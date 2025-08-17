El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vecinos colaboran en la extinción en Cerezal de Puertas, La Ramajería, Salamanca. Manuel Ángel Laya / Europa Press

Más de 20 incendios siguen activos en Castilla y León, diez en gravedad 2 y diez en nivel 1

La situación sigue siendo «de extrema gravedad y simultaneidad» por la cantidad de fuegos activos, según la Junta, con León, Zamora y Salamanca como provincias más afectadas

E. N.

Domingo, 17 de agosto 2025, 13:03

Castilla y León ha iniciado la jornada de este domingo, 17 de agosto, más de 20 incendios activos en la Comunidad, de los cuales diez se encuentran en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en las provincias de Zamora, León y Salamanca, mientras diez alcanzan el nivel 1 en León, Palencia, Salamanca, Ávila y Zamora.

Así lo refleja el balance de incendios forestales en Castilla y León realizado por el Ejecutivo autonómico en la plataforma Inforcyl, consultado a las 10.15 horas, del que se desprende que la situación sigue siendo «de extrema gravedad y simultaneidad» por la cantidad de incendios activos, tal y como han indicado desde la Consejería de Medio Ambiente en su perfil de la red social 'X'.

Noticias relacionadas

Los bomberos forestales piden la destitución de Quiñones por «negligencia reincidente»

Los bomberos forestales piden la destitución de Quiñones por «negligencia reincidente»

Listado completo de los incendios activos en Castilla y León este domingo

Listado completo de los incendios activos en Castilla y León este domingo

Los incendios más graves se concentran en las provincias de Zamora, León y Salamanca al concentrar varios de gravedad 2, especialmente en León, donde los fuegos originados en Fasgar, Anllares del Sil, Llamas de Cabrera, Yeres -- que afectó a Las Médulas--, Paradiña, Barniedo de la Reina y Canalejas siguen en este nivel de peligrosidad. Más de 1.500 personas han pasado la última noche evacuadas por los incendios de esta provincia, donde el de Barniedo y el de Canalejas ya son de carácter autonómico al haber pasado a la provincia de Palencia.

Otra de las provincias afectadas es Zamora, donde se mantienen en gravedad 2 los incendios de Porto y de Castromil --el que pasó desde Ourense--. No obstante, la situación ha mejorado en los últimos días en este territorio al haber bajado a gravedad 1 los fuegos de Puercas y, el sábado, el de Molezuelas de la Carballedad, un incendio que afectó también a León y cuya superficie arrasada era de más de 30.000 hectáreas el pasado jueves.

A estos fuegos que se encuentran en gravedad 2, se añaden uno en la provincia de Salamanca, San Cristóbal de los Mochuelos, en el municipio de Cipérez.

Por otro lado, se encuentran en IGR 1 diez incendios forestales, los originados en Orallo (León), Resoba (Palencia), La Uña (León), La Alberca (Salamanca), Caín de Valdeon (León), Puercas (Zamora), El Payo (Salamanca), El Herradón de Pinares (Ávila). Estos dos últimos han descendido de IGR 2 en la tarde de este sábado. También está en nivel 1 el incendio de Gestoso, como se ha denominado al que ha entrado desde Ourense a la provincia de León.

En Castilla y León también permanecen activos otros seis incendios forestales de menor gravedad al no haberse declarado el IGR 1 en las provincias de León, Salamanca y Zamora.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Encuentran sin vida al vecino desaparecido hace una semana en Camporredondo
  2. 2

    «No teníamos pensado comprar una casa, pero vimos el anuncio y en una semana era nuestra»
  3. 3

    Los incendios de León obligan a evacuar dos pueblos de Palencia
  4. 4

    Los contagios por chikungunya podrían llegar a España en las próximas semanas
  5. 5 El incendio de Barniedo avanza y evacúa tres localidades: «Esto es un paraíso y ahora es un infierno»
  6. 6

    Cae inconsciente por un puñetazo durante una pelea en Cabezón de Pisuerga
  7. 7

    Preaviso para otras cinco localidades de Palencia por el incendio de Almanza
  8. 8

    El funeral civil de Lambán en su pueblo natal reúne a rivales políticos
  9. 9

    Guilherme pone la piel de gallina al vestuario del Real Valladolid
  10. 10 La discusión por el alquiler acaba con agresiones mutuas con un cuchillo y un vaso de cristal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Más de 20 incendios siguen activos en Castilla y León, diez en gravedad 2 y diez en nivel 1

Más de 20 incendios siguen activos en Castilla y León, diez en gravedad 2 y diez en nivel 1