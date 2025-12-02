Aprobadas 90 vacantes de 14 especialidades médicas en todos los hospitales de Castilla y León El Bocyl publica la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en varias áreas

E. N. Martes, 2 de diciembre 2025, 13:06 Comenta Compartir

La Consejería de Sanidad aprobó este martes 90 nuevas vacantes de 14 especialidades médicas en hospitales de la comunidad, según recogió el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl). Además, también recoge la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en las plazas de las categorías de Licenciado Especialista en Análisis Clínicos, Anatomía Patológica, Anestesiología y Reanimación, Cardiología, Cirugía Ortopédica y Traumatología, Cirugía Torácica, Endocrinología y Nutrición, Farmacia Hospitalaria, Medicina Interna, Microbiología y Parasitología, Neumología, Neurología, Radiodiagnóstico y Urología del Servicio de Salud de Castilla y León, por el sistema de concurso-oposición.

Respecto a las vacantes que se ofertan en el Hospital de Ávila, según la información consultada por la Agencia Ical, hay diez plazas en diferentes especialidades como un puesto para Análisis Clínicos; dos para Anestesiología y Reanimación; uno para Cardiología; uno para Farmacia Hospitalaria; dos para Medicina Interna; uno para Microbiología y Parasitología y dos para Neumología.

En la provincia de Burgos, hay una plaza de Anestesiología y Reanimación en cada uno de los tres hospitales (Burgos, Aranda de Duero y Miranda de Ebro). El Santiago Apóstol de Miranda también oferta una plaza en Análisis Clínicos, otra en Farmacia Hospitalaria y dos de Medicina Interna. El Santos Reyes de Aranda ofertará una plaza de Cardiología, otra de Farmacia Hospitalaria , una de Medicina Interna y una más en Microbiología y Parasitología. En el complejo de la capital, hay una vacante ofertada en Cardiología, dos en Medicina Interna, una en Neumología y otra en Neurología.

Al Complejo Asistencial Universitario de León, le asignan dos plazas de Endocrinología y Nutrición; dos plazas de Medicina Unterna y una de Neurología. Al Hospital de El Bierzo, una plaza de Anatomía Patológica: una plaza de Anestesiología y Reanimación; otra de Cardiología; dos plazas de Farmacia Hospitalaria; tres plazas de Medicina Interna; dos plazas de Neumología, una de Neurología; una plaza de Urología y dos de Radiodiagnóstico.

Al Complejo Asistencial de Palencia, le asignan un puesto de Anestesiología y Reanimación, una para Cardiología; una de Endocrinología y Nutrición, otra plaza para la Farmacia Hospitalaria; tres para Medicina Interna y una para Farmacia Hospitalaria.

En Salamanca, según Ical, hay una vacante en la especialidad de Cirugía Torácica y dos plazas para Neurología. El Complejo Asistencial de Segovia oferta un puesto de Anatomía Patológica, otro de Cardiología, dos de Cirugía Ortopédica y Traumatología, una plaza de Farmacia Hospitalaria, dos de Medicina Interna, una para Neumología, otra de Radiodiagnóstico y una más de Urología.

En Soria, hay una Anestesiología y Reanimación, una de Cardiología, una plaza de Endocrinología y Nutrición, una de Farmacia Hospitalaria, dos de Medicina Interna y dos plazas de Neurología. En el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, hay dos vacantes en Neurología.

Por último, el Hospital de Zamora tendrá una vacante de Anatomía Patológica, otra en Anestesiología y Reanimación; una para Cardiología, dos para Endocrinología y Nutrición, una para Farmacia Hospitalaria, cuatro para Medicina Interna, una para Microbiología y Parasitología y otra para Neurología.

Temas

Sanidad

BOCYL