Trabajadores en la protesta del pasado viernes. Iván Tomé

Desconvocada la huelga en Frenos y Conjuntos con acuerdo en salario y jornada

La plantilla vuelve al trabajo en el turno del lunes por la noche una vez que el pacto ha sido ratificado en asamblea

Ángel Blanco Escalona

Valladolid

Lunes, 6 de octubre 2025, 22:39

Este lunes, cuando comenzaba la segunda semana de huelga indefinida convocada por el comité de empresa de Frenos y Conjuntos y secundada por toda la ... plantilla de la fábrica, las partes han llegado a un acuerdo, de modo que la medida de protesta ha sido suspendida. Una vez que la asamblea de trabajadores ha dado su aprobación a los términos del acuerdo alcanzado con la dirección, los trabajadores se han reincorporado a sus puestos, comenzando por los del turno de noche.

