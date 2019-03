Francisco Igea y Silvia Clemente apuran la campaña de primarias en las redes sociales Dos tuits recientes de Francisco Igea y Silvia Clemente Los dos candidatos de Ciudadanos para liderar la lista autonómica tratan de movilizar a los afiliados en las horas finales del proceso ARTURO POSADA Valladolid Miércoles, 6 marzo 2019, 13:22

Francisco Igea y Silvia Clemente redoblan su actividad en las redes sociales para tratar de movilizar a los afiliados de Ciudadanos con vistas a la votación que se desarrollará entre el viernes y el sábado. La campaña de primarias se cierra este miércoles y los dos candidatos a encabezar la lista autonómica de la formación naranja lanzan sus últimos mensajes mientras exhiben sus apoyos. Clemente anunció este martes la presencia de Juan Carlos Girauta, portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, en su cierre de campaña. «Nosotros ya hemos tenido una figura relevante», apuntó Igea en referencia a Luis Garicano, cabeza de lista al Parlamento Europeo. «Pero esta no es una campaña sobre quién tiene más o menos apoyos en la ejecutiva, sino sobre quién quieren los militantes que les represente».

Silvia Clemente y Francisco Igea han evitado el cuerpo a cuerpo y las críticas en las redes sociales. Los dos candidatos han apostado por mensajes positivos. Tras abandonar las filas del PP, Clemente inauguró el pasado 26 de febrero un nuevo perfil en Twitter, que este martes rebasaba los 700 seguidores, donde ha ido informando de sus encuentros con los afiliados de las diferentes provincias y ha publicado mensajes en vídeo. «Jamás he caminado contra alguien. Siempre he creído que la gente de bien camina a favor de algo. No se me ocurre nada más motivador que caminar juntos para cambiar esta Comunidad», declaró en un vídeo de presentación colgado el pasado lunes y grabado junto al Acueducto de Segovia. (Clemente no hace declaraciones a los medios durante este proceso de primarias).

Francisco Igea también recurrió este martes al vídeo para plantear a los militantes «quién representa mejor el mensaje de Ciudadanos» y «quién va a generar más ilusión». Lo hizo camino de Ponferrada a través de Twitter, donde roza los 9.200 seguidores. El diputado por Valladolid también dispone de perfiles abiertas en Facebook e Instagram (algo que no sucede con Clemente), así como una dirección de Gmail para recabar sugerencias. Además, su equipo de campaña ha habilitado internamente un canal de Telegram y un grupo de Whatsapp para coordinar la actividad. «Llevo usando las redes sociales desde que empezó la legislatura. Son un instrumento de comunicación fundamental para un partido moderno», apunta Igea.

Como sucede con Silvia Clemente, Igea apuesta por un mensaje «positivo, de ilusión y de alegría». «Siempre he pensado que, en política, el mensaje positivo es mucho más potente que el enfrentamiento, la división y la descalificación». El diputado por Valladolid ha querido evitar un tono «épico» en sus mensajes y ha mostrado buen encaje ante los apoyos que ha recibido su contrincante.

Juan Carlos Girauta anunció este martes su presencia junto a Silvia Clemente en el cierre de campaña de la expresidenta de las Cortes. Igea le contestó en Twitter:«No podremos vernos ahí, pero siempre tendrás una casa y un amigo en Valladolid. Gracias por haberme enseñado tanto sobre el valor de la libertad en estos años. Eres un hombre de bien y, aunque disentimos en esto, nadie iguala tu hoja de servicios».

Las primarias de Ciudadanos han sido «una bendición», en opinión de Francisco Igea. «Hemos conseguido quitarle la modorra al partido. Ciudadanos va a coger mucho músculo para las autonómicas. Salga quien salga en las primarias, el partido va a ganar si conseguimos que haya mucha participación».