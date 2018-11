Fernando Rey critica que la reforma educativa sirva para «complacer a independentistas y populistas» El consejero de Educación, Fernando Rey, preside la entrega de reconocimientos Unicef a centros educativos. / Dos Santos / ICAL El consejero de Educación recalca que «una de las causas del golpe de Estado frustrado de Cataluña tiene que ver con el adoctrinamiento nacionalista en las aulas» EL NORTE Valladolid Martes, 13 noviembre 2018, 16:32

El consejero de Educación dela Junta de Castilla y León, Fernando Rey, aseguró este martes que la reforma del sistema educativo anunciada por la ministra de Educación y FP Isabel Celaá es «un bodrio» creado para «complacer a independentistas y a populistas». «Es una reforma parcial de la Lomce, un parche de corte vintage. A mí me suena a volver a poner las cosas en la casilla de salida donde estaban en 2006, cuando lo que tendríamos que plantearnos es cómo queremos que sea el sistema educativo español para los próximos veinte años y no cómo tendría que haber sido hace veinte años», subrayó.

Rey criticó «sin ambages» que el Gobierno haya planificado esa reforma «a solas, a escondidas y a oscuras», y denunció que «no ha hablado con los actores fundamentales del sistema educativo». En ese sentido, recordó que son las comunidades autónomas las que «gestionan» y «pagan» el sistema educativo, y apuntó, en delcaraciones recogidas por Ical, que es «imprescindible» hablar con ellas antes de afrontar un cambio de esta magnitud.

«Además, tampoco han hablado con los profesores y los sindicatos de profesores, ni con la comunidad educativa (consejo escolar, padres, escuela concertada…). Es una refomra sin ningún tipo de diálogo. Otra vez es el pendulazo. Supone básicamente derogar los aspectos más controvertidos de la Lomce y volver a la LOE, que en gran medida está en vigor, del año 2006», denunció.

A su juicio, «lo peor es que no hemos aprendido nada de la crisis». En ese sentido, reconoció que «alguna de las medidas que se proponen son razonables porque algunos aspectos de la Lomce eran nefastos», si bien aludió a «dos temas muy preocupantes». En primer lugar se refirió al «populismo escolar» que encierran «planteamientos, normalmente asociados a la izquierda de desplomar el nivel», que buscan «halagar a los alumnos bajando el nivel hasta límites intolerables, por ejemplo pudiendo aprobar ahora Bachillerato con un suspenso, o que los profesores puedan valorar aprobar a los alumnos en la ESO de aquella manera».

«Son fórmulas ya ensayadas en su día y este no es el camino. La educación exige calidad, seriedad y rigor, adaptado a cada alumno y a sus necesidades; no todos los alumnos tienen que rendir al mismo nivel pero todos tienen que rendir al máximo nivel de lo que cada alumno puede dar, y eso es lo que no se contempla», argumentó.

En segundo lugar, consideró que «lo más preocupante» en su opinión es que «no hemos aprendido nada de la crisis catalana». «Todos conscientes de que una de las causas del golpe de Estado frustrado de Cataluña tiene que ver con el adoctrinamiento nacionalista en las aulas, y este sistema está pensado para complacer electoralmente a los socios independentistas del Gobierno. Se quiere volver al sistema anterior, en el que se deja a las comunidades autónomas el control sobre la lengua de manera que no se garantiza el dominio absoluto del castellano, y el currículum se vuelve a entregar a las comunidades autónomas de tal manera que los alumnos dejarán de estudiar Historia de España para estudiar otra vez la historia de su pueblo, qué verde era su valle y qué malos son los españoles que son unos imperialistas», denunció.

Así, consideró que «es curioso cómo se controla la igualdad de género», algo que a su juicio «está muy bien», pero «no se controla el adoctrinamiento nacionalista en los territorios». «Es como si la igualdad entre hombres y mujeres no tuviera el mismo valor que la igualdad entre todos los españoles con independencia del territorio en el que vivan», remachó.