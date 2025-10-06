Desconvocada la huelga en Frenos y Conjuntos con acuerdo en salario y jornada

Este lunes, cuando comenzaba la segunda semana de huelga indefinida convocada por el comité de empresa de Frenos y Conjuntos y secundada por toda la ... plantilla de la fábrica, las partes han llegado a un acuerdo, de modo que la medida de protesta ha sido suspendida. Una vez que la asamblea de trabajadores ha dado su aprobación a los términos del acuerdo alcanzado con la dirección, los trabajadores se han reincorporado a sus puestos, comenzando por los del turno de noche.

Las huelga se ha hecho notar no solo en la paralización de la actividad y descenso de la producción de la compañía, filial de Lingotes Especiales, sino también en las calles de Valladolid, con ruidosas manifestaciones diarias desde que se inició el paro laboral, el pasado 29 de septiembre. En la tarde de este lunes, ocho días después, la huelga ha sido desconvocada tras llegar a un acuerdo en la tercera reunión mantenida entre las partes.

De manera que la huelga ha tenido el efecto de forzar a la compañía a cumplir el convenio provincial del metal, al que la empresa está adscrita al carecer de uno propio. Pese a que dicho convenio recoge una subida salarial del 3% para 2025, esta no se había efectuado en las nóminas. Ahora, según explica Valentín Gimeno, presidente del comité de empresa, Frenos y Conjuntos les pagará el citado 3% este año (con atrasos) y las subidas que se pacten en el convenio provincial durante cinco ejercicios.

La petición de una mejora de la jornada laboral para una plantilla que trabaja varios fines de semana al año se traduce dentro del acuerdo en el disfrute de dos jornadas de libre disposición para todos los trabajadores a partir de 2026.

Además, comité y dirección han pacto la aplicación de la ultraactividad del convenio al que están acogidos; es decir, que se mantendrán las condiciones del último convenio hasta que se llegue a un acuerdo en la negociación del siguiente.

El presidente del comité de Frenos y Conjuntos, empresa que emplea a 115 personas con 80 de ellas dedicadas a labores de producción y el resto a tareas de oficina, califica de «positivo para los trabajadores» el acuerdo, que les aporta «cinco años de subidas salariales y de estabilidad». «Todo lo hemos conseguido gracias a que la huelga ha sido un éxito de participación; esto es lo que ha hecho posible alcanzar nuestros objetivos», valora el representante de la CGT.