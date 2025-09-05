El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo del centro de mando de la DGT en Valladolid. R. Jiménez

La DGT incorpora cinco nuevos examinadores de tráfico en Castilla y León

Se incorporarán a las plantillas de Palencia, Zamora, León, Burgos y Salamanca

E. N.

Viernes, 5 de septiembre 2025, 13:31

Castilla y León sumará cinco nuevos examinadores de tráfico tras el refuerzo de plantilla a nivel nacional anunciada por la Dirección General de Tráfico (DGT), que ascenderá a un total de 101 nuevos profesionales incorporados a 46 Jefaturas Provinciales.

Zamora, Palencia, Salamanca, Burgos y León serán las provincias de la comunidad que se verán beneficiadas de dicho refuerzo, que forma parte del compromiso de la Dirección General de Tráfico para aumentar la capacidad de examinar en algunas jefaturas concretas, intentando maximizar los recursos disponibles con la demanda del servicio y poder así mejorar la capacidad y el día a día de los exámenes en cada provincia.

Estos nuevos funcionarios de carrera corresponden a la Oferta de Empleo Público de 2023 y 2024 para el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, especialidad Tráfico, una especialidad creada en el año 2017 y con presencia constante y elevada en cada una de las Ofertas de Empleo Público. Concretamente desde 2017 se han incorporado 732 personas al colectivo de examinadores de tráfico, siendo el colectivo con más incorporaciones dentro de la DGT en la última década

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El hombre que ha quemado a su expareja había salido de prisión y estaba desterrado de Palencia
  2. 2

    Cae la banda del BMW tras una noche de asaltos, entre ellos en Arzuaga
  3. 3

    Buscan al hombre que ha quemado a su expareja en Cuéllar dentro de un coche
  4. 4 El subdelegado del Gobierno advierte: «Las sanciones por alterar la contrarreloj de la Vuelta pueden arruinar a familias»
  5. 5

    Un cadáver, cocaína y disparos con una escopeta en un bar de Castrillo-Tejeriego
  6. 6 El modelo e influencer Yago Campos aparece sin vida en un hotel de lujo de Mykonos
  7. 7 Una nueva tienda en Vallsur ofrecerá marcas internacionales desde octubre
  8. 8

    Tres caballos corneados en un peligroso encierro en Medina del Campo
  9. 9

    El Real Valladolid no quiere más abonados este curso en Segunda
  10. 10

    Entra en vigor la reordenación definitiva del tráfico en San Miguel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La DGT incorpora cinco nuevos examinadores de tráfico en Castilla y León

La DGT incorpora cinco nuevos examinadores de tráfico en Castilla y León