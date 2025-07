La Junta acusa a Pollán de filtrar un documento interno del Consejo de Gobierno antes de su celebración

La cuestión empezó con una pregunta al consejero de Economía y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, sobre el retraso en el pago de dos trimestres a las Cortes de Castilla y León ... . 11,6 millones de euros para pagar nóminas, subvenciones a los grupos, gastos corrientes, proveedores… Y concluyó con la acusación indignada, por parte de Carlos Fernández Carriedo, de que el presidente de las Cortes, Carlos Pollán (Vox), había colgado «en sus redes sociales» un documento «interno» de trabajo del Consejo de Gobierno. El orden del día.

Un documento al que, señaló, no debería tener acceso porque no forma parte de la Junta de Castilla y León y porque las deliberaciones del Consejo, como las del Consejo de Ministros, son secretas. «No nos parece adecuado que una autoridad dé una información de funcionamiento interno de la administración, que puede afectar a derechos de personas y que esto se cuelgue en una red social y forme parte de un debate político. Una autoridad pública que no pertenece a la Junta y no tiene acceso a esa información», señaló Carriedo.

Carlos Pollán no fue el primero en colgar el documento, sin embargo. Lo hizo previamente Mariano Veganzones, ex consejero de Industria y Empleo con Vox, a las 9:25 de la mañana. Pollán replicó la imagen a las 11:05 horas. Y escribió: «Carriedo, consejero de Economía y Hacienda de Mañueco, adeuda 11,6 millones a las Cortes de Castilla y León. Para eludir su obligación legal, Carriedo alega que prefiere pagar los gastos relacionados con la calidad de vida de la gente. Hace unos días, nos enteramos de que Carriedo priorizó a los marroquíes frente a cualquier otro colectivo en las ayudas al alquiler. Hoy, se confirma que para Mañueco la gente son la patronal, Comisiones Obreras y UGT».

El orden del día es un documento que se hace público, explicaron fuentes de la Junta, a las 14 horas del día en el que se celebra el Consejo de Gobierno. Esto es, con posterioridad al debate y aprobación de los puntos y después de la rueda de prensa en la que se informa sobre los acuerdos de este órgano. No está disponible a primera hora de la mañana, argumentan, porque podría dar lugar a presiones de última hora, por ejemplo, si un afectado comprueba que no se va a tratar una determinada cuestión que le incumbe, o viceversa. Una vez resuelto todo, el orden del día se cuelga en la web de transparencia de la Junta de Castilla y León. Están accesibles los documentos desde el 17 de septiembre de 2020. En total, 286 enlaces.

El del 31 de julio de 2025, es decir, el de hoy, es el primero que aparece en el listado, que se ordena de más recientes a más antiguos. Son seis páginas que contienen dos índices, el índice verde y el índice rojo. Entre uno y otro, 37 puntos completaban el orden del día del Consejo de Gobierno. De ese documento en pdf sale el recorte utilizado primero por Veganzones y después por Pollán. Solo que cuatro horas y media antes de que se subiera a la web de transparencia.

«El propio presidente de las Cortes [Carlos Pollán] ha colgado en las redes sociales el orden del día del Consejo de Gobierno, cosa que nos llama la atención», insistía Carriedo a preguntas de los periodistas, que le inquirieron por si se iba a investigar una posible filtración, «porque estamos ante un documento que es de trabajo interno por parte de la administración. Luego se da información de los acuerdos del Consejo de Gobierno, pero no de las deliberaciones del Consejo ni del orden del día».