Varios escolares acuden al colegio en Valladolid. Carlos Espeso

Castilla y León

Los sindicatos amenazan con movilizaciones si no se «agiliza» la mejora de las condiciones del profesorado

Las organizaciones afean los escasos avances en la negociación para reconocer la compensación de las tutorías y achacan a la administración una «falta de voluntad»

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Jueves, 6 de noviembre 2025, 19:33

Comenta

La firma se formalizó en septiembre, sobre el acuerdo alcanzado en el mes de julio. La Consejería de Educación y las cinco organizaciones sindicales presentes ... en la Mesa Sectorial de Educación suscribieron el acuerdo para la mejora de las condiciones laborales del profesorado de Castilla y León. Varios puntos que quedaron ratificados tras las rúbricas, la aprobación en Consejo de Gobierno y su posterior publicación en el Bocyl. En el marco de aquellas reuniones también se concretó que las mismas seguirían en octubre con el objetivo de tratar otros aspectos como la mejora de las tutorías o la reducción del horario lectivo a los mayores de 55 años.

