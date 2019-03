Girauta dice que Clemente es el «mascarón de proa» de Ciudadanos e Igea se ve como único cambio posible 02:25 Clemente, este miércoles, entre Miguel Gutiérrez (izq.) y Girauta. / A. Mingueza La expresidenta de las Cortes denuncia «ataques machistas» procedentes del PP ARTURO POSADA y MARCO ALONSO Miércoles, 6 marzo 2019, 22:08

La campaña de primarias de Ciudadanos tocó este miércoles a su fin. Silvia Clemente se vio arropada por tres centenares de afiliados en Valladolid y la presencia de Juan Carlos Girauta, portavoz de la formación naranja en el Congreso. Girauta señaló que Clemente es el «mascarón de proa» del proyecto y que aporta «el talento, conocimiento y papel institucional» que «falta» a Ciudadanos. «Si decimos que Silvia es la opción es porque es la opción», defendió en el acto de cierre de campaña. «No damos pábulo a las maledicencias. Nunca. Este equipo logra cosas increíbles. Silvia, puedes confiar en tus compañeros. Vas a necesitar esa confianza ante la tormenta que te espera fuera, con los poderes políticos, mediáticos, financieros, de gente frustrada y resentida que va a disparar contra ti», declaró Girauta.

Clemente consideró que «este es el momento de ganar en Castilla y León». «Me ofrezco a llevar las riendas. Durante esta campaña me ha atacado el Partido Popular y he tenido que leer cosas insoportables, con ataques machistas. Jamás se habría escrito un artículo así contra un hombre, hablando de su aspecto físico, sus relaciones personales y sus movimientos. Es algo deleznable. Los que profieren estos ataques contra los mujeres no pueden decir que defienden sus derechos. Nunca imaginé que desde un partido político se podía atacar a una mujer con el único objetivo de derribarla con el ataque más machista y sectario que una puede imaginar. Lo han hecho porque temen a Ciudadanos. También atacan este proyecto», dijo Clemente, quien apostó por acabar con el «inmovilismo» en Castilla y León. «Me he dejado la piel y ahora me voy a dejar la vida si hace falta», apuntó.

Francisco Igea (izquierda), este miércoles en Palencia / Antonio Quintero

En Palencia, Francisco Igea consideró que «es posible salir de 32 años de Partido Popular», dejó entrever que su candidatura es la única que puede representar un cambio frente a la opción planteada por Clemente y recalcó que el candidato que salga de las urnas debe ser alguien que encarne los ideales de Ciudadanos. «Estamos seguros de que el sábado vamos a tener un candidato que simbolice la esencia del partido. Si hubiéramos creído que la candidata ideal era otra persona, estaríamos en otra carrera porque teníamos un trabajo en el Congreso y si dimos el paso es porque pensamos que no era la candidata adecuada, no solo por haber pertenecido al PP, sino porque hasta hace tres días era la encargada de programas del Partido Popular y presidenta del Parlamento, y porque no simboliza el cambio que queremos».