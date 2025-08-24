El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Del error en la vacuna al bache del accidente, las reclamaciones de indemnización a las administraciones

El Consejo Consultivo dictamina sobre 402 asuntos por daños de las administraciones, principalmente viarios y sanitarios, con Valladolid a la cabeza con 74 expedientes en 2024

Susana Escribano

Susana Escribano

Valladolid

Domingo, 24 de agosto 2025, 13:37

No siempre detrás de un daño en una instalación o servicio gestionado por una Administración pública hay una negligencia o deficiencias en la prestación, pero ... hay veces que sí y ciudadanos que al disgusto y la protesta informal suman una petición oficial de indemnización por ello. 402 asuntos por reclamación de responsabilidad a gestores públicos dictaminó el Consejo Consultivo de Castilla y León en 2024, con Valladolid a la cabeza de esas peticiones de indemnización (74) por parte de personas que consideraban ser víctimas de un trato negligente. El estado de carreteras y el asfaltado y los elementos de vías urbanas concentran el mayor número de expedientes, seguidos del área sanitaria, que es donde se piden cuantías mayores.

