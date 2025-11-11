La Junta pide que se declaren Obligaciones de Servicio Público varias conexiones aéreas para favorecer su conectividad

Castilla y LeónLa Junta pide que se declaren Obligaciones de Servicio Público varias conexiones aéreas para favorecer su conectividad
El Ejecutivo autonómico realiza aportaciones al documento de regulación aeroportuaria donde aboga por mejorar los horarios de actividad, la seguridad operacional y el fomento de la intermodalidad
E. N.
Martes, 11 de noviembre 2025, 15:14
La Junta de Castilla y León remitió a Aena un conjunto de aportaciones al Documento de Regulación Aeroportuaria, DORA 2027-2031, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades, así como formular propuestas de mejora para los aeropuertos de la comunidad, con el propósito de garantizar una regulación «justa, eficiente y adaptada a las características territoriales y socioeconómicas de Castilla y León», según recogió Ical.
La solicitud, vinculada a los cuatro aeropuertos de la comunidad, Burgos, León, Salamanca y Valladolid, «busca garantizar la cohesión territorial, la movilidad ciudadana y el desarrollo económico». Para mejorar los niveles de tráfico actuales, por debajo de su capacidad de servicio, se ha solicitado a Aena que tenga en cuenta la importancia de la conectividad de los aeropuertos de la Comunidad con Madrid, Barcelona o las islas mediante Obligaciones de Servicio Público (OSP) para asegurar la movilidad de los ciudadanos y la integración territorial.
Esta medida está respaldada por el Reglamento (CE) Nº 1008/2008 del Parlamento y del Consejo Europeos, que permite imponer OSP en rutas consideradas vitales para el desarrollo autonómico.
También se solicita la ampliación de horarios operativos para aumentar la programación de vuelos competitivos; la mejora en la calidad del servicio al usuario con la modernización de instalaciones; inversiones en los sistemas de navegación, vigilancia, señalización y formación del personal para potenciar la seguridad operacional. Así como apostar por incentivos comerciales eficaces para aeropuertos con tráfico inferior a 300.000 pasajeros al año o promociones de nuevas rutas.
Intermodalidad
De la misma manera, se traslada la necesidad de favorecer la intermodalidad, así como adaptarse a nuevas demandas relativas al crecimiento del turismo rural, congresos o movilidad empresarial. Y, por otro lado, el fomento de escuelas de formación en instalaciones aeroportuarias, como ocurre en Burgos-Villafría, siempre compatibilizado con uso comercial, o la apuesta por terminales de carga en León como infraestructura estratégica.
En cuanto a los aeródromos, se solicita que el DORA contemple mecanismos de coordinación, apoyo técnico y financiero para su mantenimiento, modernización y aprovechamiento estratégico. Ejemplo de esta relevancia puede ser el Aeródromo de Garray (Soria), que ha demostrado su utilidad en actividades de formación, eventos aeronáuticos y como plataforma logística en situaciones de emergencia.