La Junta alerta de la llegada de partículas de polvo procedente de África desde este domingo

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta ha alertado de que se esperan altas concentraciones de partículas de polvo en el aire procedentes del norte de África desde este domingo 12 de octubre, un episodio que se estima que durará varios días y que afectará a todo el territorio de Castilla y León.

Al hilo de esto, ese departamento del Gobierno autonómico recomienda evitar aquellas actividades que impliquen esfuerzo físico tanto para los grupos de riesgo como las personas sensibles, así como la quema al aire libre de restos vegetales.

Las mismas fuentes del Ejecutivo regional informaron de que se trata de un proceso «absolutamente natural sobre el que no cabe intervención humana, salvo la adopción de precauciones para minimizar la exposición a este tipo de partículas», según han trasladado en un comunicado.

Esta alerta es predictiva, dado que la información está disponible a través de los modelos de la calidad del aire para partículas PM10 (partículas de tamaño inferior a 10 micras), según informa Ical. El pronóstico indica que previsiblemente se puedan alcanzar valores por encima de 50 microgramos por metro cúbico como media móvil de 24 horas, lo que determina una calidad del aire «muy desfavorable».

Aunque la normativa de calidad del aire en España y en Europa no establece un umbral de información a la población para este contaminante la Consejería de Medio Ambiente, con el objetivo de intentar minimizar la afección de estas partículas, recomienda que cualquier persona que vaya a realizar actividades al aire libre se informe sobre la calidad del aire en su zona, ya que la magnitud será variable dependiendo de las horas del día.

Tos e irritación de garganta

En este sentido, la Junta indica que si los niveles no son muy elevados (hasta regular), existe un riesgo moderado para los grupos de riesgo y personas sensibles, por lo que insta a vigilar la aparición de síntomas como tos, irritación de garganta, falta de aire, fatiga excesiva o palpitaciones.

En su caso, si los niveles son más elevados (superior a regular), los grupos de riesgo y las personas sensibles, por tener por ejemplo enfermedades cardiorrespiratorias o alergias graves, deberán considerar reducir las actividades prolongadas y enérgicas al aire libre. Las personas con asma o enfermedades respiratorias deben seguir cuidadosamente su plan de medicación, y las que tienen problemas del corazón pueden experimentar palpitaciones, dificultad en la respiración o fatiga inusual.

Además, se recomienda también evitar el desarrollo de acciones tales como la quema al aire libre de restos vegetales y en general cualquier actividad que pueda provocar la emisión de partículas, con objeto de minimizar los efectos de este episodio.

