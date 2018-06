Iratxe García reclama a la Unión Europea medidas concretas para combatir la despoblación Iratxe García (centro) ha participado en unas jornadas sobre despoblación en el medio rural / IAC Ante la ineficacia de las políticas impulsadas por la Junta, la eurodiputada socialista reclama a la UE que no merme las partidas para combatir la despoblación y establezca «instrumentos finalistas» ISMAEL DEL ÁLAMO Burgos Sábado, 16 junio 2018, 13:28

La despoblación del medio rural es una de las principales preocupaciones en Castilla y León, pero que también puede hacerse extensiva al territorio nacional y europeo. No en vano, el 80% de los ciudadanos europeos viven en el 20% del territorio disponible, esto demuestra que la concentración de población en grandes urbes está generando problemas en el resto de la geografía de los países, que queda despoblada.

Según datos ofrecidos por la secretaria provincial de los socialistas, Esther Peña, en los últimos años se han perdido 17.000 habitantes en Castilla y León y cada seis horas un joven abandona la Comunidad. Esto es grave cuando los municipios de 2.000 a 5.000 habitantes, que deberían de fijar población, también la están perdiendo. «Hay que taponar esta situación», ha pedido la líder provincial y ha explicado las medidas que desde el PSOE se tratan de impulsar en la Unión Europea la eurodiputada Iratxe García.

«No es solo un problema de que nuestros pueblos desaparecen y mueren, también de ordenación del propio territorio» iratxe garcía, eurodiputada

García ha reconocido que frenar la despoblación del medio rural es «uno de los grandes retos de Castilla y León y la Unión Europea» y para ello es necesario evitar que se siga concentrando la población en las grandes urbes. Y es que «no es sólo un problema de que nuestros pueblos desaparecen y mueren, también de ordenación del propio territorio», ha reflexionado la socialista. De ahí que desde el PSOE se emitiera un informe solicitando que los fondos estructurales, la política de cohesión y la PAC de la UE buscasen como objetivo prioritario fijar población.

En este sentido, García ha reclamado que se mantenga el presupuesto en estas políticas y que su reparto no sólo tenga en cuenta la renta per cápita, sino también la dispersión o el envejecimiento de la población. Además, si se consiguen mantener los esfuerzos económicos para frenar la despoblación, la socialista ha pedido que el Parlamento Europeo establezca instrumentos finalistas a través de políticas concretas porque, hasta el momento, con la gestión autonómica, no han dado sus frutos.

Masculinización del medio rural

Por otro lado, García ha puesto de relieve la predominancia de hombres en los pequeños núcleos de población y ha defendido que para que la vida se instale en los pueblos es necesario fomentar la fijación de mujeres. Para ello, la eurodiputada ha pedido subvenciones al empleo de las mujeres, pero también que las infraestructuras y los servicios públicos -Sanidad y Educación- no se vean mermados porque «los habitantes de los pueblos tienen el mismo derecho que el resto a estos servicios».

Estas declaraciones han tenido lugar esta mañana en Villadiego, durante la antesala a la celebración de las jornadas sobre Depoblación del Medio Rural, en las que también ha participado el consejero de Empleo, Carlos Javier Fernández Carriedo.