene la esperanza de que algo haya cambiado en esa fecha. En segundo, con la llegada del frío, la carretera que ahora recorren cada día (peligrosa per se) acrecienta sus riesgos, que dimanan del frío, la poca luz (sobre todo, a las 7 de la mañana) y la posibilidad de que se crucen animales.

Más allá de las complicaciones logísticas que la medida de Renfe ha provocado, el inspector de Sanidad destaca otras: «Estamos mucho más cansados. En el centro de salud notamos que la gente está estresada y preocupada. Algunos tienen que hacer malabares para llegar a Zamora a una cita médica».

De una hora de viaje, a casi cinco

José Ballesteros está en Madrid cuando descuelga el teléfono. Es abogado y tiene despacho en la capital de España y en Sanabria. «Vivo a caballo entre una y otra», puntualiza. Al día siguiente debe viajar obligatoriamente, cuando salga de una consulta médica (por lo que no tiene claro a qué hora será).

Baraja dos alternativas: ir en Avant hasta Valladolid y, allí, coger un convoy de media distancia que tarda unas tres horas en llegar a Puebla de Sanabria. En total, alrededor de cuatro horas y media (antes eran poco más de 60 minutos).

La segunda posibilidad es un poco más intrincada: coger el de media distancia de Madrid a Medina del Campo. Esperar una hora en este municipio vallisoletano y coger otro tren hasta Puebla de Sanabria. En este caso, el trayecto se va a las cinco horas. Dependiendo de cómo le cuadren los horarios, optará por uno u otro.

Cambio de residencia con dos hijas

Ballesteros, además de usuario habitual, es el portavoz de la Plataforma Viajeros Jodidos Sanabria AV, lo que le lleva a conocer muchos casos de personas afectadas. Relata el de una mujer que vive en Galende y tiene dos hijas. Es profesora en Zamora, «y el hecho de que hayan suprimido las frecuencias de la mañana, le impide llegar en su horario e impartir las clases de primera de hora». Ahora está de vacaciones, «pero se está planteando irse a vivir a Zamora cuando comience el curso».

Estos son «los graves inconvenientes y la discriminación tan salvaje a la que Renfe nos está sometiendo. La estación de Sanabria les estorba desde su inauguración», espeta.

Y añade otro inconveniente anejo a la eliminación de paradas: «También hay reducción de billetes. Por ejemplo, para mañana (viernes), ya no hay tickets para ir directos de Madrid a Sanabria, y para el sábado tampoco. La semana pasada sucedió lo mismo. A menos trenes, menos billetes y menos posibilidades de viajar».

El hospital de referencia está a 120 kilómetros

Ballesteros hace hincapié en otra cuestión importante, la sanitaria. «Nuestro hospital de referencia está a 120 kilómetros (en Zamora) por una carretera llena de fauna». Por ello, y por otros motivos, esgrime el portavoz de la Plataforma, «Sanabria debe ser abordada en clave de excepcionalidad. Un ictus no puede viajar por una carretera repleta de baches y peligros».

Para el también usuario, «no tiene sentido que 16 trenes pasen por la estación y no paren. Es una humillación, una discriminación y provoca la exclusión social de una comarca, que es de las más despobladas de España».

Temas

AVE

Renfe

Comenta Reporta un error