La Junta alerta de un episodio de partículas de polvo a partir del miércoles

El Norte Valladolid Martes, 11 de noviembre 2025, 15:58 Comenta Compartir

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio recomienda tomar medidas de precaución ante la continuada predicción de altas concentraciones de partículas de polvo en el aire procedentes del norte de África que comenzará mañana, miércoles 12 de noviembre, y se estima que dure varios días, con especial afección en el este de Castilla y León.

Se aconseja evitar actividades que impliquen esfuerzo físico para grupos de riesgo y personas sensibles, así como la quema al aire libre de restos vegetales.

Según se informa desde la Junta, se trata de un proceso absolutamente natural sobre el que no cabe intervención humana, salvo la adopción de precauciones para minimizar la exposición a este tipo de partículas.

Aunque la normativa de Calidad del Aire en España y en Europa no establece un umbral de información a la población para este contaminante, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, para intentar minimizar la afección de estas partículas, recomienda vigilar la aparición de síntomas como tos, irritación de garganta, falta de aire, fatiga excesiva o palpitaciones, mientras que para las personas de los grupos de riesgo y personas sensibles por tener enfermedades cardiorrespiratorias o alergias graves se aconseja reducir las actividades prolongadas y enérgicas al aire libre. Las personas con asma o enfermedades respiratorias deben seguir cuidadosamente su plan de medicación. Las personas con problemas del corazón pueden experimentar palpitaciones, dificultad en la respiración o fatiga inusual.