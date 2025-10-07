El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Manifestación de funcionarios anterior. Tania Sieira

Exigen negociar un nuevo convenio para los 800 trabajadores de Paradores en Castilla y León

CSIF asegura que la mayoría de los sueldos bordean el Salario Mínimo Interprofesional con una temporalidad del 40%

E. N.

Martes, 7 de octubre 2025, 14:27

Comenta

CSIF exigió la negociación de un nuevo convenio para los 5.500 trabajadores de Paradores, 800 de ellos en Castilla y León, para «acabar con la tremenda precariedad» de estas plantillas, con unos salarios que «bordean» el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en la mayoría de los empleados y de las categorías, y una temporalidad del «40% ento con abuso de los puestos a tiempo parcial o fijos discontinuos», aseguraron.

En un comunicado recogido por Ical, desde el sindicato recordaron que la negociación «lleva estancada cuatro años», y solicitaron la autorización «inmediata» del Ministerio de Hacienda para desbloquearla.

El representante de Paradores de CSIF Castilla y León, Jesús Ortiz, afirmó que el «singular» sistema retributivo, condicionado por una «extraña» prima de producción, se ha quedado «desfasado y genera diferencias salariales significativas» entre territorios y paradores, con sueldos diferentes a lo largo del año. La variable de esa prima de producción puede suponer una media del 55% del salario, subrayó Ortiz.

A la cabeza

Lamentó que Paradores «ya no sean un referente en el sector hotelero de España, ni resulte atractivo para los jóvenes», al dejar claro que se han convertido en un «gran centro de formación del que se fugan los profesionales en cuanto pueden», lamentó.

Castilla y León cuenta con 15 paradores, lo que convierte a la comunidad en la que cuenta con el mayor número de establecimientos dentro de la red nacional de Paradores de Turismo: dos en la provincia de Ávila, uno en Burgos, dos en León, uno en Palencia, dos en Salamanca, dos en Segovia, uno en Soria, uno en Valladolid y tres en Zamora.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un multiatropello en Mojados acabó en el acto con la vida de Ignacio
  2. 2 Desalojan la piscina del balneario de Valbuena de Duero por la presencia de heces
  3. 3

    La presencia de cientos de kilos de tripas de conejo obliga a cortar un carril de la Autovía del Duero
  4. 4 Óscar Puente: «Ni integración ni soterramiento, aquí termina esta historia»
  5. 5 Hallado inconsciente un joven en una de las principales calles de Valladolid
  6. 6 Rompe dos televisiones con una banqueta tras perder más de mil euros en una casa de apuestas
  7. 7

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  8. 8

    Un incendio se queda a pocos metros de las chabolas de Juana Jugan: «Así no podemos estar, esto es un peligro»
  9. 9 Muere un hombre de 72 años tras ser atropellado por un coche en Mojados
  10. 10

    El uso de un fumigante tóxico confina en sus casas a vecinos de un pueblo de Segovia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Exigen negociar un nuevo convenio para los 800 trabajadores de Paradores en Castilla y León

Exigen negociar un nuevo convenio para los 800 trabajadores de Paradores en Castilla y León