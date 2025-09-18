El Hospital Río Hortega dispondrá de un nuevo TAC tras una inversión de casi 1,5 millones

E. N. Jueves, 18 de septiembre 2025, 19:46 Comenta Compartir

La Junta de Castilla y León aprobó este jueves en Consejo de Gobierno una inversión de 1.486.000 euros para la adquisición de una nueva tomografía computarizada espectral para el Hospital Universitario Río Hortega de la capital vallisoletana.

Esta adquisición permitirá que el Servicio de Radiología del centro hospitalario de Valladolid, de referencia en Castilla y León, pase a contar con tres de estos equipos para la realización de pruebas diagnósticas, lo que mejorará la eficiencia de la respuesta ofrecida a la actual demanda asistencial.

Con esta nueva adquisición, la comunidad tendrá un total de 36 TAC repartidos en catorce hospitales. Concretamente, tres se encuentran en el Complejo Asistencial de Ávila 3, otros tres en el Complejo Asistencial Universitario de Burgos, uno en el Hospital Santos Reyes, uno en el Hospital Santiago Apóstol, tres en el Complejo Asistencial Universitario de León, dos en el Hospital del Bierzo, dos en el Complejo Asistencial Universitario de Palencia, cinco en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, dos en el Complejo Asistencial Universitario de Segovia, dos en el Complejo Asistencial de Soria, tres en el Hospital Universitario Río Hortega, cuatro en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, uno en el Hospital de Medina del Campo y cuatro en el Complejo Asistencial de Zamora.