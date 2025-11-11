El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Gallina de una explotación gallega, en una imagen de archivo. Carlos Castro / Europa Press

Listado completo de los 250 municipios de Castilla y León obligados a confinar sus aves por riesgo de gripe aviar

La comunidad castellana y leonesa es la más afectada por las restricciones aprobadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 11 de noviembre 2025, 13:44

Comenta

Un total de 250 municipios de la región están obligados, desde ayer, a confinar sus aves de corral por el aumento de riesgo de gripe aviar. Castilla y León es la comunidad más afectada por las restricciones aprobadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, después de valorar la propagación de la enfermedad por Europa y la península ibérica.

En la comunidad se han confirmado siete focos de gripe aviar en aves de corral, todos ellos en la provincia de Valladolid, que han supuesto el sacrificio de dos millones de gallinas; según se recoge en el Boletín Oficial del Estado.

Desde el 1 de julio hasta el 5 de noviembre de este año, según los datos facilitados por el MAPA, han sido comunicados en Europa un total de 139 focos de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad en aves de corral, todas ellas pertenecen al subtipo H5N1. De este modo, se informa que durante los últimos meses se han detectado brotes, principalmente en la zona centro y norte de Europa, así como en la Península Ibérica.

