Varios escolares atienden en clase en el primer día del curso en un centro de Valladolid.. Carlos Espeso

Los maestros de Castilla y León cobran 550 euros menos que los mejor pagados de España

Los profesionales de la comunidad percibieron en 2025 hasta 2.436,18 euros brutos mensuales según un informe de UGT

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Martes, 2 de diciembre 2025, 14:53

Cuentan las retribuciones iniciales, sin tener en cuenta ciertos parámetros como la antigüedad, el grado de desarrollo o de perfeccionamiento. Términos que cada mes aumentarían ... el salario percibido por lo profesores de cada comunidad. «Dadas las diferencias existentes, tanto en función del lugar geográfico en que se realiza la labor docente, como la antigüedad, la función desempañada o la existencia en algunos territorios de una carrera horizontal, se ha decidido utilizar los salarios iniciales». Es la explicación para justificar los datos que utilizan desde UGT, el sindicato que realiza el estudio sobre las retribuciones docentes en la enseñanza pública, publicado este martes, y que refleja que los maestros de Castilla y León cobran hasta 500 euros menos que los mejor pagados de España.

