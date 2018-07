La demanda de vacunas para viajar a países exóticos crece por tercer año Varias maletas, en el vestíbulo de un hotel. / L.Calleja Uno de cada diez turistas que optan por veranear en el extranjero vuelve con problemas de salud y muchos son evitables con medidas de prevención ANA SANTIAGO Domingo, 8 julio 2018, 12:07

Viajar, desde luego, y disfrutar de unas merecidas vacaciones; pero de forma segura con unas accesibles medidas preventivas. Fundamental, cuando el destino es un país exótico, es repasar las vacunas recomendadas por los servicios sanitarios especializados precisamente en la vacunación internacional. La crisis se tradujo en pasados años en un considerable descenso de la demanda de vacunas para hacer estos largos viajes, generalmente más caros que visitar Europa o EE UU y, desde luego, que optar por España. Sin embargo, la demanda se ha disparado ya tres años consecutivos y recupera cifras de información y de inmunización de antes de la crisis, que superaban cada ejercicio las 10.000 solicitudes al año, siempre mayores a partir de abril con vistas ya al verano.

En el cerrado ejercicio 2017 fueron 13.248 las personas que acudieron en Castilla y León a estos centros y 17.214 las vacunas administradas. En 2017 habían sido 11.822 viajeros, que ya eran 1.578 más que el ejercicio anterior. La lista incluye desde rabia hasta gripe pero las más frecuentes son la del tétanos-difteria –la población adulta es especialmente vulnerable–, con 2.062 dosis; la hepatitis A –cuyo foco de propagación suele ser a través de la ingesta de agua y alimentos contaminados o por contacto directo con personas infectadas–, con 4.533; la fiebre amarilla –de carácter vírico infeccioso agudo, que se transmite por la picadura de mosquitos del género Aedes–, con 3.065 o la encefalitis centroeuropea –que fundamentalmente se propaga por la garrapata en zonas rurales–, con 1.450, según los datos del cerrado 2017.

La inmunización aconsejada, a veces incluso exigida por el país receptor, depende no solo del lugar, sino que varía cada año en función de los agentes infecciosos circulantes. De ahí, la importancia de pedir cita previa en el centro de vacunación internacional –hay uno en cada ciudad de la región, que recoge el Portal de Salud de la Junta – y seguir las recomendaciones sobre dosis y tiempos necesarios para crear defensas. Sanidad aconseja hacerlo al menos con mes y medio de antelación para garantizar una buena inmunización en el momento del viaje;pero de no haberlo hecho así nunca es tarde para el consejo sanitario. No siempre tiene que vacunarse el turista, depende de si ha hecho viajes previos y con qué protección, en ocasiones puede estar ya cubierto.

Otra medida preventiva es la quimioprofilaxis para el paludismo que, el año pasado, se puso a 5.184 personas o el tratamiento frente a esta enfermedad recomendado en algunos casos a 151 viajeros.

En cuanto al destino elegido, entre los países asiáticos más demandados por los castellanos y leoneses que precisan vacuna son la India y Tailandia, China, Camboya o Vietnam. Uno de los más habituales también es Brasil, un país que, aunque depende de la zona concreta a la que se viaje, suele implicar ponerse tres vacunas: la de la fiebre amarilla –Flavivirus amaril– que además sufre un importante brote este año–, también conocida como la enfermedad del vómito negro; la de la hepatitis A y la de fiebre tifoidea. Colombia, Ecuador, México o Perú están también entre los destinos preferidos que suelen requerir este tipo de prevención vacunal.

En algunos países, las dosis no son solo una forma para evitar contraer enfermedades, sino una obligación que hay que certificar para poder entrar en ellos.

Los lugares con más claro riesgo para el viajero son África, América del Sur y América Central. También la dosis contra la meningitis meningocócica es recomendable y una exigencia oficial para aquellos viajeros que realicen el peregrinaje a La Meca o la poliomielitis en algunos destinos, según los datos de Salud Pública.

Seguridad e higiene

El 10% de los españoles que viajan al extranjero vuelven con problemas de salud, según explican los expertos de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC). Pero no es la inmunización la única medida preventiva para disfrutar de unas vacaciones saludables. Las autoridades sanitarias recomiendan conocer bien las dificultades de guerra, seguridad y otras del destino elegido. Si se tienen problemas de salud, aconsejan llevar la medicación e, incluso, un informe médico

Las autoridades sanitarias también aconsejan a todos los turistas viajar con un seguro general de manera rutinaria y declarar cualquier condición de salud subyacente; pedir información sobre los posibles convenios recíprocos en materia de asistencia sanitaria y contratar un seguro médico especial en aquellos destinos donde los riesgos sanitarios son importantes y la asistencia médica es cara o no es fácilmente alcanzable. Y, si es en Europa, tramitar la tarjeta sanitaria.

Beber agua embotellada –con atención a los hielos de las bebidas– y elegir los establecimientos con mejor higiene, también es importante.

La Consejería de Sanidad recuerda la importancia de adoptar medidas preventivas frente a las altas temperaturas y posibles golpes de calor, para ello la Junta recoge toda la información en www.saludcastillayleon.es/ciudadanos.