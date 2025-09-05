La DGT incorpora cinco nuevos examinadores de tráfico en Castilla y León Se incorporarán a las plantillas de Palencia, Zamora, León, Burgos y Salamanca

E. N. Viernes, 5 de septiembre 2025, 13:31 Comenta Compartir

Castilla y León sumará cinco nuevos examinadores de tráfico tras el refuerzo de plantilla a nivel nacional anunciada por la Dirección General de Tráfico (DGT), que ascenderá a un total de 101 nuevos profesionales incorporados a 46 Jefaturas Provinciales.

Zamora, Palencia, Salamanca, Burgos y León serán las provincias de la comunidad que se verán beneficiadas de dicho refuerzo, que forma parte del compromiso de la Dirección General de Tráfico para aumentar la capacidad de examinar en algunas jefaturas concretas, intentando maximizar los recursos disponibles con la demanda del servicio y poder así mejorar la capacidad y el día a día de los exámenes en cada provincia.

Estos nuevos funcionarios de carrera corresponden a la Oferta de Empleo Público de 2023 y 2024 para el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, especialidad Tráfico, una especialidad creada en el año 2017 y con presencia constante y elevada en cada una de las Ofertas de Empleo Público. Concretamente desde 2017 se han incorporado 732 personas al colectivo de examinadores de tráfico, siendo el colectivo con más incorporaciones dentro de la DGT en la última década