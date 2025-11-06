Los sindicatos amenazan con movilizaciones si no se «agiliza» la mejora de las condiciones del profesorado

La firma se formalizó en septiembre, sobre el acuerdo alcanzado en el mes de julio. La Consejería de Educación y las cinco organizaciones sindicales presentes ... en la Mesa Sectorial de Educación suscribieron el acuerdo para la mejora de las condiciones laborales del profesorado de Castilla y León. Varios puntos que quedaron ratificados tras las rúbricas, la aprobación en Consejo de Gobierno y su posterior publicación en el Bocyl. En el marco de aquellas reuniones también se concretó que las mismas seguirían en octubre con el objetivo de tratar otros aspectos como la mejora de las tutorías o la reducción del horario lectivo a los mayores de 55 años.

Ese tiempo ya ha pasado y, durante el último mes, administración y sindicatos han mantenido tres reuniones más para tratar estos aspectos. Sobre la mesa hay otros acuerdos y uno de ellos ya tiene luz verde. Es la puesta en marcha de las adjudicaciones informatizadas del personal interino a lo largo del curso escolar. Es decir, los procesos de sustitución, que además de las llamadas por teléfono, que se mantendrán para los casos donde la sustitución sea más urgente -por ejemplo la baja de un docente en un Colegio Rural Agrupado-, sumarán ahora un proceso informatizado para complementar las llamadas que reciben los docentes que pueden realizar una sustitución.

Menos avance presentan los otros puntos que se han tratado en las reuniones de octubre, especialmente la compensación de las tutorías, donde los sindicatos piden el reconocimiento de la función tutorial. Las organizaciones llevaron en el segundo encuentro de esta segunda parte de negociaciones su propuesta, después de haber acordado el punto relativo a las sustituciones. El problema para los sindicatos ha llegado cuando Educación les emplazó a un tercer encuentro, que mantuvieron este 28 de octubre. «Llegamos y no presentan una propuesta, tampoco rechazan o valoran la nuestra. Eso nos dice que por parte de la administración no hay una voluntad de llevarlos a cabo», asegura José Antonio Sánchez, secretario responsable autonómico de Enseñanza de UGT.

Los sindicatos representados en la mesa, donde se suman CC OO, CSIF, STECyL-i y ANPE, critican que en la última reunión no haya habido avances y achacan la situación a una postura «electoralista» de la administración. «Ya conocían los temas pendientes, es un acuerdo de punto y seguido. Esta actitud bien significa que hay una escasa voluntad por desarrollarlos o que hay una falta de previsión y de gestión al no haberlos estudiado ya. En cualquier caso, pedimos agilizar las negociaciones para ver si existe un compromiso real. No se nos ha propuesto nada, no se responde a nuestra proposición y tampoco se ha dado una opinión. Son aspectos que nos ponen en alerta», concreta el secretario de Enseñanza.

«Compromiso» negociador

Una opinión que comparte Christina Fulconis, portavoz de STECyL-i, otra de las organizaciones con representación en la mesa. «Pedimos que se agilicen las negociaciones y que no se demoren las reuniones. Es un trabajo intenso y ahora queremos avanzar. Vamos a requerir muchos encuentros y no se puede demorar cuando hay elecciones en pocos meses», apunta. Desde CC OO consideran que la actitud de los representantes de la consejería responde a un «ánimo de dilatar» el proceso negociador hasta acercarlo «al máximo» a las elecciones autonómicas previstas en marzo. «Este posicionamiento no solo es un ejemplo del desprecio hacia la representación sindical de los docentes, sino también una constatación del enfoque con que esta administración acude a los procesos de negociación, donde prima el intento de aprovechamiento político y electoral de los acuerdos alcanzados», añaden desde el sindicato.

Sobre esto, desde la organización desarrollarán en las próximas semanas un proceso de difusión en los centros docentes de la comunidad sobre sus propuestas y los «pormenores» del proceso negociador en la perspectiva de «preparar» las movilizaciones que «sin duda serán necesarias» para alcanzar un acuerdo positivo. «Las reuniones se van dilatando, si no se cumplen los compromisos claro que no se descartan movilizaciones», apuntan también desde UGT.

Por su parte, la administración defiende su «compromiso» de seguir negociando con las organizaciones sindicales y apunta a que en las próximas reuniones se abordarán asuntos como la mejora de las tutorías o la reducción del horario lectivo a los mayores de 55 años. «Se mantiene una línea continuista tras haber firmado acuerdos que han supuesto la reducción de ratios, la reducción del horario lectivo, las 35 horas o la carrera profesional, de la que se han podido beneficiar ya 15.000 docentes. Se está cumpliendo con lo acordado», apuntan desde Educación.

Hasta entonces, desde el 1 de septiembre ya se ha puesto en funcionamiento la mejora de la cuantía que percibe el profesorado con el kilometraje que realizan con sus vehículos personales, se han reforzado los Equipos de Orientación con 18 profesionales, se han disminuido las horas lectivas de los cargos directivas y se han creado los departamentos de economía en los institutos en los que se imparten los ciclos formativos de Administración y Gestión y Comercio y Marketing que cuenten con dos o más plazas de plantilla jurídica. También se está trabajando en la puesta en marcha de las adjudicaciones informatizadas del personal interino a lo largo del curso escolar y en la simplificación progresiva de la burocracia.