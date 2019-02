Salamanca se postula como referencia para tratar con terapia celular avanzada el cáncer El doctor Fermín Sánchez-Guido Martín, director del área de Terapia Celular del hospital de Salamanca y del IBSAL. / Manuel Ángel Laya Sánchez Los tratamientos que potencian las defensas inmunitarias del paciente ganan protagonismo ANA SANTIAGO Valladolid Sábado, 2 febrero 2019, 21:34

Durante años, los tratamientos de cáncer han recurrido fundamentalmente a la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. Desde los últimos dos decenios, las terapias que atacan a las células cancerígenas al dirigirse a cambios moleculares específicos han ganado gran protagonismo para tratar algunos procesos oncológicos. La inmunoterapia –terapias que acondicionan y fortalecen al sistema inmunitario de un paciente para atacar los tumores– ha emergido con fuerza y se posiciona como una clara puerta abierta para casos además con poca respuesta a otros tratamientos más convencionales.

Hace escasas fechas, la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, anunció la aprobación de la primera inmunoterapia T-CAR financiada en el Sistema Nacional de Salud, la de Kymriah® (Novartis).

Esta primera terapia financiada irá dirigida al tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda de células B refractaria, «en recaída post trasplante o en posteriores reincidencias en pacientes pediátricos y adultos jóvenes (de hasta 25 años de edad) y para la indicación de linfoma B difuso de células grandes en recaída o refractario tras dos o más líneas de tratamiento sistémico en pacientes adultos». Para desarrollar esta línea de tratamientos, especialistas definen en comités creados a tal efecto la estrategia y los requisitos para que determinados hospitales españoles sean de referencia para estos tratamientos. Y entre los candidatos mejor posicionados no podía faltar el de Salamanca.

Desde el trasplante de médula

El director del área de Terapia Celular del complejo asistencial charro y del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL), el doctor Fermín Sánchez-Guijo Martín, explica que Salamanca efectivamente se postula para ser centro de referencia por su trayectoria, preparación y especialización clínica además de por su actividad investigadora.

Entre 600 y 900 pacientes al año podrían beneficiarse en España del fármaco

Este especialista en Hematología repasa que «la estrategia más importante en el mundo de la terapia celular ha sido el trasplante de médula, ya en los años 60 y, sobre todo, en los 70 de forma generalizada para el tratamiento de la leucemia, y con éxito en cuanto a curaciones, muchos lo hacen». Precisa que el hospital de Salamanca «realiza entre 70 y 80 al año, alogénicos (con médula ósea de otra persona)».

El dato 17.421 nuevos casos de cáncer se registraron en 2018 en Castilla y León y 7.483 fallecidos por esta enfermedad. Los más frecuentes son pulmón (1.342), colorrectal (1.142), próstata (510), páncreas (483) y estómago (449). 10.350 enfermos de nuevo diagnóstico fueron varones y 7.071 correspondieron a mujeres. 49.245 son los casos 3.525 con dicha cifra, León es la que más enfermos registra.

Después, revisa, «desde 2000 comenzó a verse que dentro de la médula ósea hay algunas células, no solo de la sangre, sobre todo células madre mesenquimales (multipotenciales primitivas) que podían regenerar huesos, articulaciones, controlar trastornos inflamatorios... comenzaron las investigaciones, en red, para fomentar este uso y en este microambiente, la Agencia del Medicamento aprobó esta terapia fuera ya del trasplante, y como se le considera un medicamento requiere todos los estudios y su luz verde; pero son experimentales», destaca. No quiere dejar pasar el doctor Sánchez-Guijo este punto sin advertir del «uso fraudulento de algunos tratamientos con células madre que se publicitan y que, o no son ciertos, o no tienen los permisos adecuados y no son con células mesenquimales».

El complejo asistencial charro cuenta con el apoyo de Sacyl y «está totalmente preparado» para ponerlo en marcha

Explica que las llamadas T-CAR (del inglés receptor quimérico para el antígeno) proceden del propio paciente y el término alude a la modificación introducida en los linfocitos para obtener una versión específica y más potente contra la célula neoplásica. Es, en definitiva, una manipulación genética para conseguir que una vez de nuevo en el paciente, tras haberlas hecho crecer en laboratorio, luchen contra las cancerígenas. Destaca asimismo este hematólogo que estas terapias empezaron de forma pionera en Estados Unidos y en China con muy buenos resultados.

Eso sí el «impacto es importante, se logran respuestas no observadas hasta ahora; tienen un alto coste para el sistema nacional sanitario, dado que cada tratamiento son 300.000 euros (solo el fármaco sin los costes añadidos de ingresos...) y son terapias de altísima complejidad por la extracción y el tratamiento, porque pueden provocar importantes complicaciones, muy graves, incluso con riesgo para la vida y estancias en la UCI. Debe estar manejado por especialistas con mucha experiencia», defiende Sánchez-Guijo. De ahí, el trabajo en comités para diseñar la estrategia nacional, de la que este experto salmantino forma parte. Trayectoria y experiencia, además de ser hospital de primer nivel y de desarrollar investigación.

Con respecto a este último punto, este hematólogo señala en trabajo en esta línea de una compañera de especialidad y hospital, la doctora Dolores Caballero Barrigón y precisa que hay también otros hospitales como los de Barcelona, Madrid o Sevilla que también están en primera línea; pero, concreta, que «habrá que establecer centros de referencia para determinadas zonas y habrá comunidades autónomas sin centro autorizado para T-CAR, como ya ocurre con el trasplante de médula, donde Salamanca es referencia para los pacientes extremeños». El volumen de destinatarios de estas nuevas terapias avanzadas de toda España serán, según previsiones, de entre 600 y 900 pacientes potenciales por año.

Salamanca se posiciona por lo tanto, «con el apoyo decidido –remarca– de Sacyl, y de la dirección del hospital y estamos totalmente preparados para asumir este reto, con un trabajo muy duro y con todo en orden para la autorización».