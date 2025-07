Dos vallisoletanos en el núcleo duro de Miguel Tellado

José Ángel Alonso, alcalde de Mayorga y senador, y Eduardo Carazo, diputado en el Congreso, han recibido un visto bueno implícito a su labor en ... el núcleo duro de Miguel Tellado, número 2 de Alberto Núñez Feijóo. En el nuevo Comité Ejecutivo Nacional, ambos vallisoletanos han sido designados con puestos clave dentro de un organigrama amplísimo, en el que aparecen representados otros populares castellanos y leoneses. Tellado, secretario general desde el último congreso nacional del PP, ha querido conservar a su vera a un grupo de trabajo que se ha convertido en habitual. Así, José Ángel Alonso pasa a ser el coordinador de Acción Territorial dentro de la Secretaría General y Eduardo Carazo se queda como secretario de Participación, dentro del mismo área pero enclavado en la coordinación de afiliación que dirige el burgalés José María Arribas. Arribas y Carazo son, además, coordinadores territoriales, al igual que el soriano Tomás Cabezón y el segoviano Pablo Pérez.

Para contextualizar el significado de los órganos del partido: si el Comité de Dirección, que se reúne los lunes en Génova, aglutina al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, su secretario general y sus 12 vicesecretarios, como una suerte de Consejo de Ministros, el Comité Ejecutivo sería la reunión del presidente, los ministros y los secretarios de Estado, además de los presidentes autonómicos del partido.

El PP de Castilla y León, que ya ha recibido un espaldarazo importante con las dos portavocías parlamentarias, la del Senado de Alicia García y la del Congreso de Ester Muñoz, sigue por tanto en estado de gracia en los órganos decisivos del partido. No es casual. Hay que recordar que Castilla y León es la primera comunidad autónoma en la que se celebrarán elecciones. A más tardar, el 15 de marzo, si como parece no se produce un adelanto electoral. Una variable que Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta, no contempla salvo en el caso de que Pedro Sánchez haga lo mismo y convoque elecciones generales anticipadas. En ese caso no solo Mañueco secundaría la convocatoria, sino que posiblemente se añadirían otras comunidades autónomas gobernadas por el PP. Entre las candidatas, aquellas en las que se rompieron los pactos de Gobierno con Vox: Extremadura, Comunidad Valenciana, Murcia y Aragón.

Así, otro popular con amplia trayectoria nacional, José Antonio Bermúdez de Castro, leonés diputado por Salamanca, será el coordinador de Formación. Y el salmantino Bienvenido de Arriba se hará cargo de la coordinación de Mayores y Dependencia. Con Cuca Gamarra trabajará María Jesús Moro, salmantina, como coordinadora de Justicia. Y la abulense Patricia Rodríguez será secretaria de conferencias sectoriales, en un área que dirige Elías Bendodo. Silvia Franco, de León, será la secretaria de violencia machista. Y una vallisoletana más, María Pardo, actual directora general de Vivienda de la Junta de Castilla y León, será la coordinadora de universidades.

En total, una docena de castellanos y leoneses entre los casi setenta nombres que conforman el listado.

Ampliar José Ángel Alonso, en la jornada de votación de las generales de 2023.

En este organigrama aún faltan por incorporar algunos nombres. Feijóo ha encargado la Vicesecretaría de Economía y Desarrollo Sostenible a Alberto Nadal, que se incorporará en septiembre. Será entonces cuando se complete esa pieza de la estructura.

Aunque Feijóo ha ordenado a los suyos que se activen, en previsión de que puedan convocarse elecciones generales pero también por la proximidad a las urnas castellanas y leonesas, será el departamento de Miguel Tellado el que asuma mayores labores de forma inmediata. Es el secretario general y, por tanto, el que debe tomar contacto con todos los territorios para pulsar el estado de cada uno. Sus visitas a Castilla y León han sido recurrentes en los últimos tiempos. Desde el 1 de marzo, cuando se dejó caer por León, hasta su última visita, el 21 de julio, ha girado viaje dos veces más, una a Ávila y otra más a Valladolid. El hombre fuerte de Feijóo sabe que una victoria contundente aquí, ante un Vox que ha sido socio de Gobierno y que no rebaja sus expectativas en las encuestas, sería un primer peldaño clave hacia La Moncloa. Tras Castilla y León llegará Andalucía. Y después, las generales de 2027. Por eso ha advertido a los suyos de que agosto no será un mes de vacaciones, precisamente. Y menos aún en la comunidad castellana y leonesa.

El PP quiere acercarse a esa mayoría absoluta que perdió en el año 2015, aún con Juan Vicente Herrera (42 escaños frente a 42 del resto de partidos), y que no ha recuperado en 2019 ni en 2022 con Alfonso Fernández Mañueco. Hay territorios, como Segovia, en los que puede haber más disputa de la prevista, con Vox por medio y con la posible irrupción de la formación Nueve CyL de Silvia Clemente. Y otros, como Valladolid, donde Podemos y Sumar librarán su batalla particular, dado que a día de hoy no han sido capaces de entenderse para acudir de nuevo en coalición, y esta disgregación del voto de izquierdas puede ser relevante de cara a los «restos» tras aplicar la ley d'Hondt al escrutinio.