Los maestros de Castilla y León cobran 550 euros menos que los mejor pagados de España

Cuentan las retribuciones iniciales, sin tener en cuenta ciertos parámetros como la antigüedad, el grado de desarrollo o de perfeccionamiento. Términos que cada mes aumentarían ... el salario percibido por lo profesores de cada comunidad. «Dadas las diferencias existentes, tanto en función del lugar geográfico en que se realiza la labor docente, como la antigüedad, la función desempañada o la existencia en algunos territorios de una carrera horizontal, se ha decidido utilizar los salarios iniciales». Es la explicación para justificar los datos que utilizan desde UGT, el sindicato que realiza el estudio sobre las retribuciones docentes en la enseñanza pública, publicado este martes, y que refleja que los maestros de Castilla y León cobran hasta 500 euros menos que los mejor pagados de España.

Según se desprende del estudio, las retribuciones brutas mensuales de los maestros de Castilla y León en 2025 han tenido una media 2.436,18 euros. No son las más bajas del país, ya que por debajo están la Comunidad Valenciana, Extremadura, Cataluña, Aragón y Asturias. Pero esto tampoco significa que estén entre las más altas. Según los datos que aporta la organización, la diferencia con los maestros mejor pagados de España, los que trabajan en Canarias, es de hasta 500 euros, quienes de media perciben 2.986,31 euros en el mejor de los casos. ¿Por qué? Porque el informe sí recoge ciertos complementos, como los de residencia. La retribución suma, en el caso de las islas no capitalinas, 469,68 euros más a la nómina. Esto hace que los sueldos aumenten, como también sucede en Ceuta y Melilla, donde el mismo complemento supone 788,90 euros más en cada nómina.

La situación salarial que más se asemeja con el territorio castellano y leonés es la que viven los profesionales de Madrid -2.473,60 euros- o de La Rioja -2.505,88 euros-. En cualquier caso, sin tener en cuenta estos complementos de residencia que mejoran los sueldos, las comunidades autónomas con mejores retribuciones para los maestros son País Vasco -2.858,46 euros-, Cantabria -2.627,52 euros- y Castilla-La Mancha -2.594,32 euros-. También se debe tener en cuenta que el informe suma 24,29 euros a los profesionales de Castilla y León a tenor de complementos que se incluyen en el apartado de productividad, consolidación, acuerdos u otros.

En los datos también se recogen las retribuciones de otros cuerpos, como los docentes especialistas de Formación Profesional y técnicos de Formación Profesional. En este caso, en la comunidad estarían cobrando de media 2.567,89 euros, situándose de nuevo en los mismos puestos que ocupan sus colegas maestros y también a la misma distancia -500 euros- de los mejores pagados, donde repiten las islas no capitalinas de Canarias. Más diferencias existen en el caso de las retribuciones brutas mensuales de Secundaria, donde los profesores en Castilla y León estarían percibiendo de media 2.751,31 euros. La lista la lideran en este caso los docentes de Ceuta y Melilla -3.538,78 euros-, a 800 euros de diferencia de los de la comunidad.

Evolución de los salarios

También hay espacio para reflejar la evolución de los salarios de Castilla y León en los últimos años, que en el caso de los maestros han aumentado el 16,57% desde 2010, cuando la media era de 2.089,82 euros. Números similares que en el supuesto de la Formación Profesional, donde el incremento salarial en el mismo periodo ha sido del 16,44%. Más leve ha sido el aumento para los profesores de Secundaria, que se enmarca en el 15,43% también desde 2010 y según los datos que maneja la organización sindical.

En el mismo informe, desde UGT reivindican la urgencia de equilibrar las diferencias salariales entre los territorios. «Al considerar que el mismo desempeño profesional debería ir acompañado de las mismas o similares retribuciones», concretan desde el sindicato. En cualquier caso, los maestros mejor remunerados, sin contar esos complementos de residencia, son los del País Vasco -2.858,46 euros-, seguidos de los de Castilla-La Mancha -2.594,32 euros- y Cantabria -2.627,52 euros-. En los casos de Secundaria y Formación Profesional, la lista la lideran las mismas comunidades autónomas. Las brechas entre las comunidades que más y menos cobran alcanzan los 550 euros en el caso de los maestros, de 680 en el de Secundaria y de 800 en Formación Profesional.

Las últimas actualizaciones en los salarios de los docentes están en diferentes frentes. Uno de los últimos llega desde el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza y de los Servicios Públicos (STECyL-i), que rechazó el acuerdo de subida salarial para el empleado público alcanzado recientemente entre el Gobierno y los sindicatos. Desde la formación consideran que mientras que el IPC estatal ha aumentado desde 2010 en un 38,5%, los salarios del profesorado solo lo ha hecho el 14,5% en el mismo periodo. «Este pacto, que se plantea como una gran mejora, consolidará el empobrecimiento de las empleadas y empleados públicos y especialmente del profesorado que lleva casi quince años», apuntaban desde el sindicato.

Más centrado en la situación de Castilla y León, la Consejería de Educación y las cinco organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Educación suscribieron en septiembre el acuerdo para la mejora de las condiciones laborales del profesorado de la comunidad. Entre algunos de los aspectos tratados se encontraba la subida de sueldo para seis mil docentes con más de veinte años de antigüedad en Castilla y León, además de la mejora de otras retribuciones como en el kilometraje del profesor itinerante del medio rural o la disminución de las horas para el personal docente que desempeñe cargos directivos. Tras la firma, se retomaron las negociaciones, centradas ahora en la mejora de las tutorías o la reducción del horario lectivo a los profesionales mayores de 55 años.