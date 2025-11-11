La Junta pide que se declaren Obligaciones de Servicio Público varias conexiones aéreas para favorecer su conectividad

E. N. Martes, 11 de noviembre 2025, 15:14 Comenta Compartir

La Junta de Castilla y León remitió a Aena un conjunto de aportaciones al Documento de Regulación Aeroportuaria, DORA 2027-2031, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades, así como formular propuestas de mejora para los aeropuertos de la comunidad, con el propósito de garantizar una regulación «justa, eficiente y adaptada a las características territoriales y socioeconómicas de Castilla y León», según recogió Ical.

La solicitud, vinculada a los cuatro aeropuertos de la comunidad, Burgos, León, Salamanca y Valladolid, «busca garantizar la cohesión territorial, la movilidad ciudadana y el desarrollo económico». Para mejorar los niveles de tráfico actuales, por debajo de su capacidad de servicio, se ha solicitado a Aena que tenga en cuenta la importancia de la conectividad de los aeropuertos de la Comunidad con Madrid, Barcelona o las islas mediante Obligaciones de Servicio Público (OSP) para asegurar la movilidad de los ciudadanos y la integración territorial.

Esta medida está respaldada por el Reglamento (CE) Nº 1008/2008 del Parlamento y del Consejo Europeos, que permite imponer OSP en rutas consideradas vitales para el desarrollo autonómico.

También se solicita la ampliación de horarios operativos para aumentar la programación de vuelos competitivos; la mejora en la calidad del servicio al usuario con la modernización de instalaciones; inversiones en los sistemas de navegación, vigilancia, señalización y formación del personal para potenciar la seguridad operacional. Así como apostar por incentivos comerciales eficaces para aeropuertos con tráfico inferior a 300.000 pasajeros al año o promociones de nuevas rutas.

Intermodalidad

De la misma manera, se traslada la necesidad de favorecer la intermodalidad, así como adaptarse a nuevas demandas relativas al crecimiento del turismo rural, congresos o movilidad empresarial. Y, por otro lado, el fomento de escuelas de formación en instalaciones aeroportuarias, como ocurre en Burgos-Villafría, siempre compatibilizado con uso comercial, o la apuesta por terminales de carga en León como infraestructura estratégica.

En cuanto a los aeródromos, se solicita que el DORA contemple mecanismos de coordinación, apoyo técnico y financiero para su mantenimiento, modernización y aprovechamiento estratégico. Ejemplo de esta relevancia puede ser el Aeródromo de Garray (Soria), que ha demostrado su utilidad en actividades de formación, eventos aeronáuticos y como plataforma logística en situaciones de emergencia.