La huelga indefinida de Frenos y Conjuntos prosigue con una «caja de resistencia» para «amortiguar el impacto económico»

El Norte Valladolid Sábado, 4 de octubre 2025, 17:43 Comenta Compartir

La huelga indefinida en Frenos y conjuntos sigue adelante, según han comunicado fuentes sindicales. «Tras pasar la primera semana y constatar la falta de iniciativa por parte de la empresa en sentarse a negociar, la plantilla de Frenos y Conjuntos sigue dispuesta a continuar las movilizaciones, ya que interpretan que sus reivindicaciones son justas y no van a parar hasta conseguir sus objetivos», remarcan desde el Comité de Huelga en un comunicado.

Las declaraciones de los representantes de los trabajadores en huelga se producen después de que el comité de huelga hasta denunciado a la dirección de la planta de Valladolid ante la Inspección de Trabajo por entender que ha cometido práctica de «esquirolaje interno».

Explican que prácticamente el 100% de los trabajadores ligados a las líneas de producción han secundado los primeros cinco días de paro y que se ha constatado que «responsables y trabajadores no ligados a puestos productivos han estado ocupando varios puestos de producción de los huelguistas, en un intento de sabotear la convocatoria de huelga».

Las principales propuestas de la plantilla durante esta negociación se centran en conseguir reducir la jornada laboral anual y aumentar el porcentaje de subida salarial, así como lograr beneficios y mejoras sociales que afectan tanto a su espacio de trabajo, como a su entorno familiar para acabar con «los salvajes ritmos de trabajo y la manipulación de cargas» que aseguran sufren los trabajadores, que por ello «están expuestos a sufrir enfermedades musculo-esqueléticas arrastrando su padecimiento de por vida».

A partir de este lunes, 6 de octubre, continuarán las movilizaciones y protestas. Desde el sindicato CGT se ha creado una «caja de resistencia obrera», a través de una cuenta bancaria, en la que se recaban donativo para «amortiguar el impacto económico» que implica la huelga en las nóminas de los trabajadores.